История успеха э-коммерции - как продать товар в Прибалтике за короткое время?

За последний год электронная коммерция стала сегодня одной из самых актуальных отраслей нынешнего времени, в которой заботятся как об удобстве клиентов, так и о бизнесе. Эту тенденцию подтверждает лидер балтийской электронной коммерции PHH Group, в которую также входит 220.lv, предоставляющая платформу маркетплейса для более чем 3500 продавцов. Присоединение к уже существующей платформе электронной коммерции предлагает предпринимателям возможности, которые иначе были бы невозможны. При помощи платформы маркетплейса быстрее завоевывается признание среди покупателей, ускоряется рост в Латвии, а также в более короткие сроки расширяется поле деятельности, путем выхода на рынки Литвы и Эстонии, а вскоре — и Финляндии. В этом убедилась и Светлана Яуце, директор компании Refan Kosmētika, чей опыт работы руководителем компании напоминает, что электронная коммерция теперь доступна каждой компании.
От закрытия физического магазина до торговли в интернете — как это произошло?
Яуце отмечает, что компания Refan Kosmētika присоединилась к платформе маркетплейса с момента создания платформы, и она была одной из первых, кто попробовал торговать на 220.lv.
"Одной из главных причин, по которой мы решили начать торговлю на 220.lv, была возможность расшириться в Литве и Эстонии, и, как выяснилось позднее, эта возможность скоро появится и в Финляндии. В то время как процесс слияния рынков продолжается, и платформа маркетплейса скоро откроет путь в Финляндию, мы параллельно уже осваиваем этот рынок и его потребителей, чтобы быть готовыми в момент, когда начнется торговля! Объединение этих рынков предоставит небывалые возможности как для местных покупателей, так и для нас — торговцев — предлагать более широкий и еще более разнообразный ассортимент. Мы уже сейчас видим, какая часть населения полностью перешла на покупки в интернете, и я не думаю, что эта тенденция остановится", — говорит она.
В то же время она сообщает, что этим летом было принято решение закрыть физический магазин Refan Kosmētika и полностью перейти на электронную коммерцию.
По словам Яуце, сначала присоединение к 220.lv казалось трудным, однако в сотрудничестве с профессиональной командой платформы маркетплейса интеграция прошла успешно. "Начиная переход на электронную среду, я изначально не верила, что наши продукты можно будет найти в широком ассортименте продуктов 220.lv. Поначалу количество заказов было невелико, но расти помогала профессиональная команда платформы маркетплейса, которая регулярно давала консультации, приглашала участвовать в онлайн-семинарах, в результате чего мы расширили наши рынки деятельности и начали предлагать нашу продукцию в Литве и Эстонии. В настоящее время мы выросли из одного бренда и предлагаем различные бренды натуральной косметики, такие как Refan, Anchialo, Black Sea Stars, Sollilug и т.п., недавно мы запустили бренд автокосметики Carbonax, бренд по уходу за домом Milana и средства по уходу за обувью Lustro," — отмечает Яуце.
Предприниматели, желающие присоединиться к платформе маркетплейса, могут зарегистрироваться ЗДЕСЬ
Маркетинговая и рекламная деятельность способствует увеличению продаж
Яуце говорит, что торговле также способствовали маркетинговые и рекламные мероприятия, проводимые 220.lv для пользователей своей платформы. "Несомненно, участие в маркетинговой деятельности платформы является неоценимым подспорьем для любого нового бренда, потому что не всегда удается реализовать такие целевые и масштабные кампании самостоятельно. Я убеждена, что этот беспроигрышный подход win-win помог нам рассказать о себе нашим клиентам в гораздо более короткие сроки", — считает она.
По словам предпринимателя, она ни на минуту не сомневается в своем решении перенести бизнес в онлайн. "Прежде всего, для начала продаж на 220.lv, предоставляются профессиональные консультации и техническое обслуживание, предлагаются рекламные и маркетинговые мероприятия, поэтому электронная коммерция открыта и доступна как для крупных, так и небольших компаний как никогда ранее", — объясняет она.
PHH Group, в которую также входит 220.lv, помогает создавать растущую экосистему электронной коммерции, которая способствует удобству клиентов и безопасным покупкам.
"PHH Group" в цифрах:
- 14 000 заказов в день;
- 4840 полученных заказов в день в наших магазинах/пунктах выдачи;
- 145 миллионов сессий в год в интернет-магазинах Pigu Grupas — 220.lv, Pigu.lt и Kaup24.ee;
- В 2020 году было размещено 3,2 млн заказов.