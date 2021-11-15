Иинновационное долгосрочное решение для здоровья кожи

О здоровье тела в первую очередь сигнализирует кожа, поэтому уход за ней немыслим без качественных средств по уходу за кожей лица. Особенно, если кожа уже имеет естественные особенности, требующие особого внимания. Каковы основные критерии здоровой кожи и правильного ухода за ней — об этом в беседе с создательницей бренда натуральной дермокосметики "LABRAINS", специалистом по окружающей среде и химиком Dr. oec. Лигой Бруниней.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кожные заболевания, такие как розацеа, дерматит или акне, имеют генетическое обоснование, т. е. существует предрасположенность, когда они являются врожденным общим состоянием организма, которое мы не выбираем по собственной воле, но на которое мы неосознанно можем отрицательно повлиять — неподходящей косметикой, образом жизни, чрезмерной нагрузкой, диетой, климатом и т. д. Поэтому полностью вылечить их невозможно, но при правильном и бережном уходе за кожей с ними можно успешно справляться, — поясняет Лига Бруниня.

Первый и самый важный принцип правильного ухода за кожей — укрепление защитного барьера кожи. Верхний слой кожи, или эпидермис, состоит из плотного слоя белков и липидов, который защищает организм от внешних повреждений — патогенов, включая вирусы, инфекции, бактерии и грибки, и помогает поддерживать влажность тела. Он также содержит пигмент меланин, который поглощает солнечные ультрафиолетовые лучи и защищает организм от их вредного воздействия.

Поэтому укрепление защитного барьера кожи означает, прежде всего, уравновешивание слоя белков и липидов. Использование несоответствующей или раздражающей косметики довольно распространенная ошибка при уходе за кожей, из-за которой ослабляются защитные функции кожи, таким образом способствуя развитию патологических состояний. Например, синтетическая или она же "обычная" косметика с частицами микропластика в составе загрязняет нашу кожу. Кроме того, бывает, что содержащиеся в ней растворители и консерванты растворяют жирные кислоты, буквально удаляя защитный слой и оставляя кожу незащищенной для раздражителей окружающей среды.

В зависимости от типа и структуры кожи она соответственно реагирует на раздражитель: трескается и для своей защиты производит больше жира, который является хорошей средой для бактерий. Как укрепить защитный барьер, чтобы такого не произошло? Поддержанием баланса микробиома кожи (всех бактерий, обитающих на коже) и уровня pH. Например, в случае сухой кожи размножается золотистый стафилококк, вызывая псориаз, дерматит, воспаление и трещины. В краткосрочной перспективе его можно уничтожить агрессивными средствами, содержащими антибиотики, но когда курс лечения заканчивается, бактерии снова оживают, потому что нарушены естественные защитные механизмы кожи, и со временем для этих бактерий создается благоприятная среда.

Способ поддерживать баланс микробиома кожи — создать благоприятную почву для Staphylococcus epidermidis, убивающего нежелательные бактерии. Как? Поддержанием здорового уровня pH кожи (pH здоровой кожи 5,0–5,2) с помощью щадящей и натуральной косметики — это в долгосрочной перспективе активирует естественный обмен веществ в коже. Недавние исследования показывают, что у пациентов с розацеа, которые используют натуральные средства по уходу за кожей лица после лазерных процедур, улучшение составляет 36% по сравнению с 12% у тех, кто использует искусственно синтезированные косметические продукты. Поэтому для ухода за покрасневшей и куперозной кожей лица следует выбирать только натуральную косметику, не содержащую раздражителей "старого поколения", таких как бензоаты, спирт, лимонен, линалол. Каждому рекомендуется проверить состав своих косметических продуктов, чтобы убедиться, не содержат ли они те вещества, которые являются потенциальными раздражителями для здоровой и нормальной кожи и крайне нежелательны для обладателей чувствительной и проблемной кожи.

Превращая дефект в эффект

Ничего не происходит на пустом месте и без всякой причины, и история происхождения бренда натуральной дермокосметики "LABRAINS", созданной в Латвии, также началась благодаря личному опыту. Сама Лига пережила тяжелые симптомы розацеа (см. фото), которые существенно повлияли на ее душевное состояние — каждый выход из дома означал огромную подготовку и стресс. Заболевание можно было периодически лечить с помощью лекарственной терапии, но в то время на рынке косметики не было средств для деликатного косметического ухода, которые не вызывали бы раздражения и заботились бы о коже в долгосрочной перспективе. Учитывая образование Лиги, было принято смелое решение создать собственный бренд натуральной дермокосметики. Так уже четвертый год в Риге, на улице Маскавас 127, ежедневно производится натуральная дермокосметика "LABRAINS".

"Мы с моим деловым партнером Элиной Константиновой, которая, в свою очередь, страдает дерматитом, начинали как производители нишевых продуктов, но вскоре мы поняли, что на самом деле эта ниша –нормальная кожа. В современном обществе в среднем 40% страдают акне, 20% — дерматитом и 20% — розацеа", — отмечает Лига.

Поэтому в продукты "LABRAINS" буквально включается лучшее из лучшего, потому что ни Элина, ни Лига не могли производить и продавать продукт, который они не были бы готовы использовать сами. "Главное — это безопасность, поэтому я сначала все проверяю на себе. Я тестирую и продукты, и сырье, и их комбинации на своей коже и также утверждаю упаковку, чтобы продукт был безопасным во всех отношениях. Ни одно сырье, вызывающее хоть легкое раздражение не принимается в производство. Я не могу заменить ингредиент на худшее только для снижения затрат, потому что это не только увеличит мои расходы в будущем — на врача, лекарства, но и вызовет дискомфорт, а время, потраченное на решение проблем может быть проведено более продуктивно или приятно. Срок хранения всей продукции два года с момента производства, а после открытия — шесть месяцев", — рассказывает Лига.

Гордость компании — это крем "Rosacea & Strike back" для кожи, подверженной розацеа, который является единственным натуральным кремом в мире, который действует как против розацеа, так и против признаков старения. Как поясняет Лига, розацеа обычно активируется после 35–40 лет, когда уже используются антивозрастные препараты, которые не подходят для кожи с розацеа, потому что вызывают раздражение. По этой причине "LABRAINS" создали крем, который эффективен в обоих случаях, который не повреждает кожу и улучшает ее в долгосрочной перспективе.

Инновационным также является очищающий гель для кожи лица с сапропелем, который аккуратно очищает и обильно увлажняет, защищает и поддерживает естественный барьер кожи, предотвращая тем самым преждевременное старение. "Лечебные свойства сапропеля давно хорошо известны, поэтому он широко используется в различных масках или мылах, но мы единственные в мире, кто включает его в гель со стабильным pH 5,2", — рассказывает руководитель "LABRAINS".

"Мы создаем натуральную дерматокосметику для особо чувствительной кожи, поэтому тщательно исследуем консерванты и другие составляющие, которые не растворяют естественный защитный слой и не создают микротрещин. Для сравнения — консерванты используемой в синтетической косметике стоят в среднем от 5 до 10 евро за килограмм, а наши консерванты от 800 до 1500 евро", — открывает Лига.

Тем не менее, чудодейственных средств не существует и наилучшие результаты достигаются при комплексном подходе. "Не существует одного лекарства, таблетки или крема, с помощью которых можно вылечить все. Мы предлагаем самую лучшую основу, которая поможет в долгосрочной перспективе, но если вы не спите по ночам, едите все, что попадется, и не отдыхаете, то одних натуральных косметических средств будет недостаточно. Кроме того, чем лучше вы ухаживаете за своей кожей в межсезонье (летом — для людей с сухой кожей, псориазом, дерматитом), тем легче вам будет, когда наступит сезон (зимой — для кожи, подверженной розацеа)".

Надежность, эффективность и устойчивость

Экологичность и уникальность также отражены в упаковке "LABRAINS", которая не только на 100% состоит из переработанной и перерабатываемой бумаги, но и имеет эстетичный вид. "Если вы защищаете природу и причисляете себя к эко-сообществу, это не значит, что надо быть неухоженным, а продукт должен быть неудобным. Я хотела отличаться от других, поэтому искала и тестировала упаковки более года. Таким образом, мы единственные в Латвии, у которых есть коробки из хлопковой бумаги, которая на 100% переработана и на 100% перерабатывается. Одна такая коробка стоит почти два евро. Для сравнения — коробка, у которой из "эко" одно лишь название, стоит 20 центов", — рассказывает Лига. Если мы действительно не хотим загрязнять окружающую среду отходами, то мы должны за это платить.

Натуральные дермокосметические кремы "LABRAINS" упакованы в два уровня: внешняя капсула из плексигласа является многоразовой, а внутренняя пластиковая туба, пригодная для вторичного использования, является сменной. Кроме того, вся упаковка является "безвоздушной", что означает, что она не позволяет воздуху попадать в продукт, что предотвращает его порчу.

"Наш клиент, в основном, жительница города, которая знает, чего она хочет в жизни, находится на пути или уже достигла своих карьерных высот, и которой важны добавленная стоимость продукта и его качество. Этого профиля мы и придерживаемся, но при этом постоянно работаем над новыми проектами. Например, мы работаем над бережными и очищающими молодежными средствами по уходу за кожей", — не скрывает Лига.

"На наш взгляд, лучший подход — это безопасность, эффективность и устойчивость, потому что только так можно добиться стабильных результатов в долгосрочной перспективе, а не бороться с форс-мажорными обстоятельствами. Месяц — это минимальный срок, по исходу которого можно видеть результаты от использования натуральной косметики. Мы хотим видеть результат здесь и сейчас, поэтому выбираем агрессивную косметику, но основой здоровья кожи является и остается бережный ежедневный уход", — резюмирует Лига Бруниня, создательница и руководитель "LABRAINS".

Приглашая читателей Delfi.lv познакомиться с продукцией "LABRAINS", мы предоставили специальный скидочный код, который позволит приобрести нашу косметику со скидкой 5% до 26 ноября (включительно)! Код скидки: DELFI2021

Подробную информацию о продуктах и ​​их составе, а также о возможности подать заявку на тест на дерматит проводимый "LABRAINS", можно найти на сайте www.labrains.eu.