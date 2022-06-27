История клиента MyDello: опыт перевозки грузов компании HGK Scuderia

Логистическую онлайн-платформу MyDello ежедневно используют сотни латвийских компаний, планирующих свои международные грузоперевозки. Главная цель MyDello – облегчить динамичную повседневную жизнь предпринимателей и специалистов по логистике. В этой статье своим опытом о преимуществах MyDello делится популярный в Латвии дрифтер Кристапс Блушс, который также является членом правления компании производителя запчастей для автоспорта HGK Scuderia и пилотом команды HGK Motorsport.

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HGK Scuderia – это компания, которая занимается производством спортивных автомобилей, а также деталей и компонентов для них. Другими словами, почти все детали, из которых состоит спортивный автомобиль, компания предлагает приобрести и отдельно. Компания работает с клиентами со всего мира, но не во всех странах есть надежные партнеры для своевременной доставки грузов. Поэтому, узнав о многолетнем опыте сотрудников MyDello в организации международных перевозок, компания выбрала онлайн-платформу в качестве своего партнера.

По словам Кристапса Блушса, его компания HGK Scuderia экспортирует продукцию не только в страны Европейского Союза, но и в США, Австралию, Объединенные Арабские Эмираты, Японию, Новую Зеландию, Северную Америку и Южную Африку. Известность компании на разных международных соревнованиях также сыграла важную роль в экспорте: именно благодаря интересу любителей спорта компания вышла на новые зарубежные рынки.

Отвечая на потребности бизнеса, MyDello является идеальным партнером в повседневной деятельности компании, поскольку стремительное развитие электронной коммерции во всем мире увеличивает необходимость самых быстрых и удобных предложений по грузоперевозкам.

Мгновенные решения и лучшая цена

В сфере логистики MyDello стал одним из самых удобных решений для организации перевозки грузов в короткие сроки, начиная с прозрачного и удобного онлайн-подбора транспорта, вместо бесчисленных электронных писем и телефонных звонков. Кристапс Блушс отмечает, что онлайн-платформа MyDello предлагает предприятиям ряд преимуществ при транспортировке грузов, облегчая их повседневную жизнь. Одно из главных преимуществ - возможность получить мгновенное ценовое предложение как для импорта, так и для экспорта, а также легко рассмотреть и выбрать наиболее удобный вид транспорта - например, сравнить стоимость авиа- и морских перевозок.

MyDello позволяет предприятиям экономить время и деньги, снижая общие затраты на логистику на 15-20 %, поскольку все необходимое – ценовые предложения, варианты транспортировки, сроки доставки и другие важные факторы – находится в одном месте в режиме онлайн.

"Мы также ценим то, что онлайн-платформа современна и удобна для использования – все счета и история запросов хранится в нашем профиле. В следующий раз, когда мы будем размещать заказ на перевозку, нам не придется ничего искать, потому что все находится в одном месте на платформе и информация не потеряется. И для других предприятий эти преимущества будут важны при ежедневном планировании различных международных перевозок", - уверен Кристапс Блушс, генеральный директор HGK Scuderia.

О MyDello:

В мае 2021 года начала работу новая цифровая онлайн-платформа MyDello, которая позволяет латвийским предпринимателям упростить планирование международной цепочки поставок. С помощью платформы предприниматели могут за пару секунд узнать стоимость отправки грузов и приблизительное время доставки в необходимый пункт назначения за рубежом. На платформе можно планировать отправление разных грузов воздушным, морским и наземным (в том числе железнодорожным) транспортом.

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