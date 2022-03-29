Изменитьe свой возраст с помощью пересадки волос в клинике Rubenhair

Клиника "Rubenhair" выполняет высококачественную пересадку волос для мужчин и женщин на протяжении 10 лет, а также пересадку волос в зону бровей и востоновление волос. Сотни миллионов людей во всем мире страдают от выпадения волос. Для многих единственный способ восстановить свой внешний вид — это пересадка волос. Выбор правильного хирурга и клиники по пересадке волос означает, что вы получите отличные и качественные результаты. Правильный выбор хирурга важен всегда и независимо от того, какая медицинская процедура будет проводиться.

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Какой хирург может провести операцию по пересадке волос?

Операция по пересадке волос может быть выполнена хирургом, специализирующимся в этой области, с соответствующим образованием и сертификатом. Основным критерием является членство в Международная ассоциация хирургии по восстановлению волос (International Society of Hair Restoration Surgery — ISHRS), в США. Эта организация объединяет хирургов-трансплантологов волос со всего мира, организует обучение, курсы и сертификацию хирургов в области трансплантации волос. Членство в этой организации означает, что клиника и хирург по пересадке волос имеют необходимую квалификацию и соответствуют всем последним международным стандартам и критериям трансплантации волос. Андрей Мильчевскис, хирург-трансплантолог волос работающий в клиники по пересадке волос "Rubenhair" является членом Международной ассоциации хирургии по восстановлению волос (International Society of Hair Restoration Surgery — ISHRS) а также является сертифицированным хирургом-трансплантологом по пересадке волос, который прошел обучение и акредитацию в Международной ассоциации хирургии по восстановлению волос в США.

Что такое хорошая и плохая пересадка волос?

Большинство людей замечают только плохие результаты пересадки волос. Это связано с тем, что хорошие результаты пересадки волос незаметны, с естественной густoтой волос. Хороший хирург по пересадке волос имеет соответствующее образование, квалификацию и опыт. Таким образом, выбор правильной клиники по пересадке волос и хирурга по восстановлению волос — это решение, за которым следуют хорошие результаты пересадки волос.

Как правильно выбрать хирурга по пересадке волос?

При выборе хирурга по пересадке волос следует учитывать следующие факторы:

· Является ли хирург членом Международного общества по восстановлению волос с помощью хирургии (ISHRS)? Членство в этой международной ассоциации означает, что хирург квалифицирован, обладает соответствующими знаниями и опытом в области трансплантации волос.

· Сколько графтов (набор групп волос) может пересадить хирург за один день операции за один раз? Квалифицированный, опытный хирург проводит пересадку волос в количестве 3000 графтов за один день, за один раз.

· Какие сертификаты и аккредитации имеет хирург?

· Фотографии реальных пациентов до и после операции по пересадке волос.

В клинике Rubenhair работают специалисты по пересадке волос мирового уровня.

В клинике по пересадке волос "Rubenhair" работают хирург мирового класса по пересадке волос Андрейс Мильчевскис, сертифицированный в Международной aссоциации по востановлению волос с помощью хирургии в США, и специалисты, которые годами оттачивали свои навыки иповышали квалификацию по транспланталогии волос.

Благодаря своей квалификации, техническим и художественным навыкам они создали безупречную репутацию в области трансплантации волос.

Специалисты клиники являются мастерами создания естественной густоты волос и трансплантации волос под правильным углом и в правильном направлении.

Цель клиники по пересадке волос "Rubenhair" — изменить качество жизни и внешний вид людей, которых беспокоит выпадение волос.

Отправьте нам фото своей головы и получите бесплатную консультацию в клинике Rubenhair. Измените качество своей жизни сегодня!

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Kлиникa по пересадке волос "Rubenhair"

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