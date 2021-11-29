Hyundai BAYON – разносторонний кроссовер, доступный сразу на месте в Skandi Motors

Самый маленький кроссовер Hyundai со звучным названием, смелым дизайном, функциями умной безопасности и широкими возможностями для подключения, а также просторным салоном, которым он отличается от своих собратьев в этом сегменте. Главное преимущество BAYON – это качество езды, ее ход достаточно мягкий, чтобы с легкостью проезжать по безумному бездорожью, но вместе с этим автомобиль идеален для спокойной городской поездки. Hyundai BAYON обладает многими скрытыми талантами. А чтобы в этом убедиться, не надо долго ждать, потому что новый кроссовер доступен сразу на месте!

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Hyundai BAYON – это совершенно новая модель, для которой создан новый, радикально отличающийся от других дизайн. Над задней частью автомобиля трудился авангард дизайнеров Hyundai, он удивляет смелыми ломаными линиями и позволяет выделиться среди других небольших кроссоверов. Для BAYON характерен лаконичный, просторный и светлый салон. Большое внимание уделено созданию комфорта для пассажиров, сидящих спереди и сзади, а также увеличению вместимости багажника. Удобные передние сидения с подогревом, беспроводное зарядное устройство, руль с подогревом и освещение в салоне – это только часть тех удобств, которые предлагает BAYON.

Hyundai BAYON оснащен самыми современными технологиями и функциями безопасности высочайшего класса. Например, в кроссовере есть умный круиз-контроль и ограничитель скорости, которые работают вместе с навигацией – водитель может уверенно чувствовать себя в пути, какую бы дорогу ни выбрал. Дополнительную уверенность при вождении Hyundai BAYON создает возможность для подсоединения дополнительного оборудования, например – 10,25-дюймовый блок цифровых инструментов и 10,25-дюймовое устройство аудио-навигации или аудиосистема с 8-дюймовым дисплеем. Вместе с аудиосистемой доступны беспроводные системы Apple CarPlay и Android Auto.

В оснащение BAYON входит новейшая версия Hyundai Bluelink – в насыщенном ритме современных будней это практически незаменимая вещь. Больше не нужно возвращаться на парковку, чтобы убедиться в том, что машина закрыта, или думать о том, где она припаркована. Это можно выяснить удаленно. С помощью Hyundai Bluelink можно проверить сервисные интервалы и даже остаток топлива.

Hyundai BAYON – идеальная покупка для латвийских реалий. Этим автомобилем удобно пользоваться не только в городе, но и за его пределами, не обращая внимания на погодные условия и качество дорожного покрытия. Повышенный клиренс и короткий ход подвески позволяет удобно парковать автомобиль в городе. Кроме того, Hyundai BAYON будет чувствовать себя как рыба в воде на грунтовой дороге.

В сочетании с ловкостью автомобиля сегмента B Hyundai BAYON предлагает комфорт, вместимость и расход топлива внедорожника. Неожиданное ощущение гарантирует динамичный двигатель мощностью в 100 лошадиных сил, а также автоматическая коробка переключения передач с двойным сцеплением. Автоматическая коробка передач позволяет каждому комфортно и безопасно управлять Hyundai BAYON.

С точки зрения технической начинки BAYON – весьма современный автомобиль. Даже в базовой версии, цена которой начинается от 15 990 евро, он хорошо оснащен: ассистент удержания полосы, система предотвращения лобового столкновения, функция распознавания автомобилей, пешеходов и велосипедистов и многое другое.

В комплектации Comfort в салоне вместе современным цифровым оснащением для подключения внешних устройств доступна камера заднего вида и монитор заднего вида с подсказками для парковки. Водитель может настроить комфортное для себя освещение, а также воспользоваться сдвижным передним подлокотником с отделением для хранения.

Еще приятнее узнать, что сейчас Hyundai BAYON именно в такой комплектации Comfort, со всеми вышеуказанными бонусами, у официального представителя Hyundai – SKANDI MOTORS – стоит только 22 280 евро. Весь процесс покупки автомобиля не займет больше нескольких дней.