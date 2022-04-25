Инновации в области видеонаблюдения: что нужно знать и учитывать

В наши дни видеонаблюдение используется для разных целей, и в последние годы его популярность и доступность существенно выросла. Кроме этого, были созданы различные технические новинки и улучшения, которые сильно повлияли на качество и эффективность видеонаблюдения. Что нужно принимать во внимание при выборе системы видеонаблюдения и для каких целей оно вообще необходимо?

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Многие считают, что видеонаблюдение предназначено только для наблюдения за имуществом и фиксации нарушений, чтобы можно было своевременно предотвратить взлом или сообщить об этом ответственным инстанциям. Однако видеонаблюдение может быть отличным помощником для бизнеса. Например, тепловизоры (термальные камеры) способны предупредить о пожаре, перегреве и других повреждениях оборудования. В магазинах может пригодиться функция подсчета людей.

Hikvision — это крупнейший в мире производитель систем видеонаблюдения и безопасности, который был основан в 2001 году и все еще занимает лидирующую позицию в глобальной категории видеонаблюдения на рынке систем безопасности. Предприятие предлагает инновационные продукты видеонаблюдения, а также программно-техническое обеспечение для записи и обработки видео. Hikvision предлагает много разных комплексных решений — системы видеонаблюдения, видео-стены, решения для контроля доступа, домофоны, системы сигнализаций и др. Предприятие популяризует традиционные технологии для кодирования и обработки аудио и видео, а также технологии для хранения данных. Hikvision предлагает инновационные решения, например, облачные вычисления, большие данные и глубинное обучение (cloud computing, big data, deep learning).

Официальный представитель предприятия в Латвии — это SIA BK Latvia, которое предлагает решения по безопасности для розничной торговли, логистики, сообщения, городской среды, банков, образовательных учреждений, больниц, портов, аэропортов и других объектов инфраструктуры. В компании работают профессионалы, которые по желанию клиентов подыщут наиболее подходящее оборудование для каждого сценария и индивидуальных потребностей, а также предоставят консультации. Чтобы найти самое лучшее решение, для начала нужно понять, для какой цели необходимо видеонаблюдение и какими функциями должна обладать желаемая система.

"Требования и цели могут быть очень разными — создание обычного архива, наблюдение за кассовым аппаратом, подсчет людей, превентивная защита территории и другие нужды. Для физических лиц правила, связанные с видеонаблюдением, упрощены, но все же надо знать закон. Например, если в поле зрения камеры попадает соседская территория, то ведение видеозаписи нужно согласовать с соседом. В свою очередь юридическим лицам нужно создать внутреннюю документацию и определить, кто несет ответственность за архив наблюдений, у кого есть доступ к регистратору, чтобы этот архив посмотреть. Требования меняются, поэтому при установке видеонаблюдения рекомендуется ознакомиться с самой свежей информацией на странице Государственной инспекции данных (DVI). Главное — понять, для какой цели осуществляется наблюдение, например, для безопасности покупателей, для обнаружения преступных действий или др. Нужно также аргументировать и обосновать с точки зрения закона длительность хранения архива. На сайте DVI можно ознакомиться со всеми этими нюансами", — рассказывает Денис Красовскис, менеджер по продукту в BK Latvia.

Как поясняет представитель предприятия, в последние годы существенно вырос рынок система безопасности в целом. В торговле появились новые системы — лучше с точки зрения качества и по более приятной цене. "По сравнению с тем, что было доступно пять лет назад, это совсем другие технологии и решения. Раньше были сложные решения. Чтобы их установить, нужна была помощь профессионалов, а сейчас есть устройства безопасности, которые пользователь может сам установить и настроить", — рассказывает представитель отрасли.

"Технологии Hikvision, которые определенно стоит выделить, это ColorVu и AcuSense. ColorVu обеспечивает цветное и очень детализированное изображение даже в темноте, таким образом позволяя фиксировать нарушения даже при слабом освещении или под покровом ночи. Цветное изображение дает возможность увидеть разные детали и нюансы, что определенно помогает не только самому пользователю, но и работникам полиции в случае преступных нарушений", — рассказывает Денис.

В свою очередь технология AcuSense обеспечивает реальные сигналы тревоги — она распознает возбудителей тревоги, быстро реагирует на нарушения периметра и точно определяет, кто попал в поле зрения камеры. Технология AcuSense основана на алгоритме глубинного обучения. Она может выделить и опознать человека и транспортные средства из большого числа других объектов. Она может не только определить появление человека или транспортного средства на нужной территории, но и способна фильтровать ложную тревогу и позволяет существенно уменьшить количество ложных сигналов тревоги. Следует отметить, что готовые алгоритмы deep learning и устройства способны определять различные нюансы, например, отслеживать, носят ли работники каски на строительной площадке, а также распознать агрессивное поведение или драки.

"Фильтр ложной тревоги позволяет выполнять различные операции. Например, распознавать людей и машины. Классическая камера будет отправлять оповещения о любых изменениях изображения, а это может быть что угодно — дождь, снег, кошки, собаки, трава, ветки — все, что меняет картинку, считается тревогой. Технологии распознавания AcuSense помогают предотвратить и уменьшить эти ложные тревоги на 99%. Технология позволяет значительно уменьшить размер архива. Технологию AcuSense можно дополнить, например, стробоскопом или встроенным динамиком, который позволяет воспроизводить звук сирены или заранее записанное аудио-уведомление", — поясняет эксперт в области видеонаблюдения.

Hikvision предлагает бесплатное приложение, в котором можно объединить все системы, управлять ими, настраивать оборудование со смартфона или компьютера. Чтобы это сделать, больше не нужно интернет-подключение со статичеcким IP адресом, как это было раньше.

"Все устройства Hikvision можно объединить в единую экосистему. Домофоны, системы охранной сигнализации, видеонаблюдение — все это можно объединить в одном приложении, чтобы не нужно было устанавливать, например, пять разных приложений разных производителей. Есть один пользователь, который может контролировать права доступа и предоставлять права, например, своим близким или коллегам. Программа несложная, и оборудование можно связать с ним, просто сосканировав QR-код", — так о приложении рассказывает представитель компании.

Нужно отметить, что на все продукты Hikvision дает трехлетнюю гарантию, а в Латвии можно получить техническую помощь и необходимые консультации у официального представителя, потому что перед приобретением оборудования для обеспечения безопасности рекомендуется получить как можно больше информации как о самом оборудовании, так и о его установке и использовании. Очень важно изучить функциональность оборудования и выбрать соответствующее вашим нуждам устройство. Важно подумать об обеспечении соответствующих коммуникаций для систем безопасности. BK Latvia предлагает различные вебинары, которые позволяют познакомиться поближе с системами видеонаблюдения и безопасности и их работой. Более детальная информация доступна на домашней странице Hikvision Latvia и на странице компании в Facebook.