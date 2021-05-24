Идеальный газон без кротов: зачем вам нужен робот-газонокосилка?

Наиболее частый аргумент в пользу приобретения робота-газонокосилки — это экономия времени. Это правда: вместо того, чтобы управлять тяжелой газонокосилкой, можно отдыхать, время от времени поглядывая в приложение, чтобы проверить, как работает робот. Мартиньш Яунземс, специалист по садовой и лесной технике компании Stokker считает, что второй наиболее весомый аргумент — это качество газона: "С помощью триммера или садового трактора невозможно постоянно поддерживать состояние лужайки настолько ухоженным, а робот каждый день вместо вас выезжает косить траву". К тому же, он дружелюбен по отношению к окружающей среде, потому что работает от электричества, в случае необходимости может работать и под покровом ночи, и даже под дождем!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Домашняя работа" перед выбором робота

Сначала нужно посчитать величину территории, которую нужно косить, потому что модели роботов отличают по площади, которую они способны поддерживать в порядке. Небольшие роботы справляются с 200-400 квадратными метрами, а в ряду моделей Ambrogio есть и более мощный аппарат, который способен работать 11 часов без перерыва и скосить два гектара.

Бытует мнение, что робот может косить траву только на поверхности с очень ровным рельефом, без выступов и горочек, но это не так: "Если до этого вы ухаживали за территорией, косили ее, то не нужны никакие дополнительные подготовительные работы. Конечно, на заросшую территорию, которую года четыре не приводили в порядок, робота сразу пускать нельзя — сначала нужно скосить траву триммером или садовым трактором. Нужно убедиться, что на пути робота не будет камней и корней деревьев. Нужно закопать глубокие ямы, чтобы робот не попал в них колесами", — советует Мартиньш.

Если одолевают сомнения на тему того, насколько мощный робот вам нужен, то надежнее будет спросить у эксперта, который поможет принять решение. Помимо этого, он сможет критическим взглядом оценить местность — есть места, где роботы не смогут полноценно работать: "Я такие территории называют ботаническими садами — когда много насаждений, и они находятся близко друг к другу. В этом случае многое останется нескошенным".

Для собак в садах обычно устанавливают радио-заборы, а для робота-газонокосилки — провод ограничения периметра, чтобы робот знал, где ему можно перемещаться. Самое лучшее решение — вкопать провод в землю, эту работу можно доверить сервисной бригаде. "Провод специальным аппаратом закапывают в землю. Для газона этот метод безопасен, так что нет поводов для беспокойства. Если закопать провод в землю весной или летом, уже через неделю не будет видно никаких следов. У роботов есть датчик столкновения — если робот во что-то врезается, то меняет направление движения. Чтобы не травмировать растения и кору молодых деревьев, клумбы и деревья лучше оградить. Это также можно доверить сервисным специалистам: они научат, как пользоваться роботом, установят ограничительный провод по периметру и установят все необходимые программы", — объясняет Мартиньш.

Провод ограничения периметра можно установить и своими силами. Его нужно проложить по поверхности газона и закрепить специальными креплениями. Это требует точности, потому что провод должен плотно прилегать к земле, чтобы за него не цепляться. Мартиньш предупреждает, что его можно испортить при аэрации или порвать, сгребая осенью листья, поэтому имеет смысл зарыть провод в землю. Но это совсем не означает, что нужно попрощаться с идеей о новых клумбах, ведь провод можно быстро и просто удлинить. Удлинить можно как зарытый провод, так и проведенный по поверхности газона.

"Если вы выберете качественный провод, то его не придется менять годами. Если случайно появится какое-то повреждение в изоляции, при контакте с влагой провод не окислится и его не нужно будет менять. Но если вдруг перерубили провод лопатой, то место разрыва можно будет быстро починить за пару минут", — комментирует Мартиньш.

Кроты, прудики и горочки

Владельцы садов и частных домов не особо любят кротов, и по этому поводу у Мартиньша есть хорошие новости: "С гарантией 99,9% могу сказать, что кроты уйдут. Когда робот каждый день ездит по лужайке, он создает небольшой шум и вибрацию, которые очень не нравятся кротам. Я часто шучу, что это один из самых дорогих отпугивателей кротов. Кротовьи норы, конечно, нужно будет засыпать и выровнять, потому что из-за них роботу придется взбираться на земляную горку, из-за чего со временем будут затупляться ножи".

Опасный для робота элемент — это пруд, но можно избежать незапланированного купания, закрепив ограничительный провод на приличном расстоянии от воды. Мартиньш рекомендует соблюдать дистанцию в 1,2 метра. "Робот не пересекает провод, но если случится какая-то техническая неполадка, то на этот случай производителем предусмотрено безопасное расстояние за проводом, проехав которое робот остановится". Нужно считаться с тем, что область вокруг пруда придется косить триммером. Кроме этого, углы лужайки робот тоже не сможет идеально скосить. Но Мартиньш подчеркивает, что это не придется делать чаще одного раза в неделю. Горочки и склоны для роботов уже давно не преграда. Ambrogio предлагает несколько моделей, которые могут преодолеть уклон вплоть до 75%, а в общем и целом робот может работать на участках с уклоном 30-45%.

Мартиньш еще раз напоминает, что качество газонов после робота-газонокосилки будет достойным похвалы соседей: "Робот каждый день скашивает пару миллиметров и измельчает траву в еще более мелкие кусочки, поэтому измельченную траву не нужно сгребать. Кроме того, таким образом корни будут защищены от выгорания на солнце, а влага не будет так быстро испаряться". Проверять и чистить робота каждый день не нужно, только периодически счищать щеткой траву, которая скапливается в нижней части устройства.

Нередко можно стать свидетелем жарких дискуссий насчет того, чему отдать предпочтение — ножам или бритве. Мартиньш рассказывает, что бритвы больше подходят для поддержания лужайки в порядке — сначала нужно скосить траву садовым трактором или триммером, после чего можно запускать робота. "Большая часть роботов Ambrogio оснащена ножом, который лучше справляется с более длинной и отросшей травой. В рамках тестирования я сам убедился в том, что робот может справиться с травой длиной около 15 сантиметров".

Уникальные преимущества

С помощью мобильного приложения можно запрограммировать территорию кошения и его интенсивность: "Почти все модели оснащены GPS, поэтому мы удаленно можем наблюдать, где сейчас находится робот. Если хочется в каком-то углу сада позагорать или пообедать без помех, то надо только открыть приложение и пальцем обозначить территорию, куда роботу не положено заезжать. В роботов встроен датчик дождя, но, если, например, случается так, что вы забыли его включить, сами находитесь в Риге, а робот — в Вентспилсе, где идет сильный дождь, то можно через приложение "отправить" робота домой".

Если кто-то чужой поднимет и унесет робота, то в приложение появится сообщение. Робот отрапортует, что попал в яму, из которой не может выбраться. Многими роботами можно управлять с помощью голоса, правда, пока что они понимают только английский язык.

Только у роботов-газонокосилок Ambrogio есть функция AMICO, которая защищает животных от травм. Один датчик закрепляется на ошейнике кошки или собаки, а второй находится в роботе. Когда между обоими датчиками фиксируется расстояние 1 метр, то робот выключает нож, разворачивается и уезжает в другом направлении. Через два метра он снова включит нож и продолжит стричь газон.

Компания Stokker предлагает три линии роботов: Greenline — это компактные модели, которые удобно переносить; PRO line предназначены для больших садов средней "сложности", где много препятствий, например, зеленых насаждений. Модели NEXT line легко можно подсоединить к разным "умным" устройствам. Мартиньш рассказывает, что чаще всего клиенты выбирают роботов PRO line красного цвета.

Нужно отметить, что Ambrogio — это единственный производитель, который оборудовал модели из серий PRO и NEXT мягкими резиновыми колесиками: "Колесики — вроде бы мелочь, но они берегут лужайку и не оставляют на траве колею. Вдобавок они не оставляют ямок в местах разворота. Ambrogio эту технику даже запатентовали".

Большая часть роботов других брендов возвращаются на зарядную станцию по ограничительному проводу, а роботы Ambrogio специально выбирают другие пути, чтобы не образовывалась колея. Во время кошения у робота есть своя стратегия — он делит территории на отдельные куски, чтобы передвижение было более эффективным. "Со стороны движения робота могут казаться довольно хаотичными, но робот знает, что делает. В первые дни газон может выглядеть немного смешно — местами будут видны круги, где-то будет нескошенная трава, но через 4-5 дней газон станет очень красивым. Чаще всего люди выбирают модели из серии PRO line и просят специалистов правильно запрограммировать устройство — тогда роботу можно доверять и позволить ему работать самостоятельно".

