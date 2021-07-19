Качественный передел

Пластическая хирургия — великое достижение современной медицины и подчас это единственная возможность для многих-многих людей наконец-то почувствовать себя лучше...

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Если человека что-то раздражает во внешности, сегодня можно многое изменить — было бы желание! Подтяжка век, уменьшение размеров талии, коррекция линии бедра, увеличение груди, коррекция формы ушей — эти и другие хирургические вмешательства становятся все более распространенными, качественными, привычными, более комфортными для пациента и доступными.

Что же нового в этой важной сфере эстетической медицины?

"Сегодня мы стремимся к максимальной натуральности, к наибольшей гармонизации внешности пациента, — говорит пластический хирург Карлис Вердиньш. — Все манипуляции, сделанные доктором в клинике, должны сделать человека на порядок красивее, но при этом никто не должен даже догадываться, что над этим лицом или телом поработал хирург…"

Два часа беседы с доктором пролетают как миг, но мы получили честные, точные, конкретные ответы на все вопросы, которые волнуют каждого, кто мечтает стать, давайте будем честны, моложе и точно красивее.

Наш собеседник — Карлис Вердиньш, пластический хирург многопрофильной клиники хирургии AIWA Clinic.

-- Доктор, меня к вам привело сарафанное радио… Знаю, что вы десять лет весьма активно успешно оперируете, в свое время окончили Рижский университет им. Страдиня, специализируетесь на эстетической хирургии тела и реконструктивной микрохирургии. Как же вы стали пластическим хирургом?

-- С газеты! Студентом третьего курса мне на глаза попалась статья о международном конгрессе микрохирургов. Эта информация меня зацепила до такой степени, что я отправился работать волонтером в центр микрохирургии рижской больницы "Гайльэзерс". После лекций в институте садился в автобус и отправлялся в клинику. Трудиться приходилось много, но в качестве бонуса имел просто уникальную возможность наблюдать за тем, как великолепные хирурги пришивают оторванные или отрубленные пальцы или кисти пациентов. Меня все это настолько захватило, что через несколько лет я и сам уже делал такие операции. Понятно, что этот опыт очень помогает сегодня -- в пластической хирургии.

-- Вы из семьи потомственных медиков?

-- Нет, в каком-то смысле я белая ворона в семье. С детства знал, что стану только врачом и никем другим. Подростком был настолько увлечен химией, что мне предложили бесплатно учиться в одном из лучших технических вузов Берлина, с перспективой вместе с дипломом получить должность технолога на одном из серьезных предприятий. Но даже такие лучезарные варианты будущего ни на секунду не изменили моего решения стать только врачом. Во время резидентуры я работал хирургом общего профиля и параллельно -- микрохирургом.

"Мне 72 года, хочу молодую грудь!"

-- Работа пластическим хирургом -- это возможность, как я представляю, заработать достаточно большие деньги…

-- Мы зарабатываем примерно так же, как хорошие хирурги в других областях медицины. Мы возвращаем людям красоту и молодость, и как дополнительный бонус -- еще и уверенность в своих силах.

У меня есть пациентка, которой было 72 года, когда она пришла ко мне с просьбой "сделать красивую высокую грудь", о чем она мечтала всю жизнь. Противопоказаний к операции по проведению маммопластики у нее не оказалось, и я с легкой душей сделал даме операцию по увеличению груди (имплантаты). Господи, как она помолодела! Вы бы видели, как заблестели глаза этой женщины — вот оно, обыкновенное чудо! Во время первого визита ко мне эта дама рассказала, что после того как умер ее супруг, она впала в депрессию. Но дочери тогда сказали: мама, а может, ты сделаешь пластику груди — ведь об этом ты мечтала всю жизнь? И она это сделала!

Разные причины приводят людей к пластическому хирургу. Многие женщины после рождения малышей хотят вернуть прежние формы, подкорректировать грудь и животик… Опять же, после сильного сброса веса (особенно после бариатрических операций, которые виртуозно проводят мой коллега Игорь Троицкий и другие хирурги) почти всегда надо убрать фартук из обвисшей кожи, образовавшийся на животе, мешки кожи на руках и ногах людей, похудевших на 50 и более килограммов…

Мне очень нравятся операции по реконструкции ушей; кстати, этому мастерству я упорно учился у выдающихся пластических хирургов мира, специализирующихся на отопластике.

– Есть ли возрастные ограничения для пластики?

– В пластической хирургии нет и не может быть возрастных рамок, только показания здоровья пациента. Если приходит девушка в 20 лет с грыжами под глазами, то конечно, ей обязательно надо помочь устранить этот дефект! Или юноша, которого судьба наградила оттопыренными большими ушами, мечтает решить эту проблему — это так понятно и даже естественно! К нам обращаются как молодые, так и зрелые пациенты — главное, чтобы состояние их здоровья позволяло проводить хирургические вмешательства, а мечты и желания были, скажем так, разумными.

"Понять пациента — главное в нашей работе…"

-- Доктор, какие операции вы делаете чаще всего?

-- Проще сказать, каких не делаю! Я не занимаюсь только круговой подтяжкой лица и ринопластикой. Мои основные направления деятельности: маммопластика (коррекция груди), абдоминопластика (пластика живота) и коррекция контуров тела различными методами, блефаропластика и отопластика (коррекция формы век), реконструкция тела после бариатрических операций.

-- Скажите, силиконовую грудь можно отличить от натуральной? И насколько это опасно для здоровья женщины?

-- Успешная пластика груди -- это естественные идеальные формы при отсутствии эффекта вычурной кукольности. Это возможно при наличии качественных медицинских материалов (прежде всего грудных имплантатов) и хорошего операционного зала. Применяемые современные имплантаты, кстати, никак не связаны с возникновением опухолевых заболеваний, разрез может быть и под грудью, и по ареоле, все имплантаты мягкие, поэтому на ощупь такая грудь практически не отличается от натуральной.

-- Что самое сложное в вашей работе?

-- У меня не бывает пятиминутных поверхностных консультаций, ко мне иногда приходят по нескольку раз, чтобы принять взвешенное решение. Все детально объясняю, чтобы человек понимал, какой результат он получит в результате конкретной операции. Разобраться в истинных намерениях каждого пациента очень трудно, но это и есть самое главное! Мне всегда важно понять, чего именно ждет пациент от предполагаемых манипуляций хирурга, какие надежды возлагает… Кроме того, у некоторых проблемы уровня "какая я страшная" бывают если и не надуманны, то сильно гипертрофированы в сознании.

Пластический хирург обязан быть хорошим психологом, чтобы четко определить, насколько просьба пациента соответствует его объективному восприятию своей внешности или причина кроется в несогласии человека с самим собой на более глубоком уровне. Неправильно искать решение своих жизненных неудач только во внешности. И поскольку я несу за пациента ответственность, то всегда объясняю все возможные риски, и если считаю правильным, предлагаю какой-то более мягкий вариант эстетической реконструкции.

Разочарую вас, но скажу честно: в работе пластического хирурга нет буйства творчества — в основном это чистая математика и медицина. Например, с помощью замеров и расчетов мы определяем, какой в идеале должна была быть грудь пациентки, если бы, скажем, не роды, кормление малышей, возрастные изменения или иные причины. Полученную картину, конечно, обсуждаем с каждой пациенткой.

-- Часто ли к вам за помощью приходят мужчины?

-- Конечно! Обычно это парни после бариатрических операций, которые в два раза похудели и теперь хотят избавиться от мешков кожи на теле. Немало представителей сильного пола хотят убрать пивной живот, и я их понимаю. Правда, когда эти ребята уходят из клиники стройными и довольными, я еще раз напоминаю о необходимости следить за питанием и заниматься хоть каким-нибудь спортом.

Мне самому, кстати, тоже побольше физкультуры не помешало бы. Но пока все свободные часы, которых у меня катастрофически мало, буду посвящать дочке: она еще маленькая, и наши совместные походы к морю или велопрогулки пока дороже всего.

-- А говорят, врачи-мужчины буквально обвенчаны со своей работой…

-- Женат я на своей супруге! Но работа - огромная часть моей жизни, пока забирающая большую часть времени. Однако я успеваю сварить нашей Паоле кашу и иногда почитать ей книжку на ночь. Иначе какой я отец? Поэтому на моем столе пока только медицинская литература, на остальное времени нет. Но я люблю свою работу, обожаю нашу семью - я счастливый человек.

Больше информации о клинике хирургии AIWA Clinic - на сайте aiwaclinic.lv (https://goo.su/6mVB) или по адресу: Рига, ул. Маскавас, 241. Тел. 20022581.

Записаться на прием к врачу Карлису Вердиньшу можно здесь или по телефону 20022581.

Доктор Карлис Вердиньш прошел резидентуру по общей и пластической хирургии: RSU в 2011 году и Norwegian University of Science and Technology (NTNU) в 2014-м. Стажировался в клиниках Швеции, Германии, Нидерландов и Норвегии. В его врачебном списке -- сотни сложных тонких операций в области как микрохирургии, так и пластики. Кроме родного языка владеет русским, немецким и английским.