“Galerija Centrs” начинает благотворительную акцию в сотрудничестве с “Eņģeļa pasts”

В этом году, в рамках своей Рождественской благотворительной кампании, "Galerija Centrs" решила сотрудничать с "Eņģeļa pasts" (Почта Ангела), чтобы оказать материальную и эмоциональную поддержку сениорам, живущим в латвийских центрах социальной опеки, и нуждающимся во вспомогательных приспособлениях для поддержания и улучшения своих навыков, способностей и интеллектуального здоровья.

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-"Galerija centrs" в этом году является частью благотворительной программы, чем мы подтверждаем свое отношение — что создание уюта и забота о любом человеке важна независимо от того, каков его возраст, в какой жизненной ситуации он оказался и где он живет. — Говорит Ивета Приедите, руководитель "Galerija Centrs". — В канун этих прекрасных зимних праздников мы хотим напомнить нашим посетителям, что в их душевном тепле нуждаются не только их родные и близкие, но и другие люди. Таким образом мы все вместе создаем общество, в котором царят поддержка и взаимопонимание, что особенно важно для всех нас в это непростое время".

Идея "Eņģeļa pasts" родилась пять лет назад как один из социальных проектов благотворительного фонда "От сердца к сердцу". Сначала это была только рассылка писем в центры социальной опеки. А через год в рамках проекта началась уже рассылка подарков сениорам, живущим в центрах социальной опеки. И у проекта началась активная жизнь! Сегодня "Eņģeļa pasts" уже является социальным предприятием, цель которого — способствовать социальному и эмоциональному благополучию социально уязвимых групп населения по всей Латвии.

"Надо уметь замечать знаки, которые подает тебе жизнь, и я этому понемногу научилась. Моя путеводная звезда — моя интуиция, мои внутренние ощущения всегда предупреждают меня, и я им доверяю", — говорит Лига Узулниеце, автор идеи и руководитель "Eņģeļa pasts". Энергия и сила духа Лиги вызывают восхищение у многих. Вот и "Galerija Centrs" поэтому в своей нынешней Рождественской благотворительной кампании решила сотрудничать и поддержать именно идею Лиги: ведь все мы верим, что добрые мысли, добрая энергия и добрые дела делают нашу повседневную жизнь лучше и двигают нас вперед!

В основе программы этого года лежит кампания "Сениоры учатся", которая является продолжением работы, начатой пару лет назад. В латвийских центрах социальной опеки люди сталкиваются с различными проблемами со здоровьем, и это вынуждает их приобретать новые навыки, необходимые им в повседневной жизни. Необходимо восстанавливать движения рук и ног, а также интеллектуальные способности. Или, по крайней мере, все это необходимо поддерживать на достаточном уровне, чтобы у сениора, живущего в центре, как можно дольше сохранялась бы память, способность думать и воспринимать окружающий мир, и, наконец, возможность о себе позаботиться — разумеется, при помощи и поддержке персонала центра. На это в программе "Сениоры учатся" делается основной акцент: приобретаем спортивный инвентарь, книги, развивающие игры — все, что помогает развитию моторики рук и/или ног и дает возможность человеку восстановиться после перенесенных болезней.

В рамках поддержки на эту программу "Galerija Centrs" будет жертвовать 0,10 EUR с каждых 50 евро. Благотворительная акция проходит с 6 по 31 декабря — за это время каждая твоя покупка поможет реализовать чью-то мечту. Давайте наслаждаться сказочной атмосферой новогодних праздников, но не забывать, а еще лучше — дарить радость и надежду тем, кого еще не коснулись волшебные ощущения предстоящего Рождества.

- Делай то, что тебе по силам, твори добро, создавай радость! — призывает Лига Узулниеце. — Это мое убеждение! Один почувствует радость, купив для кого-то в рамках акции индивидуальный подарок, другой — перечислив пять евро. Таким образом каждый из нас поможет почувствовать, что сениоры в центрах опеки не забыты, и будет по-своему создавать радость другим людям. К чему мы всегда и стремимся — доставлять людям радость".

Это же является одной из целей и "Galerija Centrs" — создать у посетителей торгового центра положительные эмоции. И в этом году мы призываем всех осуществить не только свои мечты, но и помочь исполниться мечтам людей, которым для этого не хватает сил и возможностей.

Осуществим мечты и расправим крылья! Подробнее о доступных магазинах и условиях благотворительной кампании можно прочитать galerijacentrs.lv.