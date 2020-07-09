Инновации Dyson — свежий взгляд на повседневную жизнь и новый V11 Absolute Extra

Созданная Джеймсом Дайсоном в 1991 году британская компания по производству домашней техники Dyson сейчас на многих рынках мира известна как неизменный новатор в области техники. Идея такого направления деятельности родилась у техноноватора еще в 1978 году, когда он разочаровался в рабочем механизме пылесоса. И сегодня очень много инвестируется в создание лабораторий, где инженеры со всего мира углубляются в недостатки и проблемы домашней техники.

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С первого дня работы целью Dyson было сделать домашние дела максимально комфортными и устранить помехи, с которыми до сих пор приходилось мириться. Поэтому компания уделяет много внимания безупречной рабочей эффективности оборудования, экологичным и безопасным для здоровья решениям, мобильности устройств, легкости и снижению уровня шума (ряд продукции удостоен знака Quiet Mark ("Знака тишины")) и так далее.

Помимо этого, инженерные открытия сочетаются с эстетикой — основатель предприятия, изучавший дизайн в Королевском колледже искусств, задал направление философии дизайна всей продукции Dyson. Неслучайно устройства Dyson характеризует радующий глаз минималистичный, с индустриальным колоритом модный стиль.

Многообразный ассортимент продукции: от красоты до чистого воздуха

Хотя визитной карточной производителя считаются беспроводные пылесосы, название Dyson все чаще встречается на рынке оборудования для бережного ухода за волосами и качественного воздуха, а также сушилок для рук. Все группы продукции Dyson утвердились в своей области благодаря своим особенным свойствам. Например, по сравнению с другими сушилками для рук эксплуатационные расходы сушилки для рук Dyson AirbladeTM трех различных дизайнов до 86 процентов ниже, процесс сушки тише и занимает лишь 10-14 секунд, к тому же, в устройство интегрированы фильтры HEPA, которые очищают дующий воздух.

Фен Dyson SupersonicTM и стайлер для волос Dyson AirwrapTM входят в серию продукции для бережного ухода за волосами. Оба снабжены мощным цифровым двигателем, характеризуются значительно более низкой температурой (по сравнению с альтернативными предложениями на рынке) и продуманной стратегией укладки волос, при которой слишком сильный нагрев заменяется циркуляцией воздуха.

Устройства Dyson для качественного воздуха (увлажнители, вентиляторы и обогреватели-вентиляторы) имеют уникальную акустическую конструкцию (работают очень тихо) и климат-контроль, они максимально гигиеничны (в отличие от аналогов на рынке) и комфортно распределяют поток воздуха в помещении. У этих устройств несколько функций: увлажнение и охлаждение, нагрев и охлаждение и так далее.

Dyson активно разрабатывает и решения, рассчитанные на бизнес-клиентов. Думая о публичном городском пространстве, где бытовую технику использует большое количество людей, компания ищет решения и предлагает технологии, которые позволяют снизить расход энергии, обеспечить устойчивое развитие и долгосрочную эффективность, сэкономить время и сделать общественную повседневную жизнь более приятной, эстетичной и запоминающейся.

Семейство беспроводных пылесосов прошло курс обновления

Над своим первым шедевром — пылесосом без мешка для пыли, не загрязняющим природу и необременительным дня нашего кошелька — Джеймс Дайсон работал пять лет. Инженер создал более 5000 прототипов пылесоса, прежде чем достиг результата, соответствующего концепции. Создавать большое количество прототипов, испытывать их в различных неблагоприятных условиях и с максимальной нагрузкой, одновременно изучая долгосрочный эффект для людей и домашнего хозяйства — так сегодня выглядит путь каждого нового продукта Dyson. От идеи до конечного потребителя проходит много лет работы в лабораториях, специально оборудованных для различных секторов продукции.

Пылесос, с которого началась история Dyson, совершенствуется до сих пор. Технология приятного, легкого и быстрого пылесоса разделилась на категории беспроводных, цилиндрических, ручных, вертикальных и роботов-пылесосов и до сих пор является одним из важнейших направлений деятельности компании. В последнее время усилия инженеров Dyson были направлены на модернизацию серии беспроводных пылесосов Dyson V11TM, чтобы сделать процесс мобильной уборки максимально качественным.

Предыдущая серия продукции Dyson V11TM громко вошла в ассортимент беспроводных пылесосов компании — это была первая смарт-технология, которая автоматически адаптировалась к напольному покрытию, собирая пыль с 99,97-процентной эффективностью, и была значительно более мощной, чем альтернативные предложения на рынке. Однако для Dyson этого недостаточно — теперь на рынок выходит еще более улучшенная серия — Dyson V11 Absolute Extra, которая должна заменить предыдущую серию продукции Dyson V11TM, представленную в 2019 году.

Результат корректировок: максимальная мощность всасывания увеличена со 185 до 220 Вт плюс сменный литий-ионный аккумулятор с семью элементами. Отныне во время зарядки одного аккумулятора вы можете пылесосить на втором! Это увеличивает максимальное время всасывания до 120 минут (в режиме ECO для каждого аккумулятора — 60 минут, полная зарядка батареи при полной разрядке занимает 4,5 часа). Можно использовать различные режимы работы: начиная со скоростного (BOOST), рассчитанного на интенсивную высокоскоростную уборку сильно загрязненных поверхностей продолжительностью до пяти минут и использующего мощность всасывания воздуха в 220 Вт, до экономного (ECO), он подходит для спокойной, рассчитанной на час уборки больших помещений (фактическое время работы варьируется в зависимости от выбранного режима и наконечника). Режим MED обеспечивает оптимальный процесс уборки — вы можете работать достаточно долго (до 40 минут) и с достаточно большой мощностью. В автоматическом режиме (AUTO, активизируется с наконечником DLS) пылесос интеллектуально адаптируется к напольному покрытию. Режим работы, оставшееся время работы, напоминания о состоянии фильтра и информация о том, что контейнер переполнен, отображается на LCD-экране.

Модель самого высокого класса Dyson V11 Absolute Extra Pro снабжена также автономной зарядной станцией уникального дизайна, и ее не захочется хранить где-нибудь в темном шкафу — это стильный аксессуар в белых и серых тонах, помещенный в который, пылесос становится красивой современной деталью интерьера. Кстати, как в этой, так и в обычной настенной зарядной станции пылесос может оставаться хоть постоянно. Таким образом вы будете всегда уверены, что сможете удалить пыль в любое время. Заряжать аккумулятор можно как не вынимая из пылесоса, так и отдельно.

Более внимательный потребитель отметит и то, что уникальному цифровому двигателю V11 присвоено название HyperdymiumTM. Цель этого в том, чтобы выделить его среди двигателей конкурентов, называемых дигитальными. Двигатель Dyson HyperdymiumTM , работающий на 125 000 оборотах в минуту, позволяет сравнивать силовые характеристики беспроводной технологии с проводными решениями. Испытания показали, что беспроводные пылесосы Dyson V11 Absolute Extra благодаря уникальному двигателю в два раза мощнее беспроводного пылесоса любого другого производителя (мощность всасывания измерялась с полным контейнером для сбора пыли, в режиме BOOST, в соответствии со стандартами EN 60312-1 CL 5.8 и 5.9 по насадке). Кстати, мощность всасывания устройства со временем не уменьшается.

Наряду с инновациями Dyson V11TM сохраняет впечатляющие параметры более ранних моделей. Прежде всего, моющийся фильтр и контейнер для сбора пыли объемом 0,67 л и с гигиенической функцией очистки, которая обеспечивает чистое и быстрое опустошение пылесоса. Кроме того, изобретательное акустическое решение: звукоглушитель, интегрированный в двигатель, и материал, поглощающий вибрацию, позволяют достичь минимального уровня шума. Таким образом, вы можете заниматься ведением домашнего хозяйства даже тогда, когда семья спит. Неизменной сохранилась также фильтрация частиц размером до 0,3 микрона — мощность всасывания, генерируемая 14 циклонами, создает возможность собирать из окружающей среды микроскопические частички, цветочную пыль и даже бактерии. Встроенный датчик динамической нагрузки 360 раз в секунду фиксирует силу сопротивления щетки и автоматически выбирает оптимальную мощность всасывания при изменении свойств очищаемой поверхности. Вам нужно лишь пылесосить — "думает" пылесос сам.

В каждом своем решении Dyson стремится снизить расход энергии, поэтому одна из целей состоит в том, чтобы обеспечить возможность простого включения-выключения устройств, чтобы не транжирить энергию, пока вы перемещаетесь из одной зоны в другую. Именно поэтому кнопка включения всех беспроводных пылесосов находится на ручке, за которую вы держите устройство. Вам нужно лишь слегка нажать на кнопку питания одним пальцем и по окончании работы просто отжать ее. Проще не бывает!

Всем известно, что нет предела совершенству, и Dyson работает над этой идеей каждый день. Почитатели их продукции неспроста так лояльны компании — если люди однажды начинают пользоваться технологией Dyson, то обычно меняют модель, а не производителя. Другими словами, растут вместе с тысячами инженеров, которые постоянно исследуют, как превратить нашу ежедневную работу по дому в приключение. Ведь приключения возможны даже в быту!

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