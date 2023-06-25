Гунтис Бредовскиc: проблемы не только утомляют, но и добавляют энергии

Отмечая 30-летие GEMOSS, мы встречаемся с предпринимателями из латвийской индустрии гостеприимства — нашими партнерами, клиентами и друзьями, чтобы запечатлеть ценные воспоминания и идеи о том времени, когда мы все вместе начали строить эту отрасль. Чтобы заглянуть в будущее и осознать то, что ценно для нас сегодня, — а это талантливые люди и межличностные отношения. Мы дарим эти беседы вам, чтобы таким образом сказать спасибо за время, проведенное вместе, возможность расти и прорастать в латвийской среде HoReCa.

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Каждый когда-либо пробовал полезную и вкусную еду в обеденных ресторанах детских садов, школ, офисных зданий и других учреждений, но редко кто знает, что об этом заботится Baltic Restaurants Latvia. Мы поговорили с директором по обслуживанию Гунтисом Бредовскисом о развитии, устойчивости и проблемах в отрасли.

GEMOSS: что ты делал в 1993 году?

Гунтис Бредовскис: учился в Государственном кандавском сельскохозяйственном техникуме. Эстонская компания была основана непосредственно в 1993 году. В Латвии позже — в 2001 году.

Моя профессия называлась "менеджер хозяйственной части предприятия общественного питания". Я не мог понять, что это значит, потому что тогда я просто хотел быть поваром (смеется). Практику я проходил в ресторане Raibais balodis во дворе Конвента, а позже это стало моим первым местом работы. Я проработал там до 2003 года, параллельно учился в Латвийском сельскохозяйственном университете на пищевого технолога. Некоторое время я работал шеф-поваром в клубе Kasablanka. Я часто ходил в клуб, потому что мне там нравилась музыка, я даже думал, что было бы здорово, если бы я мог там работать. Мечта сбылась, но жизнь в клубном ресторане все-таки не была моей стихией. У меня также был рабочий этап в гостинице Rīga. Затем в 2004 году я работал шеф-поваром в Fazer Cafe в супермаркете Stockmann. И в 2006 году я уже стал менеджером по развитию продуктов и закупкам.

Ко мне обратилось руководство Fazer Amica, и до финансового кризиса я работал в Эстонии директором по производству. Там был большой завод по производству сэндвичей, готовых блюд — все это везли на Statoil, корабли… Проект был довольно неудачно реализован, потому что ассортимент и производство были похожи на большую кухню, но результатов ожидали, как от завода по производству продуктов питания. Когда разразился кризис, не имело смысла ничего спасать, потому что руководство не прислушалось к предложению о том, что необходимо что-то менять концептуально. В 2009 году я вернулся в Латвию и начал работать в компании менеджером по обслуживанию, параллельно совмещая работу по развитию продуктов и управлению закупками.

Кто был твоим партнером?

В 2009 году мы почувствовали, что грядут большие изменения, и в 2010 году пришло предложение выкупа от финнов. Когда мой менеджер Айгарс Каугарс и финансовый директор Анита Глейзде предложили принять участие в выкупе, меня не нужно было уговаривать. В любой компании, где я работал, независимо от того, кто являлся владельцем, я всегда говорил, что это моя компания. Чуть позже к нашей команде присоединилась Кристине Риемере — руководительница отдела управления персоналом.

В 2011 году мы подписали договор купли-продажи, и появилась латвийская компания под названием Baltic Restaurants Latvia. Наконец-то у нас были "развязаны руки", мы смогли оценивать риски и брать их на себя. В финское время были проекты с потенциальным ростом, но они часто тормозили, однако с 2011 года мы выросли довольно быстро. Честно говоря, не скажу точно, но предполагаю, что вместе с Эстонией сейчас у нас более 320 точек.

Личный архив Гунтиса Бредовскиса | Обеденный ресторан Daily на Новой Тейке

Впечатляет! Ты мог представить в 2009 году, что у тебя будет 320 ресторанов?

Нет. Когда мы купили предприятие, в Латвии было около 40 точек, в Эстонии около 50. Сначала мы думали, что все, сейчас будет достигнут потолок, сложно будет развиваться… Но в то время у Fazer только в одной Финляндии было около 800 точек, и я думал — как можно управлять 800 точками?! Финляндия все же больше, чем Эстония и Латвия вместе взятые, но, глядя на все это сейчас, я понимаю, что это возможно. Благодаря стандартизированной деятельности и вашему набору ценностей можно продолжать расти. Конечно, все эти точки очень разные.

Если попытаться разделить на сегменты?

Детские сады, школы, больницы, социальные центры, столовые для сотрудников на заводах, офисных зданиях, обеденные рестораны, рестораны и другие сегменты — Chat, Daily, Restart, Subway, Noon BOX и бренд Take Off — на паромах и в аэропорту.

Название обеденный ресторан пришло от нашей компании. В Латвии оно прижилось довольно быстро, в 2006 году мы стали называть так все наши точки. Название бистро мне не нравилось, поэтому мы переименовали все столовые в офисных зданиях, столовые для сотрудников и студентов в обеденные рестораны.

В общем, мы неправильно используем бистро в Латвии. В мире у бистро нет плохих коннотаций.

Да, точно так же слово "столовая" сразу ассоциируется со старой кухонной тряпкой. Это была одна из причин, по которой мы переименовали все в обеденные рестораны, хотя поначалу нас немного высмеивали за это.

Личный архив Гунтиса Бредовскиса | Ресторан самообслуживания Daily в школе

Какие стратегические шаги помогли так вырасти?

Определенные ценности и их реальное укоренение в компании. Сильная команда, способная реализовать задуманное. Большая часть компании основана на закупках. Закупки — это одна часть, подготовка точных документов, меню, важно показать профессионализм уже на этапе планирования. Есть эта сторона, а есть другая — это довольно тяжелая работа, когда нужно открыть 20 мест за 3-4 месяца. Ресурсы внутренней команды уже имеют какую-то пиковую емкость — есть где напрячься. Конечно, эти проблемы развития не только утомляют, но и добавляют энергии.

Наверняка на протяжении всего процесса были особые случаи?

Да, конечно. Например, директор школы звонит 30 августа и говорит, что 1 сентября у него нет компании, которая будет осуществлять питание (смеется). Все можно сделать, нет ничего невозможного. Время от времени с сотрудниками случаются курьезы — скучно не бывает.

Каковы самые большие проблемы сегодня?

Нужно идти с "протянутой рукой". Мы работаем в определенном секторе со знаком минус, потому что есть часть фиксированной цены. Рост затрат в прошлом году не смог бы свести эти секторы к нулям даже при росте цен на 20%. Коммунальные платежи — там, где было 1000 евро, счет приходил на 5000 евро. Следовательно, заработная плата сотрудников также должна быть пересмотрена. В целом 2022 год не был таким уж драматичным — только для отдельных бизнесов.

Однако в Латвии на многое негативно повлияли решения и последствия пандемии. В Эстонии мы были закрыты только на 2 недели, в Латвии — на 9 месяцев. Поэтому Эстония сейчас, конечно, опережает нас в развитии. В 2019 году мы опередили Эстонию — если говорить именно о нашей компании, но эстонцы несравнимо опередили нас за эти 9 пандемийных месяцев.

Рынок меняется, мы тоже должны все время что-то пересматривать — линии распределения, продукты. Например, когда-то был очень популярен салат-бар, но теперь его можно закрывать.

Ты помнишь первое сотрудничество с GEMOSS?

В разрезе времени все сотрудничество описывается одним словом — легко. Легко договариваться, легко понимать друг друга — тогда получается и все остальное. Первое сотрудничество я помню со времен Fazer Cafe. Брали банки с персиками и Gold. Мы делали смузи из персиков, это был премиальный продукт. После того, как мы в Baltic Restaurants начали заказывать инвентарь, всегда было легко договориться — описываешь свои потребности, даешь всю необходимую информацию и готово.

Личный архив Гунтиса Бредовскиса | Корзинка с заварным кремом и клубникой в обеденных ресторанах Chat

Ах, и еще овощечистка! Каждый раз, когда я беру ее в руки дома, я радуюсь. Таких больше нет — кажется, производитель был Westmark.

На втором этаже есть целый стенд с Westmark.

Ну именно такую я больше не видел.

Скорее всего, ты давно не был на втором этаже, может быть, там есть!

Да, правда, нужно подняться туда и заново ознакомиться с ассортиментом — у вас же все время что-то меняется.

Что бы ты хотел делать через 10 лет?

Я больше ничего не умею! (смеется) Если мне параллельно удается попробовать что-то другое, я все равно понимаю, что все, что связано с питанием, подходит мне лучше всего. Пусть другие вещи делает кто-то другой, а я — буду кормить.

А как насчет развития Baltic Restaurants?

Этот вопрос сложный. Все постоянно меняется. Например, 10 лет назад питание в университетах было очень перспективным, но теперь все изменилось, поскольку поток студентов сильно уменьшился. Государственные закупки меняются, муниципалитеты тоже многое изменили. В офисных зданиях многое изменилось из-за пандемии — там, где работало 1000 человек, все было в порядке и поток людей был достаточным, но теперь здания полупусты. Очень сложно предсказать развитие.

Спасибо за то, что так много усилий вкладываете в то, что у вас хорошо получается. Мы рады быть партнерами такого уникального бизнеса.

И я рад за вас. Видеть, как GEMOSS развивается и растет, очень радостно. У вас, как и у нас, есть функция социальной ответственности, важно, чтобы предприятием руководили жители Латвии.

Личный архив Гунтиса Бредовскиса | Обеденный ресторан Chat в т/ц Stockmann в Риге