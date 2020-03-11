История опыта: я вырвался!

В Латвии более 24 500 совершеннолетних людей с нарушениями психического характера, которым присвоена первая или вторая группа инвалидности. Ошибочно считать, что эти люди обречены жить в четырех стенах и всю оставшуюся жизнь зависеть от тех, кто ухаживает за ними.

Половина опрошенных латвийцев (51%) сталкивались с людьми, у которых есть или были нарушения психического развития или психические нарушения. Об этом свидетельствуют данные проведенного Министерством благосостояния опроса об информированности и понимании латвийским обществом процесса деинституционализации.

Большая часть общества (63%) согласна, что лучшая терапия для людей с нарушениями психического характера — это быть частью общества, жить вместе с другими людьми и работать, как остальные. В то же время мнение людей разделяется, если говорить о возможности работать вместе с людьми, имеющими психические нарушения — 42% готовы принять в коллектив такого человека, а 40% на это не согласились бы. Возможно, именно необоснованные мифы и стереотипы о людях с нарушениями психического характера лежат в основе такого отрицательного отношения.

Влезть в чужую шкуру

Нередко лучшим способом понять другого — влезть в его шкуру, посмотреть на ситуацию с точки зрения другого человека. У каждого из нас — свой жизненный опыт, характер, в каждой ситуации мы ведем себя по-разному, поэтому очень важна способность к эмпатии, способность почувствовать себя на месте другого человека.

Это будет история со счастливым концом. Янис Б. с ранней юности побывал в нескольких учреждениях опеки, но сейчас благодаря поддержке специалистов и окружающих начал самостоятельную жизнь.

Начало конца

История Яниса началась более 30 лет назад. "Сначала я жил с мамой Иветой и бабушкой Дзинтрой, но в какой-то момент попал в детский дом на улице Алисес. Я не помню, почему я туда попал и как долго там прожил", — делится первыми воспоминаниями Янис.

Детство он провел в разных детских домах, но был полон решимости и смотрел в будущее с большой надеждой. "Я учился в основной школе, окончил девять классов и поступил в Эргльскую профессиональную школу, где хотел освоить профессию строителя срубов. Я проучился там два года", — рассказывает Янис.

На третий учебный год, еще до достижения восемнадцатилетия, Янису велели выселиться из детдома. Хотя совершеннолетия он должен был достичь 5 августа, сразу после своих именин на Янов день молодой человек ушел из детдома. Оставшись без определенного места жительства, Янис не мог и продолжать учебу, и с этого началась черная полоса в его жизни.

Теперь, оглядываясь в прошлое, Янис удивляется действиям работников Пардаугавского территориального центра Рижской социальной службы, которые после ухода из детского дома предложили ему пожить у друзей вместо того, чтобы обеспечить жильем. Понятно, что у друзей парень прожил недолго. По крайней мере, не так долго, как это, вероятно, представляли себе социальные работники.

Так как Янис не окончил ремесленную школу, он не мог устроиться на работу. Без работы единственным доходом было пособие, но его не хватало, чтобы обеспечить себе жилье. Янис быстро оказался на улице, где его ждал достаточно типичный сценарий — бездомная жизнь, воровство, употребление одурманивающих и наркотических веществ. На этом и могла бы закончиться его биография, но мужчина понял, что не хочет так заканчивать свою жизнь, и начал искать помощи.

В скитаниях по учреждениям

В один прекрасный момент, когда Яниса в очередной раз выгнали с временной работы и он снова оказался на улице, в его голове начали звучать разные голоса. Ощущение было почти сюрреалистическим и очень неприятным. О том, как он попал в Рижский центр психиатрии и наркологии на улице Твайка, Янис не помнит и никогда не узнает. "На улице Твайка я чувствовал, что обо мне заботятся, к тому же мне была обеспечена и еда, и крыша над головой, по крайней мере на какое-то время", — вспоминает Янис.

Ему была диагностирована легкая форма шизофрении и присвоена вторая группа инвалидности, "Одна социальная работница предложила мне пожить в Рижском ночном приюте. Так я днем ездил за яблоками в Цесис, Валмиеру, Иецаву, Елгаву и другие места, а ночевал в приюте. Какое-то время даже работал там на кухне. Затем мне предложили обратиться в дневной центр Dzīves skola, и я согласился", — рассказывает о своем пути Янис. Все вроде бы начало налаживаться — мужчина занимался спортом, принимал медикаменты, посещал психиатра, пока снова не оказался на ул. Твайка уже на более долгий срок, потому что у него была депрессия.

После выписки из клиники Янису снова было некуда идти, потому что Dzīves skola закрыли. Одна социальная работница помогла ему устроиться в учреждение социального ухода Bērnu Oāze в Лаудери. Здесь Янис провел в тяжелых условиях шесть лет. Он пил, мучился депрессией, которая приобретала все более тяжелые формы, пока его не начали преследовать мысли о смерти. В таком состоянии он попал в Даугавпилсскую психиатрическую клинику, где врачи начали лечение более сильными лекарствами, от регулярного приема которых Янис почувствовал себя лучше. "Я окончил среднюю школу, и казалось, что все исправится, но, когда Bērnu Oāzе закрыли, мне снова оказалось негде жить", — делится воспоминаниями Янис.

Путь наверх

Проведя половину своей жизни на улице, в учреждениях, не имея работы и семьи, Янис все же не терял оптимизма и веры в свои силы. И в этот момент к нему обратились представители организации Rūpju bērns, предложив переехать в столицу. Недолго думая, Янис предложение принял.

"В Риге я жил в общежитии Cerību dore для людей с нарушениями психического характера, но мне там не понравилось. Я хотел быть самостоятельным и независимым, учиться дальше. В колледже Государственного агентства социальной интеграции SIVA в Юрмале я освоил специальность оператора по вводу данных. Это открыло мне новые возможности, я прошел практику на предприятии Вarbora и там получил работу", — рассказал мужчина.

Сейчас Янис работает, живет в своей квартире, вступил в отношения. Он с гордостью рассказывает, что за восемь месяцев не выпил ни капли алкоголя, четыре месяца не курит. Его больше не мучает стремление причинить себе вред, нет ощущения, что он не вписывается в окружающий мир, потому что он другой.

История успеха деинституционализации

Только 17% опрошенных жителей Латвии понимают, что такое деинституционализация, и это не удивительно, потому что люди не сталкиваются с этим в повседневной жизни. Однако Янис является прекрасным примером того, как поддержка может помочь людям выбраться из глубокой ямы и открыть возможности жить нормальной жизнью — такой же, как любой из нас.

Сравнивая условия, в которых Янис прожил половину жизни, с теми, в которых он живет сейчас, Янис признает, что это как день и ночь.

Учреждения отнимают у людей все — документы, деньги, свободу действий. В Лаудери были даже закрыты двери на кухню, потому что бывали случаи кражи продуктов. Никого не интересуют желания, мнение или чувства индивида.

Сейчас Янис может гулять, путешествовать, есть что хочет и когда хочет, может работать, строить отношения и спокойно думать о создании своей семьи. И все это стало возможным благодаря врачам, поддерживающему персоналу, которые действительно хотели помочь. Конечно, и со стороны самого человека нужна целеустремленность и желание улучшить условия своей жизни. Как говорит сам Янис, "если у человека есть стимул, возможно все".

Статья подготовлена в рамках кампании Министерства благосостояния "Человек, а не диагноз!". В рамках кампании планируется говорить об успешной интеграции в общество людей с нарушениями психического характера, детей с функциональными нарушениями и детей из приемных семей, подчеркивая при этом главную ценность — человека как индивидуальности.

Более подробная информация о кампании: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/