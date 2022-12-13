Идеальный Рождественский подарок — игровые наборы LEGO для больших и маленьких!

Что может быть лучше счастливого ребенка Рождественским утром, которому Дед Мороз оставил под елочкой долгожданный подарок? LEGO — один из любимых брендов игрушек в мире, и его разнообразные игровые комплекты — идеальный подарок к Рождеству и другим особым событиям, независимо от того, что интересует ребенка — транспортные средства, животные, принцессы, дома или, к примеру, супергерои. Сила LEGO заключается в способности сплотить семью, приглашая быть вместе в свободное время. Время, которое ребенок проводит вместе с родителями, очень важно, особенно в современной повседневной спешке, когда центральное место нередко занимают технологии. Реализуя разные ролевые игры, дайте волю воображению, оттачивайте ум и узнавайте больше о подрастающем поколении с помощью веселых игр с разными наборами LEGO для мальчишек и девчонок!

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Игры, помогающие развивать социальные и когнитивные навыки

Чуть ли не каждый ребенок мечтает о домике на дереве у себя во дворе. Но не всем удается осуществить такую месту, поэтому прекрасной и не менее захватывающей альтернативой будет Дом на дереве дружбы (Friendship Tree House 41703) из серии LEGO Friends. В 4-этажном доме на дереве устроены офис, кухня, спальня, гостиная, а также несколько игровых зон, обитатели которых — 5 друзей. Этот комплект научит детей работать в команде, от строительства общего дома до совместных игр на горке, качелях или в одной из игровых комнат.

Будущих астронавтов и ученых заинтересует комплект Космическая академия Оливии (Olivia's Space Academy 41713), предназначенный для детей старше 8 лет. В комплект включены аутентичные функции, от многоразовых ускорителей космического корабля до симуляторов виртуальной реальности. Дети не только играют, но и весело учатся — все использованные в академии строительные элементы реалистичны, а на картинках использованы научно точные формулы, соответствующие реальным космическим формулам.

Молодых фанатов диснеевских принцесс Рождественским утром порадуют захватывающие приключения в Замке приключений (Ultimate Adventure Castle 43205) из восхитительной серии LEGO Friends. В этом наборе из 698 частей есть открывающийся и закрывающийся замок из 4 этажей и 5 спален, праздничный торт, игровая площадка для животных, а также принадлежности для бесконечных приключений. Главные героини набора — 5 всем известных принцесс Диснея: Ариэль, Моана, Рапунцель, Белоснежка и Тиана, которые восхитят любого фаната диснеевских принцесс и позволят разыгрывать самые разные сценарии.

Маленьким любителям адреналина наверняка понравится Арена для шоу каскадеров (Stunt Show Arena 60295) из серии LEGO City. В комплект входят мотоцикл с маховиком и принадлежности для впечатляющих каскадерских трюков. Дети могут заставить мотоцикл каскадеров прыгать через огненное кольцо, делать сальто и другие трюки на 2 мощных монстр-траках, а также придумывать собственные трюковые модули, чтобы снова и снова радовать зрителей новыми и небывалыми еще представлениями на арене. В комплект входят 6 мини-фигурок, в том числе 3 героя телесериала "LEGO City". В свою очередь, чтобы сделать приключения еще более захватывающими, этот комплект можно соединить с другими наборами LEGO City Stuntz, расширив арену с помощью других атрибутов и техники.

В свою очередь Начальный набор Полиции (Police Starter Set 60136), предназначенный для детей старше 6 лет, создан для воплощения веселых и захватывающих дух приключенческих историй, и в него входят мини-фигурки полицейских и воришек, а также реалистичные транспортные средства. Набор позволяет изучить изнутри полицейскую машину, пользоваться сиреной, ездить на мотоцикле или следить за преступниками с помощью дрона, помогая детям совершенствовать физические навыки и обретать уверенность в себе. Прекрасный союзник для жаждущих приключений стражей порядка, которым нравятся стремительные события и борьба за победу хороших парней.

Комплект кубиков серии LEGO Super Mario, одновременно соединяющий цифровой и реальный мир, прекрасно подойдет для игр в одиночестве или состязаний в группе. С помощью начального комплекта Приключения вместе с Пич (Adventures with Peach Starter Course 71403) дети в возрасте от 6 лет могут отправиться в захватывающие дух приключения вместе с героем своих любимых видеоигр. Интерактивная Пич коллекционирует монеты на уровнях реальной жизни, созданных из кубиков LEGO. Таким образом дети осваивают искусство плавного перемещения из одной игровой среды в другую. К тому же в глаза, рот и живот фигурки LEGO Пич встроены LCD экраны, чтобы она могла проявлять моментальную реакцию на движение, цвет и действия с кубиками. В комплект также входит динамик, воспроизводящий звуки легендарных икон и музыку из серии видеоигр.

Дети старше 10 лет могут воплотить события из телесериала "NINJAGO: Crystallized" с помощью комплекта Самурай Х Ния (Nya's Samurai X MECH 71775). В игрушечный комплект входит внушительный робот с подвижными коленями, руками, ногами и бедрами, а также 2 меча, 2 ружья с пружинным механизмом и кабина, в которую можно поместить самого робота. В игровой набор входят также интерактивные цифровые инструкции по сборке, что сделает этот процесс еще более интересным.

У вас дома живет маленький фанат Аватара в возрасте старше 9 лет, который готов долго возиться с мелкими деталями? Тогда этот комплект LEGO Первый полет Джейка и Нейтири на Банши (Jake & Neytiri's First Banshee Flight 75572) станет лучшим подарком, который можно положить под елочку. В игрушечный комплект входят мини-фигурки Джейка Салли и Нейтири, 2 подвижные фигурки Банши, а также участок гор Аллилуйя со светящимися в темноте деталями. Развивайте в ребенке творческое начало с помощью комплекта, изображающего среду Пандоры, чтобы дети и семьи могли разыгрывать любимые истории или создавать новые, а также объединяйте разные комплекты, чтобы расширить возможности игры и создать собственную версию Пандоры.

Непревзойденным подарком для поклонников Железного человека от 9 лет и старше будет комплект Фигурка Железного человека (Iron Man Figure 76206). На создание этой реалистичной модели вдохновил Железный человек из фильма Marvel Studios "Мстители: Эра Альтрона". У Железного человека подвижные суставы, чтобы дети, отправляясь в увлекательные миссии, могли двигать эту фигурку LEGO Marvel и устанавливать ее в разных положениях. Еще более реалистичной ее делает светящийся кубик с кнопкой, ведь он подсвечивает дуговой реактор на груди Железного человека. В свою очередь в то время, когда Железному человеку не надо заниматься спасением мира, модель будет прекрасно смотреться в комнате на полке.

Увлекательные игры для маленьких фанатов Гарри Поттера обеспечит Министерство магии (The Ministry of Magic 76403). В этом многоэтажном комплекте показан размах Министерства магии. В набор входят также всем известные герои — Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли, которые с помощью поворота головы и смены элементов прически магическим образом превратятся в Альберта Ранкорна, Мафальду Хопкирк и Рега Каттермоула. Между тем за фасадом скрыты несколько готовых для исследований детальных интерьеров: кабинет Долорес Амбридж, кабинет Артура Уизли, Комната пророчеств и Зал суда. Детям предстоит найти Медальон Слизерина и спастись, пока их не схватили Яксли, Пий и Дементор.

Отличным подарком для автомобильных фанатов будет коллекционный комплект LEGO Speed Champions "Быстрый и яростный" 1970 Dodge (Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T 76912). Комплект подходит для детей старше 8 лет, автомобильных энтузиастов и поклонников остросюжетных сериалов — он предлагает захватывающий процесс строительства и отлично подходит для коллекционирования и размещения на полке, где будет радовать глаз, а также для колоссальных скоростных гонок и приключений с погонями. У этой коллекционной модели мощного автомобиля много аутентичных элементов, в том числе колпаки на колеса серебряного цвета и система подачи воздуха. В комплект входит также миниатюрная фигурка Доминика Торетто, которая подарит вдохновение для будоражащих воображение игр.

Более подробная информация о сериях комплектов LEGO для детей разного возраста доступна на сайте бренда.