Гид по автомобильной отрасли и торговле на 2020 год

В наши дни автомобильной отрасли имеется очень большое число различных услуг, нужд, возможностей и интересов клиента, однако не теряет своей актуальности вопрос — где искать услуги в автомобильной отрасли?

До сих пор дать ответы на эти вопросы могло только время, проведенное за поиском в Google, социальных сетях и других интернет-порталах. Но при этом единой, общей и сегментированной платформы, ориентированной именно на автомобильную отрасль, в Латвии до этого НЕ БЫЛО.

Теперь у АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ будет свой гид?

Платформа автомобильной отрасли и торговли в масштабах Латвии, созданная с целью упорядочить и объединить весь рынок на единой платформе, позволив встретиться в одном месте интересам и нуждам как автоторговцев, так и частных лиц.

Обладающая многолетними знаниями и опытом в разработке IT-проектов команда Autoplatform.lv при помощи специалистов отрасли создала жизнеспособную и удобную для всех в пользовании, наглядную и эффективную платформу для решения всех связанных с авто проблем. В том числе жителям Латвии будет дана возможность пользоваться этой платформой бесплатно — причем как для поиска услуг в данной отрасли, так и для продажи различных автомобильных товаров.

Выгода для пользователей и посетителей Autoplatform.lv

AutoPlatform.lv является "Авто-инструментом", который даст ответ на значительное число вопросов, связанных с автомобильной отраслью и предоставляемыми в ней услугами;

Простой, удобный и бесплатный доступ к порталу;

Автообъявления стали прошлым — теперь Autoplatform.lv обеспечит бесплатную публикацию автомобилей, покрышек и дисков на платформе;

К своей публикации можно будет добавить и видео, а сама она будет бесплатной и бессрочной;

Доступны новинки и актуальные темы в автомобильной отрасли, мнения профессионалов, интервью, новости — все, что связано с информацией в данной сфере;

Платформа будет основываться на тенденциях интернет-технологий и нуждах посетителей, постоянно обеспечивая различные улучшения, обновления и яркие идеи, которые облегчат как продажу авто, так и поиск подходящих машин и услуг для них.

Небольшие, но важные нюансы, которые превращают AutoPlatform в уникальный и дружественный к пользователям проект





Одной из причин "головной боли" в данной отрасли — чрезмерные траты на размещение в интернете объявлений, причем как для физических лиц, так и для юридических. Именно поэтому в ходе проекта большое внимание уделяется снижению расходов для пользователя. Не придется переплачивать за повторные публикации и другие улучшения — а это, в свою очередь, позволит сэкономить.

СЭКОНОМИМ НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

Важна и экономия времени: скажем "НЕТ" необходимости заново размещать публикацию об автомобиле, покрышках или дисках каждые 2-3 недели!

Размещенные на платформе публикации об автомобиле будут стерты из системы лишь тогда, когда сам владелец машины решит их убрать или поставит отметку, что авто продано — или же заменит одно авто на другое. Таким образом можно будет забыть о "культуре сервисов объявлений", которая состоит из необходимости снова платить, а также помнить о сроках и ценах. Команда Autoplatform считает, что срок истечения объявления наступает лишь ТОГДА, когда автомобиль продан. Именно поэтому платные объявления с ограниченным сроком действия СТАНУТ ПРОШЛЫМ. Autoplatform.lv не устанавливает временной лимит на предложение автомобиля, а также не удаляет публикации, если они соответствуют условиям и правилам пользования порталом.

ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ?





Именно так: целью является создать и предоставлять в рамках платформы цифровые карты, которые позволят наглядно показать доступность товара и услуг — как торговцам, так и шиномонтажным сервисам и другим занятым в этой сфере специалистам.

Цифровая карта латвийской автомобильной отрасли даст возможность мобильно — и, главное, БЫСТРО — ознакомиться, например с предложением конкретного автодилера или продавца дисков, попутно выяснив, какие услуги есть в окрестностях Сигулды или что можут предложить автосалоны в Риге. Карта позволит не просто донести ассортимент торговца или продавца для заинтересованного посетителя, но и сделать это в простом и удобном виде — с возможностью задать вопрос, получить исчерпывающую контактную информацию или ознакомиться с отзывами других людей об их опыте, связанном с конкретным продавцом.

На данный момент карты будут ориентированы на четыре позиции в отрасли: Автоторговцы, Автосервисы, Сервисы по покрышкам и дискам, Аренда авто. Карты будут включать в себя контакты, иллюстративную информацию, дадут возможность записаться на конкретную услугу, получить информацию от других, а главное — удобно и наглядно ознакомиться с тем, что предлагает любой специалист в автомобильной отрасли.

Цель Autoplatform.lv





Учитывая огромное количество услуг, предлагаемое в данной отрасли, а также явно выраженный спрос на все эти услуги, в том числе уникальные и очень оригинальные, целью платформы является создать уникальный "инструмент" для отрасли, основной функцией которого станет помощь в поиске необходимых услуг. Второй приоритет — возможность торговли своими автомобилями, покрышками и дисками.

Почему? В наше время технологии развиваются столь стремительно, что важно быть в курсе всего происходящего, а также того, что новые технологии могут предложить. Именно поэтому главной задачей платформы сформулировано стремление идти в ногу с движением технологий и нуждами автомобильной отрасли. Возможность опубликовать объявление — лишь одна деталь всей концепции, которую можно использовать без старомодных представлений о необходимости платить за объявления и их сроки, или поиске необходимой услуги через телефонную книжку. С учетом мощи, которую предоставляют современные технологии, платформа станет самой мобильной, удобной и структурированной площадкой в интернете, которая позволит не только продавать с удобством, но и с еще большим удобством найти все интересующее — будь то информация или услуга.

Autoplatform.lv вкладывает много сил в развитие площадки как главного источника ответов и информации в автомобильной отрасли! Учить, пояснять, показывать и помогать с решением — приоритет Autoplatform.lv в отношении посетителей и зарегистрированных пользователей.

Видение будущего Autoplatform.lv

Планируется, что со временем Autoplatform.lv станет первым и главным выбором для покупателей машин или пользователей, которые ищут связанные с авто услуги. Там же можно будет найти решение связанной с автомобилем ситуацией. Будет она и выбором номер один для продавцов — местом, где они решают продавать услугу или продукт. Опыт показывает, что абсолютное большинство продавцов машин и предоставляющих услуги специалистов уже давно хотели, чтобы "кухня" автомобильной отрасли была качественным образом приведена в порядок и объединена! Все, что необходимо, чтобы долгосрочная цель стала действительностью — отзывчивость со стороны профессионалов этой отрасли. В дальнейших планах проекта — объединить представителей автомобильной отрасли в странах Балтии. Это значит, что в будущем проект планирует выйти на новый уровень — уровень стран Балтии. Для проекта это определенно станет большим шагом, к которому стремиться после 2020 года.

Несомненно, с запуском платформы впереди ожидается множество улучшений и дополнений, поэтому успешное начало 2020 года позволит практически любому жителю Латвии использовать возможности, предоставляемые этой платформой автомобильной отрасли и торговли.

Молниеносное решение сложных ситуаций!