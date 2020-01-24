Grand Hotel Kempinski Riga празднует 10 летний юбилей амбассадора бренда "LADY IN RED" («Дама в красном»)

21 января 2020 года GRAND HOTEL KEMPINSKI RIGA в сотрудничестве с домом моды в Латвии - MCOUTURE и дизайнером ЮЛИЕЙ МАЛАХОВОЙ приветствовали лидеров, предпринимателей, партнеров и экпертов моды на дне рождения "Lady in Red" , отметив дальнейшее сотрудничество компаний.

Lady in Red олицотворяет элегантность, тонкость и индивидульный подход к каждому гостю. Именно так, ровно 10 лет назад, сеть отелей Kempinski Hotels представили образ Дамы в красном. Являясь уникальным вестником бренда Kempinski, более чем 150 улыбчивых Дам в красном встречают гостей по всему миру. В этом году каждый отель Kempinski празднует основание женственной должности.

Прибывая в один из 79 отелей Kempinski, Lady in Red можно заметить сразу. Каждый наряд представляет собой не только Европейскую элегантность и культурную индивидуальность страны, а также придаёт уверенность и праздничное настроение самим девушкам, которые сделают ваше пребывание особенным.

"Lady in Red это эксперт, который знает всё про отель и про страну"- поясняет Леон Баум, генеральный директор Grand Hotel Kempinski Riga.

Чтобы подчеркнуть культуру Латвии и таланты местных художников, а также выделить образ Дамы в красном, которая является визитной карточкой отеля для каждого гостя, входящего в фоайе, к работе над созданием нарядов была приглашена одна из самых ярких местных дизайнеров Юлия Малахова. Основатель MCouture, которая реализует себя в индустрии моды более 8 лет, успешно презентовала себя на Рижской Неделе Моды (Rīgas Modes Nedēļa) и хорошо известна в кругах модных дизайнеров Лондона и Парижа. Юлия ежегодно участвует в конкурсах Балтийской Федерации Моды и является обладательницей престижных наград «Latvijas Mode un Stils» 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2019 года.

"Для меня честь работать со старейшим брендом отелей класса люкс в Европе Kempinski Hotels и создать наряды для яркого и элегантного амбассадора бренда "Lady in Red". Это вечная красота вне времени, вдохновлением к которой стал насыщенный тон цвета Scarlet Red и, значение и ценности Дамы в красном, которые она предоставляет гостям Grand Hotel Kempinski Riga", обьясняет основатель бренда MCouture и дизайнер Юлия Малахова.

https://mcouture.lv/

Grand Hotel Kempinski Riga благодарит партнеров, которые поддержали проект "Lady in Red":

Австрийский бренд обуви "Högl", и представительство в Латвии: Инесе Лоде;

HFC – Haute Fragrance Company, нишевую парфюмерную компанию из Франции;

Алину Гринпаука (Alina Grinpauka), иллюстратора моды, которая 2019 году попала в топ 100 лучших иллюстраторов в мире, по версии www.tachen.com.



О Grand Hotel Kempinski Riga:

Расположена прямо напротив знаменитого здания Латвийской Национальной оперы в центре Старой Риги , которая включена в список всемирного наследие ЮНЕСКО. Предлагает совершенно новый уровень комфорта и элегантности для гостей отеля и города. 141 роскошный номер и апартаменты, два ресторана и два бара, шесть конференц-залов, в том числе Grand Ballroom, а также спа комплекс мирового уровня Kempinski The Spa и зона отдыха. Прекрасные виды на столицу и изысканный сервис ожидает гостей со всего мира.

www.kempinski.com/riga