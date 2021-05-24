Идеальный газон без кротов: зачем вам нужен робот-газонокосилка?

Наиболее частый аргумент в пользу приобретения робота-газонокосилки — это экономия времени. Это правда: вместо того, чтобы управлять тяжелой газонокосилкой, можно отдыхать, время от времени поглядывая в приложение, чтобы проверить, как работает робот. Мартиньш Яунземс, специалист по садовой и лесной технике компании Stokker считает, что второй наиболее весомый аргумент — это качество газона: "С помощью триммера или садового трактора невозможно постоянно поддерживать состояние лужайки настолько ухоженным, а робот каждый день вместо вас выезжает косить траву". К тому же, он дружелюбен по отношению к окружающей среде, потому что работает от электричества, в случае необходимости может работать и под покровом ночи, и даже под дождем!
"Домашняя работа" перед выбором робота
Сначала нужно посчитать величину территории, которую нужно косить, потому что модели роботов отличают по площади, которую они способны поддерживать в порядке. Небольшие роботы справляются с 200-400 квадратными метрами, а в ряду моделей Ambrogio есть и более мощный аппарат, который способен работать 11 часов без перерыва и скосить два гектара.
Бытует мнение, что робот может косить траву только на поверхности с очень ровным рельефом, без выступов и горочек, но это не так: "Если до этого вы ухаживали за территорией, косили ее, то не нужны никакие дополнительные подготовительные работы. Конечно, на заросшую территорию, которую года четыре не приводили в порядок, робота сразу пускать нельзя — сначала нужно скосить траву триммером или садовым трактором. Нужно убедиться, что на пути робота не будет камней и корней деревьев. Нужно закопать глубокие ямы, чтобы робот не попал в них колесами", — советует Мартиньш.
Если одолевают сомнения на тему того, насколько мощный робот вам нужен, то надежнее будет спросить у эксперта, который поможет принять решение. Помимо этого, он сможет критическим взглядом оценить местность — есть места, где роботы не смогут полноценно работать: "Я такие территории называют ботаническими садами — когда много насаждений, и они находятся близко друг к другу. В этом случае многое останется нескошенным".
Для собак в садах обычно устанавливают радио-заборы, а для робота-газонокосилки — провод ограничения периметра, чтобы робот знал, где ему можно перемещаться. Самое лучшее решение — вкопать провод в землю, эту работу можно доверить сервисной бригаде. "Провод специальным аппаратом закапывают в землю. Для газона этот метод безопасен, так что нет поводов для беспокойства. Если закопать провод в землю весной или летом, уже через неделю не будет видно никаких следов. У роботов есть датчик столкновения — если робот во что-то врезается, то меняет направление движения. Чтобы не травмировать растения и кору молодых деревьев, клумбы и деревья лучше оградить. Это также можно доверить сервисным специалистам: они научат, как пользоваться роботом, установят ограничительный провод по периметру и установят все необходимые программы", — объясняет Мартиньш.
Провод ограничения периметра можно установить и своими силами. Его нужно проложить по поверхности газона и закрепить специальными креплениями. Это требует точности, потому что провод должен плотно прилегать к земле, чтобы за него не цепляться. Мартиньш предупреждает, что его можно испортить при аэрации или порвать, сгребая осенью листья, поэтому имеет смысл зарыть провод в землю. Но это совсем не означает, что нужно попрощаться с идеей о новых клумбах, ведь провод можно быстро и просто удлинить. Удлинить можно как зарытый провод, так и проведенный по поверхности газона.
"Если вы выберете качественный провод, то его не придется менять годами. Если случайно появится какое-то повреждение в изоляции, при контакте с влагой провод не окислится и его не нужно будет менять. Но если вдруг перерубили провод лопатой, то место разрыва можно будет быстро починить за пару минут", — комментирует Мартиньш.
Кроты, прудики и горочки
Владельцы садов и частных домов не особо любят кротов, и по этому поводу у Мартиньша есть хорошие новости: "С гарантией 99,9% могу сказать, что кроты уйдут. Когда робот каждый день ездит по лужайке, он создает небольшой шум и вибрацию, которые очень не нравятся кротам. Я часто шучу, что это один из самых дорогих отпугивателей кротов. Кротовьи норы, конечно, нужно будет засыпать и выровнять, потому что из-за них роботу придется взбираться на земляную горку, из-за чего со временем будут затупляться ножи".
Опасный для робота элемент — это пруд, но можно избежать незапланированного купания, закрепив ограничительный провод на приличном расстоянии от воды. Мартиньш рекомендует соблюдать дистанцию в 1,2 метра. "Робот не пересекает провод, но если случится какая-то техническая неполадка, то на этот случай производителем предусмотрено безопасное расстояние за проводом, проехав которое робот остановится". Нужно считаться с тем, что область вокруг пруда придется косить триммером. Кроме этого, углы лужайки робот тоже не сможет идеально скосить. Но Мартиньш подчеркивает, что это не придется делать чаще одного раза в неделю. Горочки и склоны для роботов уже давно не преграда. Ambrogio предлагает несколько моделей, которые могут преодолеть уклон вплоть до 75%, а в общем и целом робот может работать на участках с уклоном 30-45%.
Мартиньш еще раз напоминает, что качество газонов после робота-газонокосилки будет достойным похвалы соседей: "Робот каждый день скашивает пару миллиметров и измельчает траву в еще более мелкие кусочки, поэтому измельченную траву не нужно сгребать. Кроме того, таким образом корни будут защищены от выгорания на солнце, а влага не будет так быстро испаряться". Проверять и чистить робота каждый день не нужно, только периодически счищать щеткой траву, которая скапливается в нижней части устройства.
Нередко можно стать свидетелем жарких дискуссий насчет того, чему отдать предпочтение — ножам или бритве. Мартиньш рассказывает, что бритвы больше подходят для поддержания лужайки в порядке — сначала нужно скосить траву садовым трактором или триммером, после чего можно запускать робота. "Большая часть роботов Ambrogio оснащена ножом, который лучше справляется с более длинной и отросшей травой. В рамках тестирования я сам убедился в том, что робот может справиться с травой длиной около 15 сантиметров".
Уникальные преимущества
С помощью мобильного приложения можно запрограммировать территорию кошения и его интенсивность: "Почти все модели оснащены GPS, поэтому мы удаленно можем наблюдать, где сейчас находится робот. Если хочется в каком-то углу сада позагорать или пообедать без помех, то надо только открыть приложение и пальцем обозначить территорию, куда роботу не положено заезжать. В роботов встроен датчик дождя, но, если, например, случается так, что вы забыли его включить, сами находитесь в Риге, а робот — в Вентспилсе, где идет сильный дождь, то можно через приложение "отправить" робота домой".
Если кто-то чужой поднимет и унесет робота, то в приложение появится сообщение. Робот отрапортует, что попал в яму, из которой не может выбраться. Многими роботами можно управлять с помощью голоса, правда, пока что они понимают только английский язык.
Только у роботов-газонокосилок Ambrogio есть функция AMICO, которая защищает животных от травм. Один датчик закрепляется на ошейнике кошки или собаки, а второй находится в роботе. Когда между обоими датчиками фиксируется расстояние 1 метр, то робот выключает нож, разворачивается и уезжает в другом направлении. Через два метра он снова включит нож и продолжит стричь газон.
Компания Stokker предлагает три линии роботов: Greenline — это компактные модели, которые удобно переносить; PRO line предназначены для больших садов средней "сложности", где много препятствий, например, зеленых насаждений. Модели NEXT line легко можно подсоединить к разным "умным" устройствам. Мартиньш рассказывает, что чаще всего клиенты выбирают роботов PRO line красного цвета.
Нужно отметить, что Ambrogio — это единственный производитель, который оборудовал модели из серий PRO и NEXT мягкими резиновыми колесиками: "Колесики — вроде бы мелочь, но они берегут лужайку и не оставляют на траве колею. Вдобавок они не оставляют ямок в местах разворота. Ambrogio эту технику даже запатентовали".
Большая часть роботов других брендов возвращаются на зарядную станцию по ограничительному проводу, а роботы Ambrogio специально выбирают другие пути, чтобы не образовывалась колея. Во время кошения у робота есть своя стратегия — он делит территории на отдельные куски, чтобы передвижение было более эффективным. "Со стороны движения робота могут казаться довольно хаотичными, но робот знает, что делает. В первые дни газон может выглядеть немного смешно — местами будут видны круги, где-то будет нескошенная трава, но через 4-5 дней газон станет очень красивым. Чаще всего люди выбирают модели из серии PRO line и просят специалистов правильно запрограммировать устройство — тогда роботу можно доверять и позволить ему работать самостоятельно".