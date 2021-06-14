Игрушки Pop it – новый игровой способ развивать внимательность и снижать стресс

Несколько лет назад мир потерял голову из-за спиннеров (angl. Fidget spinner): механической игрушки с подшипником посередине, которое позволяет ей вращаться быстро и плавно. Только магазины игрушек успевали пополнить запасы, как полки были быстро опустошаемы родителями, лихорадочно разыскивающими "спиннеры".

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Частично популярность спиннеров была связана с тем, что они рекламировались как вспомогательное средство для тех, кто стремился уменьшить уровень беспокойства и психологического стресса или для тех, кому нужна помощь в концентрации внимания, например, трудно сосредотачивающим внимание детям. Хотя мода на спиннеры уже прошла, на рынке формируется новый феномен — красочные антистрессовые игрушки "Pop it", которые помогают детям не только развить внимательность, но и снизить нервное напряжение.

Преимущества сенсорных игр

Такие игры, как Pop it или вышеупомянутые спиннеры, попадают в категорию чувственного познания, также известного как сенсорное, потому что они могут стимулировать одно или несколько человеческих чувств, таких как зрение, слух или осязание. Исследования показывают, что такие игрушки могут существенно повлиять на процесс воспитания ребенка: они побуждают учиться на собственном опыте, творчески подходить к решению проблем. Кроме того, сенсорные игры помогают формировать новые связи в нервных клетках мозга, развивать речь и моторику.

Сенсорные игрушки также могут помочь сосредоточиться и, что наиболее важно, уменьшить стресс, который испытывает ребенок. По словам экспертов компании, торгующей игрушками, "ABC rotaļlietas", именно поэтому антистрессовые игрушки, такие как Pop It, очаровывают не только своей простотой, но и своими преимуществами: детям сложно сосредоточиться, когда родители или учителя говорят им это делать, но действительно легко сосредоточить внимание на весело щелкающей игрушке. Хорошая новость заключается в том, что эта сосредоточенность впоследствии позволяет легче сосредотачиваться и на других делах.

Следует отметить, что во время пандемии дети также испытывают больший стресс, чем обычно: им пришлось адаптироваться к новому режиму обучения, не имея возможности встречаться с друзьями или одноклассниками. Эта игра — увлекательный способ отвлечь свои мысли на короткое время, а способность сосредоточиться на одном действии помогает контролировать нервное напряжение и со временем снизить стресс.

Что такое Pop It?

Внешний вид Pop it напоминает всем известную пузырчатую пленку, которая используется при упаковке различных товаров. Сама игрушка построена по схожему принципу: она состоит из нескольких рядов пузырьков, которые при нажатии издают звук щелчка. Зажав все пузырьки с одной стороны, игрушку просто нужно перевернуть и начать щелкать снова.

Поскольку игрушка сделана из силикона, ее легко чистить и дезинфицировать, что позволяет предотвратить скопление бактерий и грязи. Это особенно актуально родителям, которые хотят обеспечить детям особо чистую и безопасную среду в период пандемии. Кроме того, игрушка бывает самых разных форм, поэтому дети могут выбрать тот вариант, который им больше всего нравится.

Простой и красочный дизайн не займет много времени, чтобы привлечь внимание, а тот факт, что их можно найти в самых разных формах — от разноцветного ананаса или клубники до различных морских животных или даже динозавров, поможет малышам легко выбрать, что им больше всего нравится.

В настоящее время антистрессовые игрушки "Pop it" можно купить в интернет магазине "ABC rotaļlietas".