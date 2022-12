Идеи для практических подарков от RYOBI

Рождество приближается быстрыми шагами и все более актуальным становится вопрос о подарках, которыми можно порадовать своих близких людей. Полезно, когда удается найти подарок, которым человек действительно радуется.

Здесь вы найдете советы по выбору подарка для людей, которые любят практически работать в саду, гараже, мастерской или других местах, а также предоставим некоторые конкретные идеи от бренда RYOBI.

Идеи подарков профессионалам, ремесленникам и другим мастерам хобби

Практичному человеку, который выполняет различные работы своими силами или учится это делать, не всегда легко найти подходящий подарок, иногда это может быть настоящим вызовом. Владельцы гаража, мастерской или рабочей комнаты часто уже имеют несколько инструментов, но нередко все, кто работают вручную обязательно в качестве подарка оценят новый ящик инструментов, принадлежностей или ящик. Спектр этих дел очень широк, поэтому легко запутаться в предложении. Далее вы найдете 5 идей, с которыми можете удивить тех, кто все делают сами.

1. Дрель

Аккумуляторные дрели уже стали необходимостью почти для каждого. Это полезный инструмент в различных работах в доме или квартире, а также многие мастера используют его в своей повседневной работе. Как вариант для подарка рекомендуем рассмотреть инструмент, в котором сочетается и буровая, и винтовая функция. Эти свойства делают инструмент более многофункциональным и часто используемым. Для небольших работ вы можете рассмотреть дрель RYOBI R12DD-220S 12V — отвертку, а для регулярного и мощного использования хорошим вариантом является ударная дрель RYOBI R18PD7-0.

2. Комплект электроинструментов

Если на подарок выделен большой бюджет и знаете, что нужно получателю подарка, то набор инструментов — отличный вариант, от которого получатель наверняка будет в восторге. Например, В набор инструментов RYOBI R18DJSCSP-242S 18V входят дрель/отвертка, круглая пила, фигурная пила, два аккумулятора 4.0 Ah и 2.0 Ah, а также зарядное устройство. Это хороший выбор подарка как профессионалу, который нуждается в обновлении своего ассортимента инструментов, так и тому, кто недавно начал познавать мир инструментов.

3. Многофункциональный инструмент — мультиинструмент

Выбирая мультиинструмент в качестве подарка, вы точно не ошибитесь, так как этот инструмент очень разносторонний и полезен для выполнения различных работ, например, в различных деревообрабатывающих работах. В предложении RYOBI вы найдете многофункциональные инструменты как с аккумулятором, так и такой, который нуждается в подключении к электросети. Также можно приобрести инструмент, в комплект которого включены дополнительные принадлежности или сумка для хранения.

4. Рабочий стол

Складной рабочий стол подходит как в хорошо оборудованной мастерской, так и в небольшой мастерской. Несколько этих многофункциональных моделей столов могут служить не только рабочей поверхностью, но и стойкой для пилы, поэтому это отличный подарок для любого, кто делает или в ближайшее время планирует начать работы по ремонту или обслуживанию. Такие столы обычно весят не более 25 кг, поэтому их можно без проблем перенести в необходимое место. Еще один плюс в том, что их можно сложить, поэтому их легко хранить. RYOBI имеет несколько удобных рабочих столов, которые подходят даже тем, кто живет в квартире, так как в сложенном виде они не занимают много места.

5. Сумка инструментов

У RYOBI найдете как удобные сумки инструментов, так и ящики для хранения принадлежностей и инструментов. Чтобы понять, какой лучше выбрать в качестве подарка нужно задать один очень важный вопрос — человек ли, который получит подарок всегда работает в одном месте или меняет рабочие места Если у человека есть несколько мест для работы, то рекомендуется приобрести сумку, в которой можно будет взять с собой все необходимые инструменты.

Подарки для энтузиастов сада

Каждый настоящий садовник думает о своем саду, независимо от времени года, поэтому и в зимний сезон подарок, который можно будет использовать для ухода за садом — фантастический выбор. У нас есть рекомендации, которые можно подарить садоводу. Здесь вы увидите идеи для подарков, которые порадуют и заставят улыбнуться любого, чье хобби — работать в саду.

1. Удобная пила для ветвей

Каждый, кто заботится о саде и выполняет работу по уборке ландшафта своими силами, наверняка будет рад пилой для ветвей. Если ты знаешь, что каждую весну проводится обновление формы дерева и кустарника и обрезка засохших веток, то достаточно будет небольшой, но эффективной пилы для ветвей. В этом плане из RYOBI в ассортименте товаров доступны различные пилы. Как хороший вариант подарка — телескопическая пила, с помощью которой без труда можно добраться до верхних веток.

2. Мойка высокого давления

Чтобы сад был идеально ухожен, полезна мойка высокого давления. С мойкой высокого давления можно мыть тропинки, стены зданий, садовую мебель и другие предметы, требующие уборки хотя бы раз в год. В ассортименте RYOBI вы найдете не только большие мойки высокого давления с различными наконечниками для серьезных работ, но и небольшие устройства, работающие с помощью аккумулятора. Еще один замечательный инструмент. В ассортименте RYOBI — телескопическая мойка.

3. Триммер

Триммер полезен владельцам как больших, так и маленьких садов. Это отличный подарок, если я знаю, что существующее устройство уже отслужило свое время получателю подарка. Если вы собираетесь купить триммер в качестве подарка, рассмотрели ли возможность покупки устройства, работающего на аккумуляторе? Аккумуляторный инструмент легче, чем работающий на бензине, а также он экологичнее. В ассортименте RYOBI доступны несколько функциональных моделей с 36V-аккумуляторами, а также более мелкие модели с 18V-аккумуляторами. Если планируете приобрести аккумуляторную садовую технику, то рекомендуем выбрать инструменты серии RYOBI 36V MAX POWER, так как они достаточно мощны и для уборки и содержания больших садов.

Зачем выбирать инструменты RYOBI?

RYOBI — один из крупнейших и инновационных производителей электроинструментов и садовой техники, основная цель которого — обеспечить хорошие электроинструменты по действительно доступной цене. Это одна из главных причин, по которой этот бренд выбирают многие домашние производители, ремесленники, энтузиасты садовых работ, мастера DIY (do It Yourself, или Делай сам) и даже профессионалы.

Основные причины, по которым предпочтение отдается инструментам RYOBI:

Широкий ассортимент с аккумуляторными инструментами — не секрет, что с инструментами аккумулятора удобнее работать, чем с инструментами с проводами, так как не нужно подстраиваться под возможность подключения к электросети.

Один аккумулятор одна система — для аккумуляторов серии инструментов RYOBI ONE + использована технология литий-ионов. Большой плюс для аккумуляторных инструментов RYOBI в том, что с помощью одного аккумулятора можно приводить в действие все инструменты одной серии. Бренд остался верен своим 18V-аккумуляторам, поэтому новые аккумуляторы подойдут и для более старых инструментов и наоборот.

Инструменты для всех работ — RYOBI предлагает более 260 различных аккумуляторных инструментов, поэтому в предложении обязательно можно найти настоящие инструменты для выполнения различных работ.

Лидер DIY-инструментов — сложно представить себе еще один бренд, который бы столько знал о DIY, или Делай сам инструментах, как RYOBI. В отличие от других брендов, RYOBI фокусируется на том, чтобы инструменты были не только качественными, но и легкими в использовании как для профессионала, так и для новичка.

Соотношение цены и качества — хотя инструменты RYOBI доступны по доступной цене, это не снижает качество инструментов. Часто встречается мнение, что более дорогая техника качественнее, но это не всегда соответствует действительности. RYOBI осознает, что качественные инструменты нужны не только профессионалам, но и тем, кто хочет выполнять работы собственными силами, например, отремонтировать квартиру или привести в порядок сад.

Где покупать инструменты RYOBI?

Инструменты RYOBI и садовую технику можно увидеть в различных латвийских магазинах, список дистрибьюторов можно посмотреть на сайте RYOBI TOOLS, однако самый широкий ассортимент товаров можно найти в INSERV.LV предложении. Если вы хотите посмотреть инструменты в жизни, то можете пойти в магазин INSERV.LV на ул. Ремтес 21.

INSERV.LV — это магазин для тех, кто делают. Это латвийское предприятие, которое сейчас начало свою деятельность и в других странах Балтии. Цель предприятия — стать самым доступным, быстрым и надежным партнером в электронной коммерции. Чаще всего INSERV.LV связывают с инструментами и садовой техникой, однако там можно приобрести и необходимое для туризма, дома и другие полезные товары.