Функциональные сладости без сахара и полезные калории от производителя 'EPBAR'

Сегодня мы стали уделять особое внимание здоровому образу жизни и правильному питанию. Для большинства из нас поход в магазин превратился в постоянный осмотр состава ингредиентов продуктов, их калорийной ценности, содержания вредных добавок - все это для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме и оставаться максимально здоровым. Мы знаем, что от качества еды, которую мы употребляем в среднем два-три раза в день, зависит состояние нашего организма. Полезная пища позволяет нам оставаться бодрым и здоровым, в то время как вредная пища имеет накопительный эффект поражения нашего организма, отчего страдает желудочно-кишечный тракт, появляются разные аллергии, но в большей степени мы обеспокоены избыточным весом, с которым борется большая часть современного общества.

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Сторонник здорового образа жизни литовская компания "EPBAR", в сотрудничестве с Институтами Питания и лидирующими пищевыми лабораториями в Литве, начала производить революционные функциональные продукты питания, которые не содержат вредных добавок, а сладкая продукция в большинстве своем не содержит добавленные сахара (в ее составе - только природный сахар который изначально содержится в сырье — кокосе, орехах и фруктах). Полезная продукция с ценной калорийностью и натуральным составом — все это выгодно отличает продукцию "EPBAR", делая ее особенной и достойной своего места на Ваших полках.

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Нужно ли считать калории?

Считать калории, в общем, не сложно, но для некоторых людей эта задача практически невыполнима. От чего зависит количество калорий? На самом деле общее потребление калорий для всех людей определить нельзя. Все зависит от возраста, веса, наличия хронических заболеваний, пола, профессии и активности жизни каждого человека.

Так как же правильно рассчитать калории? Попробуем разобраться.

Физическая активность и базовый метаболизм человека — это основное, на что необходимо обратить внимание при подсчете нормы калорий. Метаболизм и его скорость представляют собой энергию, которая нужна для того, чтобы важнейшие функции и системы человеческого организма работали правильно. Для того, чтобы пищеварительная система не страдала, не было проблем с давлением, дыханием и т.д. необходимо питать свой организм правильно.

Если вы молоды и полны сил, то скорость обменных процессов будет очень высокой. У мужчин она от природы выше, чем у женщин. У тех, кто активен по жизни, энергетическая потребность также значительно выше.

Мнение диетологов

В последнее время специалисты по питанию не поддерживают мнение о том, что снижение калорий способствует эффективному снижению веса. В случае, если вы потребляете недостаточное количество калорий, то страдает иммунная система.

Организм получает мало пищи, обмен веществ замедляется и организм расщепляет свои собственные мышцы. Когда организму недостает калорий, наступает чувство голода. Вы почувствуете недостаток энергии, и на этом фоне легко может возникнуть депрессия, невроз, головные боли и т.д.

Избыточное потребление калорий также негативно влияет на работу организма. Вес человека увеличивается, накапливается жир — происходит постепенное разрастание жировой ткани, способной привести к ожирению. Особенно опасно висцеральное ожирение, когда жировые отложения откладываются преимущественно в органах брюшной полости. Зачастую также возникают и проблемы с желудком. Тяжесть в желудке, изжога, запоры — это лишь немногие нарушения, которые могут проявиться на фоне избыточного потребления калорий.

Как посчитать количество калорий исходя из активности?

Для того, чтобы вычислить идеальное количество калорий, необходимо учитывать физическую активность и скорость обмена веществ человека.

Если ежедневно вы занимаетесь активными физическими упражнениями не менее 60 минут, или у вас тяжелая физическая работа — в этом случае женщине требуется примерно 2600 калорий в день, а мужчине около 3000 калорий.

Умеренной активностью у женщин считается в среднем 30 минут активных занятий, в этом случае прекрасному полу потребуется около 1800 калорий в день. Для мужчин это уже порядка 2600 калорий.

Если мужчина или женщина проходят за день около 10000 шагов, то им потребуется около 2300 и 1700 калорий в день соответственно.

Если вы делаете меньше 6000 шагов за день, то потребность в калориях заметно снижаются до 1500 для женщин и 1900 для мужчин.

Если вы будете акцентировать внимание только на подсчете калорий, то депрессии и нервоза вам не избежать. Старайтесь занимать свой мозг не постоянными подсчетами, а работой или любимыми делами.

Как вы уже поняли, для того, чтобы подсчитать калории необходимо обратить внимание на многие факторы. Определите цель, для чего вы собственно это делаете? Просто следовать модным тенденциям не нужно. Иногда, вместо того чтобы считать калории, лучше обратить внимание на качество продуктов, увеличить потребление белка, включить в рацион растительную пищу и злаки — все эти компоненты питания содержатся в продукции от "EPBAR".

Стоит запомнить основное правило здорового рациона: главное - это не количество потребленных калорий, а качество тех продуктов, которые оказываются у вас на столе.

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