Испытать и узнать — Литовский край 1002 озер

Среди 1002 озер в Литве расположились привлекательные для туристов Аникщяйский, Игналинский, Молетайский, Утенский и Зарасайский районы. Они похожи друг на друга великолепной природой, широким выбором развлечений и усадеб сельского туризма, однако каждый из них в отдельности хранит свои уникальные места для посещений.

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От латвийского приморья в сторону литовских озер

Путешествующих от латвийского приморья сначала встретит Аникщяй, завораживающий не только видами природы, историческим наследием, но и отличным предложением активных развлечений: парк лабиринтов, картодром, зовущий к развлечениям паровозик, байдарочные походы по реке Швянтои, в которых можно полюбоваться великолепными геологическими обнажениями. Одни из наиболее популярных развлечений предлагаются на горе Калита. Неважно, лето или зима, на горе встречаются фанаты адреналина и высоты. Здесь круглый год работает полная неожиданностей 500-метровая санная трасса, на которой сконструированы 5 поворотов, трамплин и петля. Летом работает трасса для тюбингов, аттракционы для детей. Зимой для посетителей организуются несколько горнолыжных трасс различной сложности с 2 подъемниками.

Прогулка по вершинам Аникщяйского бора не оставит равнодушным никого. Расположенная на высоте двадцати одного метра в кронах деревьев тропа уникальна не только для Литвы, но и для всего региона стран Балтии. Ощущение высоты, великолепные виды, пейзаж, открывающийся с 34-метровой смотровой башни, с которой можно увидеть возвышающуюся башню самого высокого в Литве костела Св. Матфея — все это для тех, кто хочет почувствовать спокойное дыхание леса.

Насладившись Аникщяем, пора направиться в Утену или Молетай — край между звездами и озерами. Понимание мира нашими предками, а также тайны Вселенной раскрывает Этнокосмологический музей Литвы, единственный в Европе музей такого типа. Современное семиуровневое космическое путешествие во времени в интерактивных залах — неповторимый опыт, отвечающий на вопросы, заставляющий задуматься и снова задавать вопросы. Финиш экскурсии — смотровая площадка, находящаяся под стеклянным куполом на высоте 30 м, с которой открывается вид на 6 озер Молетая.

Литовские семьи влюбляются в Молетай. Полюбите и Вы! Вокруг двух простирающихся в городе озер стелется пешеходная тропа, рядом с которой расположился Молетайский парк скульптур, исполняющие желания утята, полюбившаяся детям огромная горка, качели, скамейки для отдыха. Только проходя по тропе, можно примерить рыбацкие сапоги, которые приносят счастье, поймать улов мечты, прокатиться на водных велосипедах или просто искупаться.

А может сначала в Утену — один из древнейших городов Литвы, который упоминался в письмах короля Миндаугаса 1261 года. Именно здесь обосновался первый король гончаров независимой Литвы — керамик Витаутас Валюшис. В музее, основанной в 2001 году его усилиями, демонстрируются около 700 аутентичных образцов древней керамики, которые различаются своей формой, назначением, техникой изготовления, украшениями. Рядом с ними экспонируются новые творения керамики, этнографические экспонаты. В мастерских музея керамики оборудованы три современных помещения: одно из них предназначено для обучения лепке, другое — гончарному делу, в третьем стоит печь для обжига керамики. В лавке можно приобрести сувениры для приятных воспоминаний.

Если Вы не боитесь ведьм, то самое время посетить единственный в Литве Музей ведьм. Жительница деревни Пачкенай Юдита Крутогуз, своими руками создающая колдуний уже 30 лет, подарила музею коллекцию своих ведьм. Встречающая гостей Ведьмочка (персонаж) говорит, что ведьм бояться не нужно, их нужно узнать, и рассказывает самые интересные и полные приключений истории о них.

Из Латвии в Аукштайтию

Если из Латвии Вы поедете от Даугавпилса, то по дороге попадете в Зарасай, который приглашает Вас прогуляться по смотровому кругу — впечатляющему строению, с которого открывается завораживающая панорама озера Зарасас. Преодолев 34 м на высоте семнадцати метров, Вы спуститесь на набережную, где по пешеходной тропе длиной 1,5 км Вы попадете на Большой остров. В пути скучать не придется — тропа украшена скульптурами.

Большой остров — место организации особых мероприятий и фестивалей, привлекательное для любителей активного отдыха. На нем оборудованы не только большая и малая эстрады, но и интегрированный в пейзаж острова подземный мини-амфитеатр в форме купола – Куполе. Благоустроена инфраструктура пляжа, оборудована самая длинная в странах Балтии трасса для вейкбординга, а также парк батутов. Остров привлекает любителей природы, рыбаков.

Игналина приглашает посетить единственный в Литве Музей пчеловодства и выяснить, кто же более трудолюбив: пчелка или человек. При помощи интерактивных экспозиций можно посетить дом пасечника, мастерские и даже сам улей. В музее можно пройти целых 12 эдукационных программ. Поэтому, войдя в ворота музея, позвольте пчелкам вовлечь Вас в цветущий, жужжащий, полный жизни мир.

"Войди хорошим, выйди еще лучшим" — провозглашает надпись над дверями уникального костела Св. Иосифа, построенного в 1754 — 1757 г. — деревянный, небольшой, он выделяется из других сохранившихся в Литве деревянных церквей XVIII в. тем, что он сохранился в своем первозданном объеме, не перестраивался. Вместе с колокольней он составляет один из наиболее ценных и старейших ансамблей деревянной народной архитектуры в исключительно красивом месте — на высоком холме у озера Лушай. Костел известен не только тем, что когда-то украшал собой бумажный лит, но и тем, что он построен без использования пилы или гвоздей.

Если хотя бы один из рассказов пробудил Ваше любопытство, значит, пора планировать путешествие в Литву, в край 1002 озер, где мы вместе будем подниматься и спускаться, восхищаться и радоваться, ехать и идти — просто будем путешествовать, чтобы испытать и узнать. А помочь Вам готовы туристические информационные центры, посетить которые Вы можете прямо в Риге, на выставке Balttour.