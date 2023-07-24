Искусственный интеллект на службе у банков: опыт LPB Bank

Искусственный интеллект – отличный помощник, но не полноценный сотрудник, и вряд ли им станет, уверен Антон Балтин, руководитель департамента продаж и регионального развития LPB Bank. После яркого выхода на рынок чат-бота Chat GPT 4.0, созданного компанией OpenAi, в начале 2023 года, многие предприятия начали тестировать инструменты, которые предоставляет искусственный интеллект, и области их применения. В разговоре с Антоном мы узнали, чем может быть полезен искусственный интеллект в банковской сфере и о том, в каком направлении будут развиваться умные помощники.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled





Расскажите о вашем опыте использования чат-бота Chat GPT 4.0. Какие задачи вы ему поручили?

Прежде чем мы перейдем к теме чат-ботов и ИИ, хочу отметить, что LPB Bank — это такой банк, который идет в ногу со временем. Мы предлагаем услуги, связанные с новейшими технологиями, в основном это электронная коммерция и финтех. Стремительное развитие этих областей накладывает некоторые обязательства и на нас — мы следим за трендами, внедряем передовые технологические наработки, одним словом, держим руку на пульсе. Например, мы один из немногих банков в Латвии, который предлагает своим клиентам интеграцию с Apple Pay, а также услуги Banking as a Service (BaaS) для лицензируемых платежных институций. Еще одно технологическое улучшение — это удаленная подача заявок и аутентификация потенциальных клиентов. Конечно, это не уникальное решение, но далеко не все банки им пользуются, и, как правило, нужно лично приходить в банк с документом, чтобы стать его клиентом. Мы же предлагаем стать нашими клиентами онлайн, что экономит очень много времени.

Мы большие поклонники цифровой трансформации, поэтому было совершенно невозможно пройти мимо такой громкой темы, как применение искусственного интеллекта в бизнесе, и мы тоже начали тестировать возможности чат-бота Chat GPT 4.0.

Поскольку я отвечаю за продажи банковских услуг, то мы с коллегами тестировали чат-бот на разных типах писем. Мы сразу поняли, что он пишет очень качественные холодные письма клиентам на английском языке. Конечно, чтобы это произошло, ему нужно дать максимально подробное задание. Как обычно происходит этот процесс? Допустим, мы определили несколько индустрий, с которыми нашему банку было бы интересно сотрудничать. После этого мы ищем контакты людей, принимающих решения в той или иной компании, и направляем им письмо с предложением о сотрудничестве. Безусловно, это письмо не может быть шаблонным или стандартным — обязательно нужны какие-то детали, которые могут "зацепить" человека. Соответственно, чат-бот способен составить хорошую структура письма и даже добавить туда интересные детали (при условии, что вы максимально четко и подробно поставили задачу), однако этому тексту все равно нужна человеческая рука, которая сделает финальное редактирование и добавит то, что не смог сделать ИИ. Да, результат работы чат-бота можно назвать очень качественным, но и этот результат требует человеческого вмешательства. А наша задача состоит как раз в том, чтобы у наших клиентов не возникало ощущение, что письмо ему пишет робот. Люди любят внимательное и уважительное отношение, поэтому мы делаем ставку на индивидуальный подход к каждому клиенту. И как показывает практика — это очень хорошо работает.

Какие еще могут быть применения для подобных технологий в банковской сфере?

Важно отметить, что мы сейчас находимся в процессе тестирования и только прощупываем почву, понимая, какие новейшие технологии могут быть нам полезны, а какие нет. К тому же, как я уже говорил, мы считаем одним из наших конкурентных преимуществ индивидуальный подход. Это означает, что мы можем автоматизировать только те процессы, которые происходят невидимо для клиента. Но там, где нужна коммуникация, личное общение, мы всегда работаем в формате "человек-человек", и пока что я не вижу каких-либо обстоятельств, которые могли бы изменить этот курс.

Тем не менее ИИ открывает невероятные перспективы при подключении нейронных сетей к данным, которыми мы уже располагаем. Например, ИИ способен проводить глубокий анализ платежей для наших клиентов из финтех-индустрии, а также в сферах, таких как AML, антифрод и безопасность. В сфере AML, инструменты на базе ИИ фактически совершают революцию, поскольку они способны сканировать огромные массивы данных, выявлять подозрительную активность, обучаться на своих ошибках и минимизировать количество ложных тревог. Кроме того, ИИ можно применить для прогнозирования рисков, что позволяет банкам предпринимать проактивные действия по их предотвращению. В итоге банк повышает уровень безопасности, соответствует требованиям регулятора и, что немаловажно, укрепляет свою репутацию.

Важно осознавать, какую значимую роль в банкинге — как в традиционном, так и в цифровом — играют данные и их аналитика. Инструменты на основе ИИ облегчают и делают более точным анализ данных. Когда мы предлагаем финтех-компаниям услугу Banking as a Service (Baas), в которую включены инструменты на основе ИИ, они имеют возможность лучше понимать поведение своих конечных пользователей, яснее видеть тренды, предсказывать изменения на рынке, анализировать использование API в режиме реального времени, адаптировать свои услуги под нужды пользователей и, таким образом, достигать большего успеха в своей нише.

Действительно, существуют и другие сфера в банкинге, где ИИ может оказать значительную поддержку. Например, департамент персонала может доверить ИИ проведение первичного отбора CV, чтобы экономить время, избегая изучения неподходящих заявок. Как мы знаем, люди часто подают заявки на вакансии, которые не соответствуют их профильным навыкам. Кроме того, следует отметить интересную особенность ИИ: у него нет чувств, что делает его более объективным при рассмотрении заявок. Например, вряд ли ИИ отклонит заявку просто потому, что ему не понравилась фотография кандидата! Это помогает обеспечить более справедливый и непредвзятый процесс отбора.

Если говорить про большие банки, где большое количество заявок и нужно быстро принимать решения по ним, то и здесь ИИ мог бы выполнять первичный скрининг. Уже сейчас существуют чат-боты, которые умеют обрабатывать заказы, платежи и возвраты, предоставлять балансы и выписки по счетам, открывать и закрывать счета и т.д. Потенциально ИИ может ускорить процесс онбординга клиентов, присвоения различных групп рисков и т.д. Но в конце этой цепочки действий все равно должен стоять человек, и я думаю, что такая связка из ИИ и живого человека, во-первых, наиболее эффективная, во-вторых, единственно возможная на данный момент.

Всех безусловно интересует вопрос о том, вытеснят ли технологии людей с рынка труда. Какие профессии, по вашему мнению, могут исчезнуть, "благодаря" таким технологиям, как Chat GPT 4.0, Copy.ai, Midjourney и другим?

Если говорить конкретно о нашем банке, то мы, конечно, не планируем заменять наших сотрудников роботами и ИИ. Однако я глубоко убежден в том, что технологии необходимо изучать по мере их появления и пытаться определить, может ли конкретный инструмент быть полезен вашему бизнесу и как именно. Если этого не делать, то вы отстанете от рынка и сделаете это катастрофически быстро. Если выпасть из этой гонки, возможно, вам даже никогда не удастся вернуть свои позиции. Я считаю, что нам стал доступен персональный помощник-ассистент, который находится у каждого в кармане. Этот помощник готов дать ответ практически на любой вопрос. Задача каждого из нас — научиться им пользоваться. Надеюсь, нам это удастся в LPB Bank.

Думаю, что от победоносного шествия ИИ по планете в первую очередь пострадают те сотрудники, которую выполняют наиболее простую и стандартизированную работу. Давайте рассмотрим пример колл-центра. Поскольку существует так называемый разговорный ИИ, который умеет распознавать голос и "разговаривать" сам, то стандартные вопросы однозначно можно делегировать ему, таким образом автоматизировав первую линию службы поддержки. Обучив чат-бот на банковских процедурных документах, можно сократить штат колл-центра таким образом, чтобы 90% задач решались с помощью ИИ, потому что чат-бот сможет самостоятельно и качественно отвечать на базовые клиентские запросы. И только для оставшихся 10% задач потребуется человек, способный решить нетривиальный вопрос.

Корпорации любят экономить, поэтому если можно будет сократить некоторое количество сотрудников и заменить их на условных роботов, то это, конечно, будет происходить, и это нормально. Люди должны понимать, что мир меняется невероятно быстро, и уже прошли времена, когда человек получал одну профессию раз и навсегда. Эксперты говорят, что люди уже сейчас зачастую меняют 3-4 профессии за время своего карьерного пути, и эта тенденция однозначно сохранится в будущем. Поэтому нужно быть гибкими, самообразовываться, учиться понимать, как работают технологии, учиться с ними работать и адаптироваться к новым условиям рынка труда.

Возможно, это звучит контринтуитивно, но мне кажется, что широкое применение текстовых моделей, таких как Chat GPT 4.0, может привести к тому, что мы станем гораздо больше ценить личное общение, будем стараться улучшить навыки коммуникации. Уже сейчас мы видим, как ИИ стремительно революционизирует взаимодействие с клиентами. Чат-боты способны отвечать на запросы мгновенно, 24/7 и на различных языках, самообучаясь на каждом разговоре и улучшая качество своих ответов.

Важность качества здесь не может быть недооценена, особенно в анализе общения с клиентами — ИИ эффективно оценивает и анализирует удовлетворенность клиентов обслуживанием, "сканируя" телефонные разговоры банковских сотрудников с клиентами. В результате банк может поднять коммуникацию на совершенно новый уровень, увеличивая лояльность клиентов.

С другой стороны, распространение ИИ в области обслуживания клиентов может подчеркнуть ценность настоящего человеческого контакта. Ведь несмотря на все достоинства ИИ, есть моменты, когда ничто не может заменить эмпатию, интуицию и тонкости общения, которые мы, люди, приносим в общение.

Технологический прогресс, конечно, уже не остановить, и конкуренция, которая существует сейчас между компаниями, работающими с ИИ, машинным обучением, нейронными сетями и др., будет только ускорять этот прогресс. Нам остается следить за трендами, активно изучать инновации, а — самое главное — думать о том, как использовать ИИ с хорошими намерениями. И, конечно, не забывать про людей вокруг себя и такую важную вещь, как человеческое общение.