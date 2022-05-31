Хирургия лишнего веса

Как похудеть людям, страдающих ожирением, рассказывает Игорь ТРОИЦКИЙ, хирург и главный врач многопрофильной клиники AIWA Clinic

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– Худеть всегда сложно, даже если тебе надо скинуть всего 10 лишних килограммов. И чем полнее человек, тем задача становится труднее.





– Особенно это касается людей, достигших степени, как мы говорим, клинически значимого, т. е. морбидного ожирения. Мы в нашей Aiwa Clinic прибегаем к бариатрии, если у пациента есть показания.

Операции по уменьшению веса проводятся только для тех пациентов, у которых индекс массы тела уверенно приближается к отметке 40 и более. Если же показатель ИМТ от 30 до 35, то вопрос хирургического вмешательства можно рассматривать, если у пациента есть такие диагнозы, как сахарный диабет второго типа, гипертония, заболевания костей, суставов, боли в спине и другие.

(Избыточный вес определяется показателями индекса массы тела (BMI), который оценивает степень соответствия массы тела человека и его роста.)

Морбидное ожирение -- это болезнь, а говорить, что все в ваших руках и надо только захотеть, легко, но на деле весьма трудно выполнить. При этом человек, желающий прибегнуть к бариатрии, должен иметь жесткую мотивацию в своем желании похудеть. Всегда сам спрашиваю человека: зачем вам это надо? Это очень важно.

Как правило, наши пациенты с юных лет борются с проблемами лишнего веса, и они приходят к нам в клинику тогда, когда понимают, что самим с лишним весом им не справиться.

Полные люди, как правило, недовольны своим внешним видом, замкнуты и часто находятся в депрессии. Лишний вес влияет на все функции организма — в первую очередь у гиперполных людей стираются суставы (поэтому многим даже молодым людям уже требуется протезирование), дико страдает вся костно-мышечная скелетная система.

Существует тесная связь между избыточным весом и диабетом: при ожирении наблюдается повышенная секреция инсулина, скорее всего, из-за наличия резистентности к инсулину. Замечу: бариатрическая операция во всем мире является единственным (и самым дешевым!) методом лечения диабета второго типа, нарушений липидного обмена и целого комплекса других обменных нарушений.

Наличие лишнего веса также приводит к целому ряду серьезных и чаще всего необратимых заболеваний — атеросклерозу, гипертонии, ишемической болезни сердца. А так как ожирение — прогрессирующее заболевание, то полные мужчины и женщины упорно превращаются в тяжело больных людей, которые не то что работать, за собой уже не могут ухаживать. Поэтому в ряде стран, например, в Эстонии, государство оплачивает своим гражданам бариатрические операции по показаниям, частичная компенсация в таких случаях существует и в Литве…

Четыре точки, меняющие жизнь

– Сегодня тучным людям, которые не могут похудеть сами, приходит на помощь бариатрическая хирургия. Для многих обращение в клинику становится спасением. Расскажите, что вы такого делаете в животах своих пациентов, что люди после операции так стройнеют, что их порой не узнать.

В настоящее время бариатрическая хирургия является единственным методом, позволяющим добиться значительной и долгосрочной потери веса у людей с тяжелым ожирением, что приводит к снижению сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением.

Суть операции в уменьшении объема желудка заключается в том, чтобы наши пациенты начали потреблять меньшее число калорий. Плюс к этому на дне желудка есть область, вырабатывающая гормон, отвечающий за аппетит. Мы удаляем эту область желудка, и пациенты перестают испытывать чувство постоянного наркотического голода и желание что-то пожевать.

Бариатрические операции, которые мы делаем в AIWA Clinic лапароскопически (то есть без обычных разрезов), направлены на уменьшение объема желудка, который мы делаем более узким. В некоторых случаях сокращаем длину участка кишечника, где происходит всасывание пищи. Операции настолько безопасные, что мы можем предлагать их корпулентным пациентам.

В нашей клинике мы используем специальные одноразовые сшивающие инструменты, которые одновременно сшивают ткани и прорезают их, причем производства США.

Если говорить просто, то в результате любой из двух вариантов операции достигается результат: у человека возникает быстрое и яркое чувство насыщения пищей, когда он ест. Его мозг получает сигнал о том, что пора заканчивать трапезу. Таким образом меняя анатомию человека, мы меняем метаболизм организма.

В нашей клинике операция по уменьшению желудка (вертикальная рукавная гастрэктомия) занимает от 45 минут до часа, а шунтирование занимает от часа десяти до часа тридцати.

К нам также обращаются родители, дети которых имеют избыточный вес тела. Мы помогаем, если у ребенка есть на то медицинские показания и специальные рекомендации специалистов, в том числе детского психолога.

Новая жизнь — минус 60 кг!

– На сколько килограммов худеют ваши пациенты?

-- Кому сколько требуется по медицинским показаниям -- и на 40 килограммов, и на 60 килограммов, и даже на 80… Пациент после бариатрической операции употребляет и перерабатывает меньше пищи, поэтому в организме не накапливаются лишние калории, что помогает в течение одного-трех лет потерять до 80 процентов лишнего веса.

Но самое главное — проведение бариатрической операции помогает пациенту не только похудеть, но и снизить риск развития артрита, артроза, инфаркта, рака и других болезней. Исследование, которое опубликовали в журнале New England Journal of Medicine, показало, что продолжительность жизни пациента увеличивается после шунтирования желудка, а риск смерти от болезней снижается на 40 процентов.

Бариатрическая операция со cкидкой 1000 EUR

AIWA Clinic предлагает операцию по уменьшению желудка или бариатрическую операцию со скидкой 1000 EUR.*

После бариатрической операции люди:

в течение 24 месяцев теряет до 80% лишнего веса;

улучшается его физическое состояние;

в 60% случаев излечивается сахарный диабет II типа;

снижается риск заболеваний суставов и сердечно-сосудистых заболеваний;

уменьшается количество болезней, связанных с лишним весом.

Более подробная информация: Бариатрическая операция.

Для получения полноценного результата в борьбе с лишним весом, в AIWA Clinic на месте доступны бариатрические операции, консультации специалиста-диетолога, послеоперационная реабилитация и пластическая хирургия.

AIWA Clinic в сотрудничестве с SIA "Centrālā laboratorija" дарит скидочный купон в размере 50 EUR на проведение анализов для контроля состояния после операции.

Код медицинского учреждения: 0100-64120.

*Цена со скидкой 3560 EUR (ранее 4560 EUR), предложение в силе с 1 апреля 2022 года до 30 июня 2022 года.

– Интересно, а как будут лечить ожирение в будущем?

– Уверен, это будет уже не хирургия, а фармакология — некий генетический метод, точнее, генномодифицированный.

Раньше, когда мы только начинали делать бариатрические операции, думали, что меняем только анатомию пациентов. А теперь понимаем, что таким образом мы делаем другой систему метаболизма — появилось много исследований, которые показывают, как меняется баланс гормонов, отвечающих за аппетит, которые вырабатываются в кишечнике, поджелудочной железе, в желудке. И в этом ключ успеха!

Предполагаю, что рано или поздно будет найден какой-нибудь препарат, который также сможет менять без операции "неправильный" гормональный фон.

Яна ВОЛКОВА.

Больше информации о многопрофильной клинике хирургии AIWA Clinic на сайте — aiwaclinic.lv или по адресу Рига, ул. Маскавас, 241, Тел. 20022581.

Информация об операциях, консультациях и запись к доктору

Игорь Троицкий с 2005 года специализируется на бариатрических операциях, которые делает лапароскопическим методом — выполняет шунтирование желудка и рукавную резекцию. Более трех тысяч человек, которые страдали ожирением, благодаря опытному хирургу вернули не просто здоровый вес, а полноценность бытия.

Бариатрия — это операция, которую проводят для того, чтобы убрать лишний вес и не допустить его повторной прибавки. Для этого хирурги уменьшают размер желудка или тонкого кишечника у пациента.