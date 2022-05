Интернет-магазин 220.lv: быстрая доставка – основа электронной коммерции

Платформа marketplace, принадлежащая лидеру в области электронной коммерции в странах Балтии — компании PHH Group, в которую также входит 220.lv, зарекомендовала себя как успешный канал продаж, где ведут торговлю более 1700 латвийских предпринимателей. Многие предприниматели, недавно начавшие использовать этот канал, отмечают, что платформа обеспечивает запуск полносервисной торговли, включая услугу Fulfillment by Pigu по доставке товара покупателю в день оформления заказа или на следующий день. О своем опыте использования услуги, ее эффективности, а также о самой платформе marketplace рассказывает Эдгарс Бауманис, руководитель предприятия Furors BF (Games4you).

Предприятие Furors BF занимается онлайн-торговлей с 2014 года, но за это время электронная коммерция не стала основным каналом продаж. В декабре 2020 года предприятие реорганизовало свою деятельность, изменила стратегию и в дальнейшем позиционировало себя только как интернет-магазин. Э. Бауманис о начале сотрудничества: «Реорганизация нашей деятельности, переход от физического магазина, где покупатели могут посмотреть, потрогать товар и получить очную консультацию, к полной онлайн-торговле были очень сложной задачей. Но для нас, как многих других предпринимателей, обстоятельства не оставляли выбора. Годом позже мы начали искать дополнительные каналы и в декабре 2021 года установили сотрудничество с 220.lv. Начали с небольшого ассортимента и, признаюсь, с довольно большого скепсиса. Но ознакомившись с общими процессами и увидев первые заказы, изменили свое отношение».

Одним из основных факторов, способствовавших установлению сотрудничества, было желание освоить новые рынки. Поэтому с первого дня присоединения к 220.lv предприятие начало продажи также в Литве и Эстонии. Как отмечает Э. Бауманис, попытка начать бизнес на рынке Балтии была ранее предпринята собственными силами, но для успешного освоения рынка было необходимо инвестировать в маркетинг, в перевод описаний продуктов, в исследование рынка и многое другое.

Осознав, что делать все это с помощью 220.lv гораздо удобнее, дешевле и быстрее, предприятие присоединилось к marketplace. Э. Бауманис об успешности сотрудничества: «Благодаря расширению торговли на рынке Балтии, появилось много заказов из стран региона, которые в настоящее время приносят нам более 50% общего объема продаж. Такой динамики только с помощью своего интернет-магазина добиться не удалось бы».

Как отмечает предприниматель, освоение новых рынков было лишь одним из преимуществ сотрудничества, так как 220.lv также предоставляет услуги по оптимизации процесса продаж. Например, одним из успешных решений является услуга Fulfillment by Pigu, которой предприятие Furors BF начало пользоваться уже на втором месяце сотрудничества. Э. Бауманис об услуге Fulfillment by Pigu: «Я увидел в этой услуге прекрасную возможность оптимизировать многие процессы продаж и общие затраты. Благодаря использованию Fulfillment by Pigu, количество заказов в первый месяц удвоилось. Услуга дала возможность гораздо быстрее обрабатывать заказы, быть более динамичными и быстрее запускать продажу новых товаров».

Основным достоинством этой услуги является короткий срок доставки. Как подчеркивает предприниматель, покупатели могут получить товар в день оформления заказа или на следующий день. «Все онлайн-продавцы знают, что срок доставки – большая проблема, поскольку на него может повлиять множество факторов. Fulfillment by Pigu избавляет от многих хлопот, так как заказы комплектуются на складе Pigu Group и отправляются непосредственно со склада», – отмечает Э. Бауманис.

Что касается планов предприятия, одной из его целей является дальнейшее развитие деятельности в сегменте игр, игрушек и товаров для досуга. Как отмечает предприниматель, в ходе достижения этой цели стратегия продаж не изменится, и предприятие продолжит продажи посредством 220.lv. Э. Бауманис о преимуществах сотрудничества: «Рекомендую испробовать возможности и функциональность, предоставляемые 220.lv. Все инструменты, предназначенные для удобства управления товарами, категориями, ценами и маркетингом, проверены».

После присоединения продавца к 220.lv команда marketplace предоставляет ему помощь и консультации, чтобы он мог получить наилучший опыт и значительные результаты продаж. Команда специалистов marketplace организует различные мероприятия. Например, в прошлом году был начат цикл семинаров Learning Fridays, цель которых – предоставление полезной информации и практических советов по различным аспектам электронной коммерции.