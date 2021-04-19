IPL-терапия: как победить синдром "сухого глаза" быстро и надежно

"Много работаю за компьютером, и у меня все время сохнут глаза" — сегодня одна из самых частых жалоб пациентов в кабинете офтальмолога. Когда глаза краснеют и слезятся, ухудшается не только острота зрения, но и рабочий настрой. Как быстро и качественно решить проблему сухости глаз и вернуться к комфортной жизни, рассказывает хирург-офтальмолог, доктор медицины Игорь Соломатин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

- Доктор, расскажите, в чем опасность сухости глаз?

Наружная часть глазного яблока должна быть увлажнена всегда. Слезная пленка выполняет роль естественной контактной линзы. Если глаза становятся сухими, то мы ощущаем ухудшение зрения, так как наша естественная линза в этот момент отсутствует. Это говорит о том, что глаз полностью или частично утратил способность производить слезу.

Сухость глаз может развиваться по причине гормональных изменений, перенесенных операций на глазах, ношения контактных линз и длительного пребывания у экрана. Зуд и покраснение, сухость глаз и снижение остроты зрения глаз могут указывать на развитие синдрома "сухого глаза", возникающего как результат дисфункции мейбомиевых желез.

Здоровая слезная пленка состоит из водного и липидного слоев, которые предотвращают испарение, сохраняя роговицу глаза влажной и защищенной. При дисфункции мейбомиевых желез запускается механизм кругового воспаления, что ведет к появлению аномальных кровеносных сосудов под кожей. Воспаление прогрессирует, а клещи и бактерии, которые разрастаются в воспаленной области, приводят к закупорке желез.

В результате запущенных процессов испарение слезной пленки ускоряется, а роговица глаза становится сухой и воспаленной, доставляя болезненные ощущения. Такие симптомы негативно влияют на качество жизни пациента и требуют внимательного к ним отношения.





- Что делать, если начали сохнуть глаза? Какие есть проверенные способы защиты глаз?

Всем известный способ, который люди часто используют — капли искусственной слезы. Капли помогают дополнительно увлажнять глаза, когда собственной слезы не хватает. Подбирать такие капли рекомендуется при участии офтальмолога, который поможет определиться с видом и составом капель, опираясь на анамнез пациента и результаты обследования, ведь причины у сухости глаз могут быть самые разные.

- Что делать, если капли не помогают?

В ряде случаев капли, действительно, могут быть неэффективны. Кроме того, их частое использование — по несколько раз в день — многим пациентам просто неудобно. Сегодня один из результативных и безболезненных методов — лечение лазером Lumenis IPL. Это стимуляция лазером слезных желез, которая признана эффективной ведущими специалистами во всем мире.

Что дает IPL-терапия? Она лечит хроническое воспаление век, а в веках как раз находятся вспомогательные слезные железы, которые отвечают за качество слезной пленки. В процессе лечения также "пробуждаются" нефункционирующие слезные железы, устраняется закупорка жировых желез, повышается качество выделяемой слезы, улучшается питание роговицы, что избавляет пациента от неприятных симптомов.

- Расскажите, как проходит сама процедура?

Перед проведением лечения врач наносит на обрабатываемые участки специальный гель, после чего предлагает пациенту надеть защитные очки. Вся процедура длится около 15 минут. Во время IPL-терапии врач воздействует тепловыми импульсами на нижние веки и верхнюю часть щек пациента.

Каждый импульс света помогает устранить воспаление век, устраняет аномальные кровеносные сосуды, препятствует развитию новых воспалительных процессов, уменьшает плотность ресничных клещей и бактерий, восстанавливает функциональность желез. Терапия также нормализует работу мейбомиевых желез, отвечающих за сохранение влаги на поверхности глаза и улучшение качества слезы.

Лазер бережно воздействует на кожу, и обычно в процессе пациент ощущает тепло на обрабатываемом участке. Сразу после процедуры может появиться покраснение кожи, которое проходит в течение часа.

- Доктор, насколько эффективно такое лечение синдрома "сухого глаза"?

В Клинике др. Соломатина IPL-терапия успешно применяется с июля 2019 года. Эффект процедуры длительный — от полугода и больше. Снижение симптомов синдрома "сухого глаза" заметно сразу после первой процедуры — без использования дополнительных лекарств и капель. Для оптимального результата лечение проводится курсом из 4-6 процедур.

- Как подготовиться к процедуре?

Обязательно проконсультироваться с офтальмологом перед началом лечения. Во время обследования будет проведена детальная диагностика синдрома "сухого глаза". В зависимости от типа кожи, после процедуры важно защищать обработанный лазером участок от воздействия солнечных лучей.

- Есть ли какие-то противопоказания к IPL-терапии?

IPL-терапия подходит не всем, как и любое другое лечение. Процедура противопоказана при наличии активных инфекций, пигментных образований (невусов) на веках, открытых ран и ссадин, а также в случае длительного пребывания на солнце.

Осторожность нужно соблюдать пациентам со светочувствительностью, нарушением свертываемости крови, иммунными и гормональными нарушениями и при наличии герпеса в области проведения процедуры. На консультации офтальмолог расскажет о возможных рисках и поможет определиться с наиболее подходящим способом лечения.

- Какие главные преимущества IPL-терапии?

Что самое важное — при помощи технологии IPL мы лечим причину сухости глаз, а не ее симптомы. Процедура безопасна, надежна и комфортна для пациента — параметры лазерного воздействия подбираются индивидуально под тип и состояние кожи. IPL-терапия зарекомендовала себя в лечении более 20 различных заболеваний кожи, а ее эффективность испытали на себе сотни тысяч людей по всему миру.

- Как попасть на IPL процедуру в Клинику др. Соломатина?

Чтобы начать терапию, пациент должен записаться на консультацию в Клинику др. Соломатина по телефону или онлайн. На консультации врач проведет осмотр глаз и бесконтактный анализ слезы на специальном оборудовании. На основании полученной информации поможет подобрать самый эффективный метод лечения синдрома "сухого глаза". Записаться на IPL-терапию можно сразу после консультации.