Гид ТОП 5.5 для незабываемого семейного отдыха на литовском побережье

Лето – пора долгожданных и желанных отпусков. Поэтому давайте всей семьей, друзьями, соседями, включая собаку, и отправляйтесь в путешествие на поиски самых знаменитых зданий мира, чудес, моря миллиона цветов, рыкающих динозавров, джунглей с бассейнами и каруселями, головокружительного мира иллюзий, впечатляющего Палангского моста и игривых волн Балтийского моря, и, конечно же, царского отдыха после насыщенного дня впечатлений - все это прямо здесь, на побережье Литвы!



А теперь обо всем с самого начала.

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ТОП1 мировых открытий миниатюр — "Сады Вавилона"

Единственный в Балтийском регионе миниатюрно-ботанический парк рядом с Палангой приглашает вас в мир знаний, открытий и ароматов. Здесь вы почувствуете себя словно в кругосветном путешествии, где за один день побываете на пяти разных континентах с более чем 20 миниатюрами самых известных архитектурных сооружений мира. Вы сможете близко и лично познакомиться с самыми впечатляющими чудесами света, а также поинтересоваться их историей, ведь рядом с каждой миниатюрой вы увидите ссылки с информацией о стране, где был построен оригинал, и о том, что делает его особенным. В мгновение ока вы увидите знаменитый Сиднейский оперный театр, романтический фонтан Треви, Лондонский мост, Бранденбургские ворота в Берлине или Триумфальную арку. Вы познакомитесь с историей любви Тадж-Махала и Великой Китайской стены, которая помнит времена величия. Здесь вы откроете для себя даже самые известные чудеса света — Пирамиду Хеопса и Висячие сады Вавилона.

Прогулка по парку "Вавилонские сады" будет чрезвычайно приятной, ведь все постройки окружены ухоженной растительностью с миллионами красивейших цветочных соцветий. Внимание привлекают необычные цветочные композиции — цветочные скульптуры, художественно подстриженные кусты, топиарии, цветочные арки, пользующиеся популярностью у посетителей. А где цветы, там и запахи. Парижская Эйфелева башня окружена цветами и ароматами лаванды, лондонский Биг-Бен окружен ароматными цветами лобулярии и, конечно же, в стране специй вас ждет полная палитра ароматов. Здесь можно не только понюхать, но и попробовать вкус розмарина, шоколадной мяты, шалфея, фенхеля или земляники. Здесь каждый посетитель почувствует себя частью такого парка, единственного в стране и исключительной красоты. Каждый сможет запечатлеть свое пребывание в уникальной местности на фотографиях. Мы верим, что таким бьюти-снимкам позавидуют многие.

ТОП2 Проведите сумасшедший день в самом большом Парке динозавров в странах Балтии — "Дино Парк"

Для самых маленьких гарантирован "вау-эффект", когда они видят 360° динозавров разных видов в реальном размере не в кино или компьютерной игре, а в реальности. Вам не потребуется много времени, чтобы увидеть их всех и подружиться с любимыми героями. В "Дино Парк" приезжают семьями со всей Литвы и из-за границы, потому что это первые и самые большие "джунгли динозавров" в странах Балтии, расположенные недалеко от Клайпеды, в Радайляй.

"Дино Парк" предложит вам испытать более 40 дико уникальных активных развлечений. Как только вы входите, посетителей встречают игривые и захватывающие дух карусели, турбо-спиннеры, не проходите мимо, не попробовав преодолеть космический зеркальный лабиринт. У вас также будет возможность полетать с динозаврами, посетив виртуальный мир в 5D-кинотеатре, а те, кто хочет освежиться, могут провести время, катаясь на водных велосипедах в большом пруду с динозаврами. Неизгладимые впечатления вы получите при спуске с горы Шишкнюкес, а тем, кому не хватает активных развлечений, "Дино Парк" предлагает испытать свои силы, лазание на деревьях, преодолевая альпинистские маршруты.

Самая большая и самая мокрая новость этого года — огромный открытый бассейн. Жадные до адреналина посетители смогут опробовать различные горки в бассейне, а желающие расслабиться могут позагорать на шезлонгах возле бассейна.

Любителям дикой природы предлагаем посетить уголок животных. Здесь можно увидеть милых разноцветных кроликов, понаблюдать за жизнью овец и экзотических альпак.

И это только часть того, что вас ждет при посещении "Дино Парка". Самое главное, что все активные развлечения включены в стоимость билета, так что наслаждаться ими можно без счета времени столько раз, сколько душе угодно!

ТОП3 Эксклюзивное место для семейного вечера — "Radailių Dvaras".

Рядом с динозаврами и всего в нескольких километрах от портового города комплекс "Radailių Dvarаs" является отличным выбором для проживания после насыщенного дня. Квартиры и виллы с гидромассажными ваннами, мини-кухнями и открытыми террасами, расположенные в окружении природы, позволят вам отвлечься от будней и вдохнуть свежий глоток релакса. Из окон просторных и роскошных номеров взору откроется приятная панорама, а команда профессиональных поваров предложит вам сытный завтрак, который придаст сил для новых приключений дня. Найдется чем заняться не только взрослым, но и самым маленьким посетителям комплекса. На открытой площадке "Radailių Dvaro" есть безопасная детская игровая площадка и закрытая игровая комната для релаксации, малышей также пригласят повеселиться на веселых батутах. Вы сможете освежиться и насладиться водными процедурами в эксклюзивном, уютном и идеальном бассейне-оазисе для семейного отдыха. В безопасно оборудованном пространстве родители смогут отлично наблюдать за своими детьми. Здесь, в зависимости от ваших потребностей, вы можете выбрать один из трех бассейнов разной глубины, а также провести время в сауне, паровой бане или расслабиться в популярной гидромассажной ванне.

А чтобы после вечеринки не пришлось заботиться о еде, посетите ресторан усадьбы Радайлю, где шеф-повар приготовит вкусный ужин.

ТОП4 Для волшебных переживаний — Дом Иллюзий "Эврика"

Посетив "Сады Вавилон" и повеселившись в Парке динозавров, по дороге смело направляйтесь в сторону столицы летних развлечений — Палангу. На главной улице Й. Басанавичюса ищите самый популярный уличный десерт этого лета — жареные вафли и, конечно же, не проходите мимо дома иллюзий "Эврека". Здесь вы окунетесь в мир чудес и волшебства через интерактивные ощущения вашего тела. Вы сможете сделать нереально веселые и сумасшедшие фотографии, которые заставят ваших друзей ахнуть от удивления. Завязывали туфли плоскогубцами или беседовали в политику с депутатами в туалете? В Евреке можно попробовать. Любителям острых ощущений — кровать из гвоздей, туннель дьявола и коварнейший лабиринт зеркал, а где еще обитающий здесь облик призрака — будьте начеку. Сюрприз или розыгрыш ждет вас на каждом углу.

Повеселившись в доме иллюзий, поймайте волны Балтийского моря и полюбуйтесь закатом с Палангского моста.

ТОП-5 Романтика в "Акис" динозавра

В самом Парке динозавров в Радайляй, между дикими динозаврами и бескрайними джунглями стоит домик на дереве "Акис". Это пространство, созданное между естественностью природы и роскошью. Современный комфорт внутри и романтический отдых на рассвете или закате на террасах на верхушках деревьев обеспечат исключительный отдых для двоих в любое время года. Совместное времяпрепровождение будет обогащено катанием на лодке, ночной прогулкой по дикому таинственному парку динозавров, щебетанием птиц и спокойствием природы. Хотите неизгладимых впечатлений и дикой романтики — домик "Акис".как раз для вас!

Если после путешествия в мир иллюзий, в безумном Дино Парке и после кругосветного путешествия в парке Вавилонские сады вы все еще хотите более комфортного экзотического отдыха с семьей, предлагаем расслабиться в спа-центре Радайляй, недалеко от ваших апартаментов. Трехглубинные бассейны, ванна с пеной и сауны с подогревом позволят расслабиться и телом, и духом.

Ничто так не расслабляет после дня, полного приключений, как водные удовольствия, спокойная музыка, счастливые дети и улыбчивые соседи, которых вы взяли с собой на литовское взморье.

TOP5,5 Познакомьтесь с уникальными местами литовского побережья

Если вы задержитесь подольше, обязательно посетите Клайпеду, сядьте на паром до жемчужины Литвы — Смильтине, здесь не упустите возможность посетить комплекс Морского музея, полюбоваться умопомрачительным выступлением дельфинов и калифорнийских морских львов. Западная Литва также известна Куршской косой, полуостровом из песчаных дюн длиной 98 км и шириной 0,4-4 км, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это исключительное произведение человека и природы необычайной красоты. Вы увидите традиционную культуру рыболовства, отдохнете и будете вдохнете перед дорогой домой. Вы вернетесь счастливее, лучше познакомившись не только с прибрежным регионом Литвы, но и с миром, а самое главное, создав особые и незабываемые воспоминания вместе со своим самым дорогим достоянием — своей семьей!