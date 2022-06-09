Грузооборот Рижского порта за пять месяцев вырос на 10,4%

Показатели грузооборота Рижского Свободного порта за 5 месяцев текущего года достигли 9,43 млн тонн, что на 10,4% или 0,89 млн тонн больше, чем за тот же период в 2021 году. Положительную динамику грузов по-прежнему поддерживает рост в сегменте энергетических грузов, а также увеличение объемов в сегменте контейнерных грузов. За 5 месяцев этого года в Рижском порту было перевалено почти 2 млн тонн контейнерных грузов, что на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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"Показатели грузооборота Рижского порта за пять месяцев остаются положительными и стабильными. По сравнению с апрелем май был более активным в плане судоходства и грузопотока, здесь также играет роль и то, что начался круизный сезон. В Рижский порт заходит все больше и больше круизных судов, причем этот поток будет продолжать расти и в летние месяцы, оказывая значительную поддержку латвийской и рижской индустрии туризма после двухлетнего перерыва. Стабильный спрос на энергогрузы, а также динамично растущий сегмент контейнерных грузов компенсирует спад в сегментах грузов, связанных с Россией и Беларусью, который был вызван войной в Украине и связанными с ней санкциями. Мы по-прежнему активно работаем над привлечением новых грузов и созданием новых, комплексных грузовых маршрутов (включая Ро-Ро), в том числе в скандинавском направлении, что на данный момент является нашим приоритетом", — сказал Управляющий Рижского Свободного порта Ансис Зелтиньш.

По сравнению с апрелем, в мае в Рижском порту увеличился грузопоток и количество принятых судов — в порту обслужено 257 судов (что на 39 больше, чем в апреле), в том числе и 10 круизных судов, доставивших в порт 5220 пассажиров, более половины (58 %) из которых немцы. Большое количество туристов также прибыло из Великобритании (13 %) и США (6 %). В то же время в мае объем перевалки в порту достиг 1,92 млн тонн различных грузов, что на 0,19 млн тонн или на 11% больше, чем в апреле. Таким образом объем перевалки за май прошлого года был превышен на пятую часть (+20% или +0,32 млн тонн), к тому же показатель текущего года выше, чем объем перевалки за в май 2020 года.

По сравнению с апрелем в мае увеличились объемы грузов пеллет (0,155 млн тонн) и лесных генеральных грузов (0,3 млн тонн) в Рижском порту, таким образом, месячный показатель перевалки лесных грузов вместе со щепой и пиломатериалами вновь превысил отметку полмиллиона тонн (0,52 миллиона тонн). В мае на 0,46 млн тонн или +9%, также увеличился объем перевалки контейнерных грузов, которые были второй по величине группой грузов, и в последние три месяца объем этих грузов оставался стабильным. По сравнению с маем прошлого года объем контейнерных грузов увеличился более чем на треть или на 34%.

За пять месяцев 2022 года в Рижском порту больше всего перевалено лесных грузов — в целом 2,45 млн тонн, что составляет 26% от общего объема перевалки грузов в порту (снижение на 4,3% по сравнению с предыдущим годом), далее следуют контейнерные грузы и уголь — на каждую из этих групп грузов приходится 21% от общего грузооборота порта. Сельскохозяйственная продукция по-прежнему составляет значительный объем грузов в общем портфеле грузов, достигая 10% или 0,95 млн тонн в общем грузовом портфеле. Прочие группы грузов, включая нефтепродукты, руды и металлы, химические грузы и другие, составили 23% от общего объема грузов.