Хронический запор? Нужно проверить сердце

Хронический запор может быть вызван и питанием, и образом жизни. Однако у людей, которые страдают от затрудненного опорожнения кишечника, может быть более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, потому что обычно такие люди не занимаются регулярной физической активностью, а также употребляют в пищу продукты с низким содержанием клетчатки. Все это является факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом запор может служить сигналом о том, что у человека есть повышенный риск заболеть сердечно-сосудистым заболеванием.

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У людей пожилого возраста запоры встречаются чаще, потому что по мере старения организма нейроны, находящиеся в кишечнике и которые обеспечивают движение кишечника, становятся менее чувствительными. Таким образом содержимое кишечника застаивается и образуется запор. С годами уменьшается рефлекс дефекации. Это означает, что больше ослабляется связь между центром дефекации в спинном мозге и головным мозгом, который контролирует этот процесс, формируя условный рефлекс дефекации.

Пациент, который был серьезно болен, по мере выздоровления находится в некоем "нестабильном периоде". Если у такого пациента есть необходимость сходить в туалет, но у него затруднено опорожнение кишечника, то при попытке тужиться в желудочно-кишечном тракте увеличивается давление. В результате может подняться и кровяное давление, которое может спровоцировать незапланированные и нежеланные происшествия, связанные с нарушением сердечного ритма, с кровообращением в голове, а также с балансом жидкости в организме. При падении давления в желудочно-кишечном тракте, падает давление во всей системе, в результате чего человек падает в обморок.

Врачи рекомендуют использовать в пищу продукты, богатые клетчаткой. Если у кардиологических больных есть проблемы с опорожнением кишечника, то они не соблюдают рекомендации врача. Еще существенный момент заключается в том, что применение отдельных медикаментов влияет на образование запора. Обычно в списке побочных явлений указывается, что при применении данного лекарства уменьшится движение кишечника, а некоторые медикаменты обостряют чувствительность рецепторов кишечника. Это могут быть все медикаменты со слабительным эффектом, в том числе и те, которые расслабляют специфическую мускулатуру.

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Чрезмерная нагрузка во время дефекации может повлиять на кардиоваскулярный риск. Если возрастает давление в желудочно-кишечном тракте, в голове тоже поднимается давление, и у человека могут появиться нарушения в равновесии сердечно-сосудистой системы, а также нарушения кровообращения в головном мозге. Когда давление в процессе дефекации падает, падает и общее давление — пациент расслабляется и может упасть в обморок. Чтобы процесс дефекации был по возможности более физиологичным и правильным, нужно большое внимание уделить высоте унитаза. Процесс дефекации будет проще, если попа человека будет находиться ниже уровня колен. Чем выше унитаз, тем больше человеку нужно сил, чтобы с помощью пресса способствовать опорожнению прямой кишки.

Главная рекомендация кардиологов пациентам с запорами и сердечно-сосудистыми заболеваниями — это соблюдать принцип здорового образа жизни. Нужно есть продукты, богатые клетчаткой, и обязательно пить достаточно много жидкости. Еще важно каждый день гулять — столько, сколько позволяет состояние здоровья.

Если все же пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями не справляются с запором, то врачи рекомендуют использовать медикаменты, которые помогают работе кишечника. Определяющие факторы для выбора медикаментов — лекарство не вызывает привыкания и делает прогнозируемым процесс дефекации, то есть, выпив лекарство, пациент должен знать, когда и в каком объеме будет выход кала; также важно, чтобы у пациента при применении медикаментов, способствующих работе кишечника, из организма не выводилось большое количество жидкости. Это очень опасно, потому что человек теряет не только воду, но и соли, что особенно опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно врачи рекомендуют осмотические средства нового поколения, например, макрогол — он прогнозируем, легок в применении и не раздражает нервные окончания, находящиеся в кишечнике. Этот медикамент особенно подходит пожилым людям. Его можно применять и беременным.

Статья создана в сотрудничестве с Ipsen pharma

FLX-LV-000063

Для справки: https://dati.zva.gov.lv/zalu-registrs/info/05-0156/pil

Avots "Tauta Un Veselība"