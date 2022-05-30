Freedom Finance Europe пожертвовала 2,6 млн евро на помощь Украине

Инвестиционная компания Freedom Finance Europe, европейское подразделение Freedom Holding Corp, перечислила 2,6 млн евро в украинские благотворительные фонды.

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300 тысыч евро выделены фонду "Твоя опора". На эту сумму закуплено оборудование для оказания экстренной медицинской помощи. Его доставили в детские больницы в трех областях Украины, которые принимают раненых детей с линии фронта.

300 тысяч евро перечислены в фонд "Поможем вместе". Средства направлены на закупку гуманитарной помощи переселенцам.

2 млн евро отправлены на счет гуманитарного центра Help Ukraine. На эти деньги центр закупит лекарства, продукты питания, корм для животных, средства гигиены и другие товары первой необходимости.





Андрей Ставницер, инициатор Help Ukraine Center, поблагодарил Freedom Finance за поддержку: "Мы очень внимательно следим за тем, чтобы каждая единица гуманитарной помощи, будь то оптовая поставка медикаментов или маленькая коробка с едой и базовыми средствами гигиены, попала в руки финальных получателей, людей из Украины, особенно тех, кто находится в самых опасных регионах, ближе всего расположенных к линии боевых действий".

"За 2,5 месяца войны миллионы людей и сотни компаний со всего мира помогли Украине. Отрадно видеть среди них и нашу компанию. Я благодарю руководство Freedom Finance за оказанную благотворительную помощь. Эти деньги помогут спасти очень много жизней", — отметила Марина Бартошек, генеральный директор Фридом Финанс Украина.

"В Украине живет огромное количество наших сотрудников и клиентов, наших родственников и друзей. Нам очень больно видеть то, что происходит. Нам кажется важным сделать хоть что-то, для того чтобы облегчить тот ужасный гуманитарный кризис, который сейчас происходит в стране. С самого начала войны мы поддерживаем своих сотрудников и клиентов, участвуем и продолжим участвовать в гуманитарных миссиях вместе с благотворительными организациями, чтобы протянуть руку помощи тем людям, кто сейчас особенно остро нуждается в ней", — подчеркнул CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.