Иван Крошный: Как открыть бизнес в Дубае в 2023 году

Иван Крошный ― бизнесмен, инвестор. Ивану 33 года, он совладелец 25 компаний в 19 странах мира. Своим секретом успеха считает три вещи: умение брать на себя риски, регулярно учиться чему-то новому и постоянно развивать сеть контактов. Есть еще четвертый пункт, который относится ко всему, что делает Иван: любить и быть вовлеченным в то, что ты делаешь, ― без этого невозможно достигнуть успеха ни в чем.

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Иван, Вы сейчас живете в Дубае, но начинали свой бизнес в Украине. Расскажите, почему Вы решили переехать?

Я переехал в Дубай в январе 2021 года. Дубай ― быстроразвивающийся и перспективный регион. Благоприятный налоговый климат также сыграл немаловажную роль в выборе этой страны для ведения бизнеса. А еще это современный бизнес-центр, в котором огромный потенциал для нетворкинга. Здесь проходят встречи предпринимателей со всего мира, действуют элитные бизнес-клубы. Это место открывает большие возможности для тех, кто хочет развивать свое дело, запустить проект, найти инвесторов и партнеров, единомышленников.

В Дубай я приехал уже состоявшимся бизнесменом с большим опытом и миллионным капиталом. Мой собственный инвестиционный портфель ― 10 млн. долларов.

Многие сейчас думают о переезде в Дубай и об открытии здесь бизнеса. Чтобы Вы посоветовали?

Действовать. Если есть уверенность в том, что вам это нужно, что вы этого хотите, то, конечно, воплощать свою мечту. Но подходить к этому осознанно и грамотно. Для начала, найти квартиру, в которой будете жить. Это не так просто ― на хорошие метры тут всегда очередь. Найти опытного посредника для того, чтобы оформить лицензию на бизнес. Тщательно все спланировать.

Какие трудности у Вас возникли при переезде? И особенно при релокации и открытии своего бизнеса в ОАЭ?

Трудностей не было, потому как я готовился и все узнавал заранее. У меня есть команда юристов, которая помогла с переездом мне и большому количеству моих знакомых. Если Вы задумываетесь о переезде и возникают вопросы, обращайтесь в Magnifi.ae за консультацией.

Почему именно Дубай, что привлекает в этом городе?

В Дубае мне нравится ритм жизни — бизнес-вопросы решаются намного быстрее, чем, скажем, в Украине. Например, по одному из недавних проектов — кофейне премиум-класса для локалов Roasters Specialty Coffee House — нам с партнером понадобилось 5 дней, чтобы прийти к соглашению и стартовать. Я инвестировал в этот проект 1 млн долларов. В нашей сети уже три кофейни: первая это вилла — кофейня площадью 600 квадратов и видом на Бурдж Халифу, вторая находится в самом большом ТЦ мира Dubai Mall, и третья с уникальной концепцией NFT-галереи. Четвертая, и она же первая по франшизе, откроется этой зимой. И мы уже подбираем место для пятой и шестой.

5 дней… Вы всегда так быстро принимаете решения об инвестициях?

Просто в Дубае ритм жизни задает темп для таких переговоров. А по сути, не важно, сколько дней уходит на решение: можно за 5 дней все обсудить и увидеть перспективы бизнеса. А можно полгода обсуждать проект и не прийти к решению. Важно, как собственник подает свой проект, как презентует. Я с удовольствие вкладываюсь в интересные бизнесы. У меня нет одной любимой сферы. Food and beverage, здоровье, финансовые рынки, недвижимость, экотранспорт ― мне интересно все.

Экотранспорт ― это сегодня мировой тренд. Расскажите немного об этом проекте и его перспективах развития. Он также актуален и в Дубае?

Это проект Kucher ECO по производству и продаже экотранспорта: самокатов и велосипедов. Также можно купить электромотоциклы и электроскутеры. Мы сами производим всю продукцию на собственном заводе. Бренд также работает по франшизе. И сейчас мы планируем экспансию в разные страны мира.

Вы правильно отметили, это тренд. Многие государства переходят на экологичный транспорт, поэтому данная ниша очень перспективная. В этот бизнес я также инвестировал 1 миллион.

Если говорить о Дубае, то тут тема экотранспорта, экопродуктов, в целом экологии очень актуальна. Поэтому мы здесь также открыли магазин по продаже товаров "Кучер Эко". И в скором времени планируем организовать сеть зарядок для нашего транспорта. Но там будет необычная концепция, направленная на экономию времени клиентов. Вы просто приезжаете ― и меняете разряженный аккумулятор на заряженный. Это всего минуты по сравнению с часами ожидания до полной зарядки.

Вы больше инвестор или бизнесмен?

Я не разделяю эти понятия. Я инвестирую в интересные бизнесы. Но при этом веду и свой бизнес. Являюсь CEO многих компаний, занимаюсь организацией бизнес-процессов, запускаю новые проекты. Я и бизнесмен, и инвестор.

Например, я являюсь совладельцем инвестиционного фонда Flexible investment solutions. Задача фонда ― искать перспективные проекты с хорошей доходностью и низкими или средними рисками.

Может ли человек со стороны прислать Вам свой бизнес-оффер ― и Вы инвестируете в его проект?

Интересный вопрос. Я инвестирую в перспективные проекты и всегда смотрю на дорожную карту, цифры прибыли, окупаемости и другие показатели. Но, помимо этого, очень важно иметь точки соприкосновения с этим человеком. Смотреть в одну сторону и разделять общие ценности. От партнерства, от синергии зависит успех бизнеса. И если мне понравится проект, если я увижу, что этот бизнес-партнер мне подходит по духу, темпераменту, по принципам, то почему бы и нет.

Обычно бизнесмены обращают внимание на деньги, Вы же говорите и о важности обычных человеческих взаимоотношений между бизнес-партнерами. Расскажите подробнее, почему это так важно для Вас?

Конечно, как же без этого? Мы все люди. Мы должны общаться друг с другом, обсуждать вопросы. Если у меня с этим человеком много разногласий, как мы сможем вести бизнес? Секрет хорошего и сильного партнерства заключается в ценностях этого партнерства. Что это? Это доверие, это взаимопонимание, это умение решать вопросы. Но еще очень важно, чтобы вы с бизнес-партнером смотрели в одну сторону: то есть ваши жизненные принципы, ваше видение перспектив бизнеса совпадало. Иначе как можно построить успешную компанию, когда один партнер, приверженец экологии, понимает всю важность ответственности человека перед природой, а второй предлагает опасный способ утилизации отходов производства?

Бывали ли случаи, что бизнес-партнер подводил Вас?

В моей жизни были неудачные партнерства. Один из партнеров украл более миллиона долларов и оставил меня с долгами. Но я справился с ситуацией и извлек урок из нее. И теперь я более избирательно подхожу к выбору партнеров, прописываю все договоренности и регламентирую сотрудничество.

У меня много бизнесов. Все в партнерстве. И все мои партнерства успешные.

Считаете ли Вы себя успешным человеком? Что для Вас успех?

Успех ― это достижение своих жизненных целей в гармонии со своими принципами и ценностями.

Зависит ли успех от стиля жизни?

Я считаю, что да. Мы, наше окружение, наши действия и наши привычки формируют нас и, конечно же, влияют на наш успех.

Назовите топ 5 своих полезных привычек

Планирование, нетворкинг, саморазвитие (чтение книг, посещение лекций в т.ч. курс Тони Роббинса), ранний подъем (здоровый образ жизни). И, конечно же, дисциплина.

А как же мотивация?

Мотивация ― это понятие, выплывающее из дисциплины. Если у вас есть мотивация, которую вы сами себе определили, то при грамотном планировании и дисциплине вы обязательно добьетесь цели.

Что бы Вы посоветовали бизнесменам, которые начинают свой бизнес или ищут инвестора?

Я бы посоветовал постоянно развиваться и проходить обучения. Например мой курс по масштабированию бизнеса (смеется). Я бы посоветовал точно понимать свои цели и не бояться действовать. Кроме вас о вашем бизнесе никто не позаботиться. Поэтому создавайте правильный оффер, посещайте различные мероприятия, заинтересуйте инвестора. И когда это произойдет ― вы сможете воплотить свои мечты о собственном бизнесе.

Бизнес ― это не только о деньгах, это о психологии, культуре, нетворкинге. Это отражение философии и жизненных принципов и целей предпринимателя. Это постоянное развитие себя как личности, знакомство с новыми людьми. Вы должны быть постоянно в форме, чтобы соответствовать новым веяниям, чтобы поспевать за ними, чтобы быть в тренде. Это очень дисциплинирует. Но знаете, что главное? Уметь действительно наслаждаться тем, чего вы достигли, наслаждаться жизнью. Бизнес ― это не гонка за призами. Поэтому я всем желаю достигать целей и наслаждаться успехом.