Инновационные платежные решения ESTO позволяют клиентам разумно управлять движением их денежных средств

ESTO - это финансово-технологическая компания из Эстонии, основанная в 2017 году. Бренд был создан как ответ на потребность рынка в новом поколении платежных решений, которые совершенствуют процесс покупки и оплаты товаров и услуг как для физического клиента, так и для продавца. Продавцы через ESTO могут предлагать своим клиентам возможность оплаты покупок в рассрочку и по частям, а также обычную оплату банковскими картами и банковскими ссылками.

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ESTO предоставляет своим физическим клиентам целую экосистему — ESTO Аккаунт — объединяющую в себе разные платежные решения. К примеру, своим ESTO кредитным лимитом, ESTO рассрочкой и партнерскими скидками можно управлять в одном личном кабинете

Более 2 000 партнеров и 200 000 пользователей

"Сегодня клиентская база ESTO насчитывает более 200 000 пользователей", — говорит Марис Вайводс, генеральный директор ESTO Latvia.

ESTO имеет около 1 200 активных онлайн магазинов-партнеров во всем Балтийском регионе. Кроме того, ESTO сотрудничает с более чем 1 600 физическими магазинами . ESTO работает по одинаковым принципам и условиям в Эстонии, Латвии и Литве. Это само по себе делает ESTO первым выбором для таких латвийских ритейлеров, как Sportland, Studio Moderna, iDeal, Elkor и других.

По словам генерального директора ESTO Latvia, и в других странах Балтии есть много крупных известных компаний, которые предлагают различные методы оплаты ESTO. Среди них, например, Valge Klaar, Goldtime, Bigbox, Elkor, Expert, Rademar, Sportland, Tradehouse, Home4you, Sotka, Pranamat, iDeal, Studio Moderna, Asko и другие.

До 10 000 евро





Полностью автоматизированные услуги ESTO позволяют клиентам магазинов-партнёров выбрать наиболее подходящее для них решение по рассрочке с самыми гибкими условиями на рынке, позволяя им оплачивать покупки на сумму до 10 000 евро и платить частями в течение нескольких лет.

"В 2017 году ESTO был исключительно поставщиком рассрочки. Мы предлагали одно решение - рассрочку, которую нужно было погашать в течение 48 месяцев. Сегодня ESTO постоянно расширяет спектр своих услуг, предлагая самый широкий выбор платежных решений в странах Балтии", - говорит Марис Вайводс.

По словам Вайводса, "ESTO как финансово-технологическая компания создала уникальную и современную систему платежных услуг, обеспечивающую гибкие методы оплаты как для клиентов интернет-магазинов, так и для клиентов физических магазинов. Наша система полностью автоматизирована - с уникальными опциями и функциями, не имеющими аналогов у наших конкурентов", - добавляет он.

Самые популярные покупки в рассрочку

Рассрочка остается одним из самых популярных способов оплаты среди клиентов магазинов-партнеров ESTO. Согласно данным ESTO, платежи в рассрочку чаще всего используются для покупки электроники, одежды, аксессуаров для автомобилей/мотоциклов, а также для покупок в различных онлайн- магазинах.

Магазины-партнеры ESTO предлагают своим клиентам услугу рассрочки ESTO в момент покупки. Клиенту необходимо выбрать желаемый период рассрочки и ввести свои персональные и контактные данные, чтобы получить ответ в режиме реального времени на свою заявку. После одобрения заявки, завершение покупки происходит в течение нескольких минут, завершив оформление заказа с помощью цифровой подписи (например, через интернет-банкинг, Smart-ID или ID-картой). При оплате с ESTO покупатели получают свою покупку немедленно (магазин обрабатывает и отправляет полученный заказ сразу, если он был сделан через онлайн-магазин).

Самый популярный способ оплаты

Самым популярным способ оплаты среди клиентов магазинов-партнеров является метод оплаты "ESTO 3", который позволяет клиентам магазинов разделить платеж на три равные части без дополнительных затрат. Выбирая этот метод оплаты, клиент всегда вносит первый платеж только в следующем месяце, что позволяет ему равномерно распределить свои ежемесячные расходы и при этом получить желаемый товар сразу после покупки.

В 2019 году компания ESTO впервые предложила своим партнерам решение "ESTO 3", которым сейчас пользуются более 1000 торговцев в странах Балтии.

Например, розничные продавцы одежды, такие как Rademar, Sportland, Weekendshoes и универмаг Shoppa.ee отмечают, что люди часто выбирают этот способ оплаты при покупке обуви, одежды, рабочих инструментов, велосипедов, электроскутеров, небольшой мебели и других товаров.

"Мы думаем, что в ближайшие два-три года этот метод оплаты станет таким же распространенным, как и повседневные банковские платежи", - говорит Марис Вайводс, генеральный директор ESTO Latvia.

Чтобы узнать больше о сотрудничестве с ESTO или стать партнером ESTO, пожалуйста, посетите веб-сайт ESTO www.esto.lv.