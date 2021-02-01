Инновация на рынке — хлеб, в который добавлен витамин D

Согласно результатам проведенного опроса* для 81 % жителей важно заботиться о том, чтобы они, и их близкие получали достаточное количество витамина D, поэтому в темные месяцы года следует особенно думать о том, получаем ли мы витамин D дополнительно. Как показывают исследования, лучше всего мы можем получать витамин D из натуральных источников этого витамина, а также из обогащенных продуктов и солнечного света. Поэтому, следуя актуальной сезонной тенденции, когда солнечный свет нам доступен меньше, производитель хлеба Fazer Latvija предлагает покупателям уже хорошо знакомый ассортимент хлеба Dzīvā с семечками, злаками и клетчаткой, а сейчас и с добавленным витамином D. В каждый батон хлеба Fazer Dzīvā добавлен в среднем 1 микрограмм витамина D на 100 г, что составляет 20% минимальной рекомендуемой дневной дозы**.

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Значение витамина D для нашего хорошего самочувствия и иммунитета

Основной функцией витамина D в организме является обеспечение здоровья костей и мышц, полноценного роста и развития костей — особенно важно это для детей и молодежи в период, когда формируется костная система на всю оставшуюся жизнь. Витамин D заботится и о нашем хорошем самочувствии, энергии, иммунитете и общей работе организма. Рецепторы витамина D находятся в разных органах, в том числе в клетках иммунной системы — это тоже объясняет роль витамина D в поддержке хорошего состояния здоровья.

"Витамин D участвует в обеспечении нормального функционирования иммунной системы, и отдельные исследования показывают, что он может благоприятно влиять на ответную реакцию организма при контакте с вирусами, поражающими дыхательные пути, в том числе с Covid-19. Однако витамин D ни в коем случае нельзя считать панацеей, так как многие механизмы его взаимодействия с Covid-19 еще неясны. Но даже самые скептически настроенные исследователи витамина D рекомендуют одно — нужно всеми силами избегать дефицита витамина D и следить за тем, чтобы его уровень в крови был достаточен, особенно сейчас, когда мы много времени проводим в помещениях", — рассказывает специалист по питанию Зане Тимпаре.





Дополнительное получение витамина D с продуктами питания

Один из способов позаботиться о хорошем самочувствии, как о собственном, так и о самочувствии своих близких, и достаточном количестве витамина D — получать его с продуктами питания, которые мы едим ежедневно. Поэтому ответственные производители продуктов питания, в том числе производитель хлеба Fazer Latvija, следят за актуальными событиями и потребностями потребителей, чтобы заботиться о совершенствовании пищевой ценности продуктов, предлагая покупателям продукты со сбалансированным количеством соли и сахара, добавленным витамином D, а также обогащая продукты другими полезными ингредиентами хлеба, например, семечками, цельными злаками или клетчаткой.

"Во всем мире набирают популярность продукты, которые в процессе производства обогащают витамином D. Это обоснованно и полезно, так как увеличивает потребление витамина D. Витамин D отличается от многих других витаминов, которые мы без проблем можем получать с ежедневным питанием. Исследования показывают, что с обычным питанием мы часто можем получить лишь 5-10 % необходимой дневной дозы, поэтому хорошим решением являются продукты питания, обогащенные витамином D", — говорит Зане Тимпаре.

"Цель Fazer — создавать инновационные продукты с добавленной ценностью, поэтому, чтобы сделать рацион людей более полезным и обратить внимание на роль витамина D в обеспечении хорошего здоровья и самочувствия, мы дополнили уже полюбившуюся покупателям линию продуктов Dzīvā хлебом с добавленным витамином D. Витамин D является жирорастворимым, и его рекомендуется принимать во время еды, поэтому во все рецепты Fazer Dzīvā витамин D входит вместе с рапсовым маслом, которое улучшает всасывание витамина в организме",— объясняет руководитель отдела маркетинга Fazer Latvija Зане Берзиня.

По словам специалиста по питанию З. Тимпаре, дефицит витамина D является актуальной проблемой во многих европейских странах, в том числе в Латвии, поэтому производству обогащенных витамином D продуктов оказываются поддержка и содействие. Это возможность уменьшить дефицит витамина D как среди детей, так и среди взрослых, в том числе сениоров и других менее защищенных групп общества, а также беременных.

"Не нужно беспокоиться о том, что полученное количество витамина D будет чрезмерным, потому что, например, в 1 ломтике цельнозернового хлеба, хлеба с семенами подсолнечника или клетчаткой Fazer Dzīvā содержится от 3 до 6 % минимальной суточной дозы витамина D. Также рекомендуется включить в рацион и другие продукты, в которых содержится витамин D — сельдь, другую жирную рыбу, треску, яйца, лисички, боровики, говядину. Но следует помнить о том, что если констатирован дефицит витамина D, устранить его с помощью питания будет невозможно. Необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы решить вопрос приема витамина D в форме медикаментов или пищевых добавок", — продолжает З. Тимпаре.

Два рецепта полноценных и полезных для здоровья блюд из продуктов, содержащих витамин D

Чтобы вы смогли приготовить дома полноценный, сытный и вкусный завтрак с добавочной ценностью, специалист по питанию Зане Тимпаре подготовила два великолепных рецепта, которые помогут естественным образом получить витамин D, полезные жиры и белки.

Хлеб Fazer Dzīvā Saulespuķu с вареным яйцом и начинкой из творога, редиса и тмина

(2 порции)





Для приготовления понадобится:

— 4 ломтика хлеба Fazer Dzīvā с семенами подсолнечника;

— 2 вареных яйца средней величины;

— 50 г обезжиренного творога 0,5 %;

— 1 чайная ложка молотого тмина;

— 4 чайных ложки вкусного оливкового масла Extra Virgin;

— 4 небольших редиски;

— 1 небольшой кремовый приятно-мягкий авокадо;

— соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Смолоть тмин в кофемолке (можно смолоть побольше и хранить остаток в закрытой стеклянной баночке). Выложить в миску творог, размять, добавить нарезанный мелкими кусочками редис, молотый тмин, немного соли, долить оливкового масла. Перемешать.

Взять две тарелки для завтрака, положить на каждую по 2 ломтика хлеба с семенами подсолнечника Fazer Dzīvā. На каждый намазать авокадо, сверху чайной ложкой обильно выложить творожную массу с редисом, слегка прижать. Украсить вареным охлажденным яйцом, порезанным кружочками. По желанию слегка посыпать солью и перцем.

Хлеб с клетчаткой Fazer Dzīvā с сардинами, авокадо, рукколой и свежим огурцо

(2 порции)





Для приготовления понадобится:

— 4 ломтика хлеба с клетчаткой Fazer Dzīvā;

— 8 маленьких консервированных сардин, лучше всего в оливковом масле;

— 4 пригоршни рукколы;

— 1 небольшой кремовый авокадо;

— 1/2 небольшой красной луковицы;

— 1/2 свежего огурца;

— соль, перец по вкусу.

Взять две тарелки для завтрака, положить на каждую по 2 ломтика хлеба с клетчаткой Fazer Dzīvā. На каждый намазать авокадо, сверху слегка посыпать измельченным красным луком. На каждый ломтик хлеба положить по две сардины, предварительно отрезав им хвостики и дав немного стечь маслу. Сверху положить пригоршню рукколы и украсить ломтиком свежего огурца. По желанию слегка посыпать солью и перцем.

*Исследование проведено в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat. Исследование проводилось в период с 22.12.2020 по 30.12.2020, и в нем приняли участие 500 респондентов.

**В соответствии с Регламентом Европейского парламента и союза (ES) № 1169/2011 о предоставлении потребителям информации о продуктах питания