Фокусироваться на качестве услуги. Руководитель "Miega slimību centrs" Артис Сважа

Все знают, куда обращаться, если болят зубы или сломана рука, однако не все знают, куда идти за помощью, если начались проблемы со сном. Более того, люди не осознают, что различные вялотекущие проблемы со здоровьем появляются из-за плохого качества сна. Диагностировать и вылечить проблемы со ном могут помочь компетентные и отзывчивые специалисты SIA "Miega slimību centrs" ("Центр болезней сна").

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Как все начиналось?

Артис Сважа — председатель правления "Miega slimību centrs" — занял эту должность, когда ему было 23 года. "На самом деле это было довольно случайно — прежний владелец и нынешний совладелец центра, невролог Дайнис Ирбе в 1991 году эмигрировал в Америку, где основал несколько клиник сна. В 2006 году он решил, что такая клиника нужна и в Латвии. В Америке на 100 тысяч жителей приходится одна клиника сна, люди стоят в очереди, чтобы туда попасть, но в Латвии такого нет. В результате в 2008 году он подарил мне половину компании, чтобы я в ней работал", — рассказывает Артис Сважа, который спустя некоторое время получил степень магистра в области управления медициной и предпринимательством.

Он признает, что в начале было нелегко — был период, когда за все лето в клинике было всего 4-5 пациентов. В течение длительного периода времени он и его отец врач Юрис Сважа были единственными работниками клиники, которые работали вместе в одном кабинете, а теперь компания выросла до 14 сотрудников.

"Чтобы иметь возможность работать в клинике и развивать ее, мне пригодилось хобби — у меня оно есть до сих пор, я международный судья по теннису. Я объездил весь мир, чтобы проводить судейство на турнирах. Таким образом я зарабатывал себе на жизнь, а параллельно с этим работал в клинике. В последнее время во всем мире все больше врачей — неврологов, анестезиологов, пульмонологов, кардиологов — начали говорить об апноэ сна. А всего три года назад мы были единственными, кто этим занимался. Отрасль развивается. В Латвии была создана Латвийская ассоциация медицины сна и Латвийское общество медицины сна", — рассказывает Артис Сважа.

Путь к успеху

Важной поворотной точкой после многолетней работы стал 2017 год, когда Министерство благосостояния приняло правила Кабинета министров, которые предусматривали, что пациентам с тяжелым апноэ сна положена компенсация в размере 80% для приобретения специального аппарата. "Это был гигантский шаг вперед, потому что прибор стоит от 600 до 1000 евро. Вместе с консультацией врача и диагностикой это такая цифра, которую может себе позволить сравнительно небольшая часть общества", — поясняет Артис Сважа.

Неотъемлемая часть работы "Miega slimību centrs" — это сотрудничество с компанией Hypnos, которой руководит Артис Сважа и которое продает медицинское оборудование для диагностики и терапии. Компания также обеспечивает услуги инженеров медицинских технологий, которые чинят и обслуживают оборудование.

Именно благодаря оборудованию центр смог за короткий срок приспособиться к ограничениям, введенным из-за эпидемии Covid-19, потому что врачи начали использовать телемедицину, чтобы консультировать онлайн и удаленно контролировать устройства. "В каждом приборе встроен специальный блок, который можно подключить к медицинским сателлитам, чтобы получить удаленный доступ. Мы видим, как идет терапия, можем ее корректировать, не встречаясь с пациентом. Обслуживание пациентов у нас продолжалось даже в условиях полного карантина. Сейчас мы расширяем сферу деятельности, чтобы наши пациенты могли получить консультацию из любой точки мира", — рассказывает руководитель "Miega slimību centrs".

Главное — работать с радостью

"Сильная сторона нашего центра в том, что мы фокусируемся не на бюджете, а на качестве услуги. Это помогает расти, потому что пациенты приводят пациентов. Мы не инвестируем в рекламу, потому что это и так делают пациенты. Другие врачи присылают нам своих пациентов. Когда пациенты приходят к нам, они остаются с нами надолго, потому что знают, что мы доступны, что они получат всю необходимую помощь. У нас обслуживание на очень высоком уровне", — рассказывает Артис Сважа.

"Главное — это работать с радостью. У меня никогда не было цели, каким должно быть мое предприятие. С одной стороны есть большое удовлетворение от проделанного, с другой — хочется еще так много сделать. Мы видим тенденцию, мы видим развитие, и мне радостно, что эта отрасль в Латвии развивается. Да, у нас еще нет возможностей, как в клиниках США или Европы, но пациентам в Латвии повезло гораздо больше, чем пациентам из Европы или США, потому что там нужно ждать в очереди по три месяца, чтобы попасть к врачу, у которого нет времени углубляться в новейшие технологии и нет индивидуального подхода к пациенту. Наш рынок мал и количество пациентов не так велико, поэтому каждому пациенту, который получает аппарат, мы можем звонить каждый день и проверять, все ли в порядке", — подчеркивает Артис Сважа.

Что такое апноэ сна и в чем оно выражается?

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это достаточно распространенное заболевание, которое существенно ухудшает самочувствие человека и затрагивает вплоть до 10% популяции любого возраста. Из-за СОАС закупориваются дыхательные пути, таким образом нарушая дыхание. Признаки заболевания — это громкий храп и паузы между храпом. Партнер или другой член семьи могут заметить не только громкий храп, но и храп с задыханием, а также отчаянную борьбу за вдох, пока человек спит.

"Самые тяжелые пациенты не дышат 37 минут в течение часа сна, а достаточно всего лишь 15 минут в час, чтобы на организм шла большая нагрузка. Если здоровый человек ночью восстанавливается, то сердце у пациента с апноэ во сне продолжает работать с еще большей нагрузкой", — поясняет Артис Сважа.

Пациент с апноэ сна — кто он?

Чаще всего больной с СОАС — это мужчина средних лет с лишним весом, зачастую уже с каким-то кардиоваскулярным заболеванием или сахарным диабетом. "В первую очередь причиной апноэ сна является лишний вес, который может образоваться и из-за стресса, и из-за нездорового образа жизни, и других заболеваний. Частично апноэ сна — это заболевание нашего образа жизни, потому что мы недостаточно двигаемся и едим нездоровую пищу", — поясняет Артис Сважа.

Сам человек долго не осознает, что у него апноэ сна, пытаясь найти объяснение плохого самочувствия, посещая разных специалистов. Например, мужчина 40 лет, который ночью часто ходит в туалет, отправляется к урологу, хотя истинной причиной может быть чрезмерная нагрузка на сердце из-за апноэ сна — сердце воспринимает это как стресс и "гонит" из организма лишнюю жидкость. Если начать лечить апноэ сна, то автоматически уменьшатся и другие заболевания.

Как происходит терапия апноэ сна?

В начале проводится диагностика специальным устройством, которое фиксирует дыхание, движение грудной клетки и живота, концентрацию кислорода в крови, сердечную деятельность, кардиограмму, храп, позу и движения в постели во время сна.

В мире практикуют три метода лечения апноэ:

при легкой и средней форме заболевания это может быть хирургия; специальные капы на обе челюсти, которые облегчают дыхание; аппарат CPAP, с помощью которого пациент дышит во сне.

Эффект от использования подобного аппарата может быть заметен уже на следующий день или через пару недель — это зависит от индивидуальной ситуации.

Чтобы выяснить, есть ли у пациента апноэ и нужно ли искать помощи у специалиста по сну, можно пройти простой тест STOP-Bang, который создали анестезиологи, чтобы уменьшить послеоперационные риски. Тест доступен бесплатно на сайте "Miega slimību centrs".

Значение отдыха и сна

"Miega slimību centrs" занимается не только лечением апноэ сна, но и консультирует пациентов насчет других нарушений сна, например, бессонницы. "Мы хотим привлечь внимание к качеству сна и его значению в целом, потому что люди из-за высокого темпа жизни зачастую жертвуют сном. Почему-то мы ставим мобильный телефон на ночь на зарядку, а самих себя — нет. У сна есть несколько фаз, и нужно пройти через все эти фазы, чтобы организм отдохнул, чтобы не появлялись проблемы со здоровьем", — подчеркивает Артис Сважа.

"Мы сами спим хорошо, потому что работаем до пяти вечера, и потом не волнуемся насчет работы, не беспокоим коллег и не звоним им, когда они в отпуске. Поэтому мы радуемся жизни, мы ей довольны и потому работаем с большой отдачей. Это самая основа — больше двигаться и не беспокоиться о работе, когда о ней не надо беспокоиться", — заключает председатель правления "Miega slimību centrs" Артис Сважа.