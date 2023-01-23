Huawei FreeBuds 5i – лучшие беспроводные наушники в ценовой категории до 80 евро

С новыми беспроводными наушниками Huawei FreeBuds 5i каждый может наслаждаться высококачественным звуком по разумной цене. Благодаря современным технологиям и инновациям в области воспроизведения звука такие повседневные занятия, как прослушивание музыки, просмотр сериалов или общение с близкими, упрощаются, легко настраивая под себя параметры устройства.

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Портативные беспроводные наушники с впечатляющим эффектом шумоподавления идеально подходят для большинства молодых людей, обеспечивая мощный развлекательный и аудио опыт. Huawei FreeBuds 5i также являются одними из немногих беспроводных наушников, стоимость которых не превышает 80 евро. Доступная в трех модных цветах: белом, черном и голубом, новая модель также имеет два микрофона с шумоподавлением, длительное время работы и другие практичные функции.

Звук особенно высокого качества

Несмотря на то, что чувствительность слуха и акустические предпочтения у всех разные, FreeBuds 5i выводят любое прослушивание на новый уровень. Объединяя возможности программного и аппаратного обеспечения, а также искусственного интеллекта, они обеспечивают качество звука сверхвысокой четкости.

Благодаря высокочувствительному 10-мм динамическому драйверу динамики обеспечивают высокий динамический диапазон и амплитуду, давая слушателям, например, сверхглубокие басы и чистые высокие частоты.

Новая технология не только передает сигналы высокого разрешения, но и обеспечивает функцию оптимизации звука и адаптацию к уху слушателя. Это означает, что наушники, оснащенные адаптивным эквалайзером, постоянно оптимизируют алгоритмы во время прослушивания музыки, распознавая структуру слухового прохода пользователя и способ ношения устройства, чтобы улучшить качество прослушивания. Играет ли пользователь в интерактивную игру, смотрит сериал, сидя на диване, или слушает музыку, алгоритм всегда обеспечивает высокое качество прослушивания.

Мощная функция шумоподавления

Новые наушники FreeBuds 5i оснащены мощной технологией шумоподавления благодаря двум микрофонам, которые помогают улавливать внешние шумы и обеспечивают наилучшее взаимодействие с пользователем, подавляя звуки до 42 децибелов.

Каждый пользователь может выбрать, какой режим шумоподавления он хочет использовать, например Ultra — для громких и шумных аэропортов, General — для кафе или практичный режим Cozy, чтобы слышать все важное, что происходит вокруг.

Особенность функции шумоподавления - при использовании наушников не только пользователь слышит чистый звук, но и самого пользователя хорошо слышно во время звонков и разговоров. Это возможно благодаря технологии шумоподавления внутреннего и внешнего микрофона Huawei FreeBuds 5i, где алгоритм искусственного интеллекта помогает регулировать качество звука в соответствии с окружающей средой.

Стабильный пользовательский опыт

Кроме того, мощные функции наушников не снижают их долговечности — время работы аккумулятора FreeBuds 5i - до 28 часов при полной зарядке. А благодаря функции быстрой зарядки всего за 15 минут обеспечиваются полные четыре часа работы.

Новые беспроводные наушники также обладают влагостойкостью, например, от пота и брызг воды, что обеспечивает безопасное ношение в разных погодных условиях, а также легкую чистку влажными салфетками. В свою очередь, простое подключение к компьютеру, смартфону, планшету или смарт-часам, независимо от операционной системы, позволяет легко выполнять разные рабочие или бытовые задачи.