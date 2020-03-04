Интервью: на перемены требуется время

В Латвии людям с нарушениями психического характера по-прежнему трудно интегрироваться в общество. "Псих", "чокнутый", "ненормальный", "больной" – почти каждый из нас употреблял в разговорной речи эти или похожие обозначения, характеризуя непонятные действия и эмоции. Но мало кто задумывался о том, что даже такие вроде бы мелочи – употребление в разговорной речи эпитетов, характеризующих болезнь и диагнозы – может неосознанно формировать отрицательное отношение к людям с нарушениями психического характера.

Как показал социологический опрос, проведенный Министерством благосостояния в 2018 году, 68% жителей Латвии считают, что поведение людей с нарушениями психического характера бывает непрогнозируемым. 59% опрошенных уверены, что важно оберегать общество от психически больных людей. Среди тех участников опроса, у которых в семье есть человек с нарушениями психического характера, почти три четверти (73%) ответили, что в повседневной жизни люди с нарушениями психического характера очень часто сталкиваются с отрицательным отношением общества из-за своего состояния здоровья.

Министерство благосостояния уже пятый год реализует проект деинституционализации, который предусматривает интеграцию людей с нарушениями психического характера в повседневную жизнь и общество. Многие люди с нарушениями психического характера живут изолированно в своих домах, не получая необходимой помощи. Часть людей, которые находятся сейчас на попечении различных учреждений, могли бы жить нормальной жизнью, если бы окружающие поддерживали их, а услуги социального ухода, социальной реабилитации и здравоохранения были бы доступны. Эти люди, как и любой член общества, имеют право работать, учиться, любить, ненавидеть, готовить еду на своей кухне, находиться у себя в комнате, а не в палате, ходить в магазин, спортзал, кинотеатр, быть вместе с близкими.

Что формирует такое сравнительно негативное отношение общества к людям с нарушениями психического характера и как изменить это к лучшему? Для краткой беседы на эти темы мы пригласили когнитивно-бихевиорального психотерапевта, клинического психолога Марию Абелтиню.

В латвийском обществе укоренился стереотип о том, что люди с нарушениями психического характера не равны остальным и не могут успешно интегрироваться. Нередко они оцениваются даже как опасные для окружающих. Как формируется такое представление?

Эта стигма представляет собой "коктейль" из стереотипов, предрассудков и дискриминации. Ее формируют наши взгляды, личностные черты и жизненный опыт в целом. Научные исследования мирового уровня (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6142319/) подтверждают, что отчужденность от общества людей с нарушениями психического характера предопределена несколькими факторами:

нехватка эмпатии — чем меньше мы способны сочувствовать другим, тем менее вероятно, что у нас будет благоприятное отношение к людям с нарушениями психического характера;

— чем меньше мы способны сочувствовать другим, тем менее вероятно, что у нас будет благоприятное отношение к людям с нарушениями психического характера; черты личности, например, предубежденность уменьшается в зависимости от того, насколько по-доброму мы настроены к окружающим, к происходящему вокруг, к иному, насколько хорошо находим взаимопонимание с людьми в целом. Важна и открытость к новому опыту. Сильную неприязнь к людям с нарушениями психического характера могут ощущать те, кто не открыт по отношению к отличающемуся, неизвестному, имеет узкий круг интересов. Это вызывает желание оградить себя, избегать контакта с людьми, имеющими нарушения психического характера;

предубежденность уменьшается в зависимости от того, насколько по-доброму мы настроены к окружающим, к происходящему вокруг, к иному, насколько хорошо находим взаимопонимание с людьми в целом. Важна и открытость к новому опыту. Сильную неприязнь к людям с нарушениями психического характера могут ощущать те, кто не открыт по отношению к отличающемуся, неизвестному, имеет узкий круг интересов. Это вызывает желание оградить себя, избегать контакта с людьми, имеющими нарушения психического характера; нехватка личного контакта с людьми, имеющими нарушения психического характера;

определенные общие идеологические установки, например, нетерпимость к иному, социальное доминирование, то есть убеждение, что некоторые общественные группы более привилегированные, подчинение авторитетам, оправдание агрессии авторитетов и враждебность к тем, кто не подчиняется конкретным нормам. Люди с позицией социального доминирования плохо относятся к людям с нарушениям психического характера, а приверженцам авторитаризма иногда кажется, что людей с нарушениями психического характера нужно как-то особо контролировать.



Интересно, что в межкультурных исследованиях (https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/latvia/) отмечается, что мы как общество выбираем уход от неопределенности. В государствах, где особо выражено стремление уйти от неопределенности, общество нетерпимо к необычному поведению и идеям. В этих культурах присутствует эмоциональная потребность в правилах (даже если на самом деле они не работают), люди испытывают внутреннее желание быть занятыми и тяжело работать, точность и пунктуальность являются нормой, инновациям противятся, а безопасность является важным элементом индивидуальной мотивации.

неаккуратное мышление, например, "маркировка" — мы по-настоящему не знаем, что означают депрессия, шизофрения, биполярные нарушения, социальная фобия, но используем эти и другие слова, обозначающие диагнозы, в разговорной речи. Также у нас есть тенденция к выражению своих мыслей в преувеличенной, непродуманно обобщающей форме — "никто", "никогда", "все", "всегда". Такой способ выражения мыслей невольно настраивает нас на эмоции, иногда никак не связанные с реальностью. Тем самым мы сами себя неосознанно запугиваем, сердим, негативно настраиваем, к тому же даже не замечая этого. Это может приводить к сильным, но бессмысленным суждениям, оценкам и даже убежденности.



И как изменить эту ситуацию? Потому что есть хорошие примеры, большинству европейских стран давно уже удалось уменьшить эту стигму и успешно интегрировать в общество людей с нарушениями психического характера.

Упомянутые мною истоки предубеждений предопределяют и направления работы над уменьшением предубеждений и дискриминации в обществе. На мировом уровне практикуются и анализируются различные интервенции: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26410341; https://www.researchgate.net/

Важнейшие выводы, которые нужно принять во внимание:

информирование общества о людях с нарушениями психического характера, а также реальный социальный контакт с такими людьми имеют очень большое значение;

о людях с нарушениями психического характера, а также реальный социальный контакт с такими людьми имеют очень большое значение; прямой контакт с людьми , имеющими нарушения психического характера, будет более эффективным по сравнению с использованием видео и других аналогичных информационных материалов. Социальные кампании по информированию общества приводили к разным результатам в смысле информированности людей и смены отношения;

, имеющими нарушения психического характера, будет более эффективным по сравнению с использованием видео и других аналогичных информационных материалов. Социальные кампании по информированию общества приводили к разным результатам в смысле информированности людей и смены отношения; чем больше мы знаем о буднях человека и его жизни, тем меньше мы стигматизируем, по сравнению со случаями, когда нам известен только диагноз человека.



Учитывая все это, я думаю, что смена отношения в долгосрочной перспективе должна включать в себя несколько важных элементов — информирование общества, обеспечение прямого контакта, анализ собственного опыта и терпеливое повторение всего этого.

Отношение общества к людям с нарушениями психического характера меняется очень медленно. Есть ли эффективные приемы, как ускорить этот процесс?

Изменение отношения — это медленный и сложный процесс. Переменам и себе нужно дать время. Важно продолжать говорить на эту тему и не останавливаться даже в том случае, если нет немедленных достижений и четко ощутимых перемен. Насколько бы ни был велик страх перед неизвестным, нам нужно к нему присматриваться, чтобы не причинять боли тем людям, которым и так сложно, и тем самым мы сами становимся человечнее.

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Есть миф, что люди с нарушениями психического характера, которые по-прежнему проводят свою жизнь в специальных учреждениях, не смогут нормально адаптироваться к нормальной, самостоятельной жизни вне этих учреждений. Как развеять этот миф?

Возможно, некоторые люди действительно не будут сразу готовы, потому что никогда не делали этого раньше. Однако в мировой практике есть разные модели поддержки для людей с нарушениями психического характера разной степени тяжести. Очень многие проблемы можно разрешить, тренируя навыки, как справляться с повседневной жизнью. Если человек сам никогда не ходил в магазин, ему нужна элементарная тренировка поведения, например, ролевые игры с приравниванием инсценированных ситуаций к повседневной жизни — как войти в магазин, поздороваться, попросить нужную вещь у продавщицы, заплатить и уйти. Люди на многое способны, если их поддерживают и дают возможность. Считать людей более немощными, чем они на самом деле есть, говорить "ничего там не получится, они же на это не способны" — это одна из форм дискриминации.

Известно, что есть люди с нарушениями психического характера, которые успешно интегрировались в общество, и окружающие их коллеги и знакомые даже не догадываются, что у человека нарушения психического характера. Однако нередко люди очень скрывают свой диагноз, не говорят о нем, боясь реакции и отношения окружающих. Как это изменить?

Во-первых, на государственном уровне очень важно создать условия, чтобы к человеку в обыденной жизни относились как к ценности. Во-вторых, важно способствовать эмоциональной интеллигентности в обществе и у каждого отдельного человека, развивать эмпатию, умение распознавать, анализировать, регулировать, оценивать и понимать свои эмоции. Это создает хорошую почву для позитивных перемен. Нужно просвещать, информировать на соответствующие темы, это делает нас более человечными, чуткими друг к другу, нам легче принимать то, что отличается от нас. Перемены лучше всего начинать каждому с себя, например, перестать использовать стигматизирующую "маркировку", говоря, например, о болезнях и диагнозах, неуважительные и оскорбительные слова. Это стало бы хорошим началом.

Статья подготовлена в рамках кампании Министерства благосостояния "Человек, а не диагноз!". В рамках кампании планируется говорить об успешной интеграции в общество людей с нарушениями психического характера, детей с функциональными нарушениями и детей из приемных семей, подчеркивая при этом центральную ценность — человека как индивидуальность.

Более подробная информация о кампании: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/