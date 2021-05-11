Идеальная грудь — искусство и наука

Стремление к красоте — естественное желание. Большинство перемен мы можем реализовать сами, однако иногда требуется помощь компетентных специалистов. Коррекция формы и размера груди является одним из таких случаев.

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Форма, соответствующая ритму жизни

Ключ к красоте — достижение индивидуальной гармонии. Нет одной идеальной формы груди — на нее влияют строение тела, образ жизни, состояние груди, желания пациентки. Пластический хирург филиала "Veselības centrs 4" "Клиника дерматологии" Лаура Лиепиня поясняет, в каких случаях подходят различные виды имплантатов и методы пластики груди.

Решение о пластике груди может быть принято по разным причинам — изменения формы груди после беременности, похудения, дискомфорт в случае выраженно маленькой или большой груди, реконструкция груди после болезни или травмы.

Имплантаты круглой формы подходят для коррекции объема верхней части груди, а анатомические имплантаты в форме капли увеличат нижнюю часть груди.

Есть и третья инновационная форма грудных имплантатов — эргономические имплантаты, объединяющие преимущества классических круглых и анатомических имплантатов, дополнительно обеспечивая уникальную возможность максимально сохранить движения и мягкость груди и после пластической операции. Сейчас в Латвии наибольшим спросом пользуются самые современные имплантаты эргономического типа модели Ergonomix производителя "Motiva".

Благодаря особо эластичному наполнителю из силиконового геля Progressive® Ultra и эластомерной капсуле TrueTissue TechnologyTM эргономический имплантат Ergonomix естественным образом имитирует внешний вид, объем и движения груди, изменяя свою форму в соответствии с положением и активностью тела. Такие имплантаты обеспечивают максимально естественный эффект, не теряя своего качества и безопасности. Эргономическое решение особенно подходит женщинам с небольшой грудью, чтобы при изменении размера и формы не возникала чрезмерная нагрузка на ткани, которая их растягивает или травмирует. Форма груди адаптируется к обстоятельствам, не ограничивая привычной свободы движений.

Безопасность и удобство

Самые частые вопросы при выборе имплантатов касаются безопасности груди и эффекта естественности. Оба этих фактора напрямую связаны с используемыми в имплантате материалами покрытия и наполнения, а также со строением имплантата. Motiva объединяет 30-летний опыт и самые современные материалы и технологии 21-го века, используемые в производстве имплантатов. Для покрытия эргономических имплантатов используется нанопокрытие SilkSurfaceTM с 49000 контактными точками на 1 см2. Этот показатель обеспечивает естественную установку имплантата в ткани и максимально уменьшает риск образование жесткой тканевой капсулы вокруг имплантатов. Благодаря строению TrueMonobloc® оболочка имплантатов и силиконовый гель являются единой структурой, которая одновременно обеспечивает высокую прочность и эластичность — комбинацию, уменьшающую риск разрыва имплантата. Такой податливый имплантат хирургу легче установить, сделав меньший разрез, таким образом сделав операционные рубцы практически незаметными.

Чтобы убедиться в состоянии имплантата, после операции рекомендуется каждый год делать ультрасонографическую проверку груди. Разрыв и деформация имплантатов сейчас бывает очень редко. Если это все же случится, наполнитель имплантатов не вытекает и не вызывает осложнений. Все производители имплантатов в таких случаях гарантируют бесплатную замену имплантатов, а Motiva дополнительно предлагает и возможность расширенной гарантии — в случае необходимости покрываются также расходы на операцию. Поэтому очень важно сохранить гарантийные документы.

И в этой области пришло время инноваций — Motiva предлагает возможность выбрать имплантаты с цифровым паспортом Q Inside внутри — биологически совместимым микротранслятором величиной с зернышко, встроенным в оболочку имплантата. Такой цифровой сертификат можно просканировать в клинике и получить всю необходимую специалистам техническую и гарантийную информацию. Это нововведение — идеальное решение в случаях, когда физические гарантийные документы утеряны или невозможен мгновенный доступ к ним (находятся в другом городе, стране).

Помните, решение о пластической операции принимаете исключительно вы! Вам не нужно оправдывать свой выбор и не нужно подчиняться давлению общества или близких.



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"Veselības centrs 4" филиал, "Клиника дерматологии"

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