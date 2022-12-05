История клиента MyDello: опыт перевозки грузов компании AS SAF Tehnika

Логистическая онлайн-платформа MyDello продолжает делиться практикой разных латвийских предприятий, чья повседневная работа связана с планированием и осуществлением международных грузоперевозок. Своим опытом организации этого процесса в изменчивых экономических условиях делится AS SAF Tehnika.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

В качестве одного из своих деловых партнеров компания AS SAF Tehnika выбрала логистическую платформу MyDello, которую теперь использует для организации поставок компонентов и материалов из Азиатского региона.

Как уже признавали эксперты MyDello, данное решение помогает предпринимателям сэкономить и время, и деньги за счет сокращения общих издержек логистики на 15—20 %, поскольку все необходимое — ценовые предложения, возможности перевозки, время доставки и другие важные факторы — находится на единой онлайн-платформе.





Не останавливаться в условиях неопределенности

В прошлом финансовом году компания AS SAF Tehnika экспортировала 98,6 % готовой продукции в 81 страну. Наибольшую долю оборота (55 %) обеспечивала реализация в регионы Америки — Южную, Центральную, а также Северную, где находится дочернее предприятие AS SAF Tehnika — SAF North America LLC. Дочернее предприятие предоставляет услуги маркетинга, продаж, хранения готовых изделий и логистики на территории США и Канады.

В этом году предприятия продолжают ощущать влияние пандемии COVID-19 и ее последствий на сферу логистики. Дополнительное негативное влияние на отрасль оказали начатые в 2022 году военные действия России на Украине. Цепочки поставок из Азии все еще затруднены, в мировой производственной сфере по-прежнему наблюдается дефицит различных электронных компонентов. Однако SAF Tehnika регулярно пересматривает объемы и сроки закупок, чтобы выполнять заказы в назначенное время.

MyDello — современный деловой партнер

Для получения услуг логистики SAF Tehnika тщательно выбирает и оценивает деловых партнеров, чтобы успешно и своевременно доставлять заказы своим клиентам и партнерам. AS SAF Tehnika занимается разработкой, производством и распространением цифровых устройств для передачи микроволн, и ее деятельность можно разделить на три сегмента: цифровая микроволновая радиоаппаратура для передачи голоса и данных; анализаторы спектра микроволн и генераторы сигнала; решения беспроводной сети датчиков для контроля окружающей среды (сегмент IoT — Internet of Things).

Регулярно организуя доставки товаров, предприятие сделало несколько выводов из сотрудничества с MyDello: во-первых, платформа предоставляет ценную возможность эффективно отследить выполнение заказов на транспортировку на всех этапах. Во-вторых, коммуникация с представителями MyDello всегда очень быстрая и эффективная. В-третьих, на платформе есть возможность подсчитать издержки и сопоставить использование разных видов транспорта — курьерской почты, воздушного и морского транспорта. Очень полезно и наличие истории заказов на транспортировку, а также возможность скопировать предыдущий заказ, только указав новые данные.

О MyDello

В мае 2021 года начала работу новая цифровая онлайн-платформа MyDello, которая позволяет латвийским предпринимателям упростить планирование международной цепочки поставок. С помощью платформы предприниматели могут за пару секунд узнать стоимость отправки грузов и приблизительное время доставки в необходимый пункт назначения за рубежом. На платформе можно планировать отправление разных грузов воздушным, сухопутным, железнодорожным и морским транспортом. Следите за новостями MyDello в LinkedIn, Facebook и на домашней странице.