Как бросить пить

Какие процессы происходят в организме при опьянении

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Промежуточным продуктом метаболизма алкоголя является ацетальдегид, молекула которого очень похожa на ацетон. Далее, путем связывания с так называемыми "гормонами счастья" дофамином или серотонином этот промежуточный продукт превращается в морфино- и героиноподобные вещества, вызывая значительное улучшение настроения, чем порождает химическую зависимость.

В этом процессе и кроется настоящая причина алкогольной зависимости, от которой так страдают люди.

Ведь это означает, что тяга к алкоголю, хотя и является патологической, имеет точно такую же мотивацию, как и остальные потребности человека, такие как потребность в воде и еде, свежем воздухе, движении, сексе, работе, отдыхе, сне и так далее. Поэтому при помощи одной лишь силы воли контролировать свою тягу алкоголезависимый не в состоянии.

Так что же такое похмелье и почему алкоголик "опохмеляется"?

Химические соединения алкоголя нарушают работу нервной системы, в результате чего алкоголику для улучшения самочувствия необходимо все больше алкоголя.

Похмелье или плохое физическое и психическое самочувствие после чрезмерных возлияний — это, по сути, тяжелое отравление организма алкоголем и ацетальдегидом, которые вызывают интоксикацию всего организма. Иначе говоря, похмелье — ничто иное, как интоксикация организма промежуточным продуктом распада этилового спирта — ацетальдегидом, а панические атаки, паранойя и плохое настроение, испытываемые зависимыми, обусловлены дефицитом "гормонов счастья".

Употребление алкоголя с похмелья ведет к тому, что в организме алкоголика в результате метаболизма образуются новые дозы героино- и морфиноподобных веществ, которые выполняют роль анестетика. Человек начинает чувствовать себя лучше как физически, так и морально, несмотря на то, что его тело снова наполнено дозами ацетоноподобного вещества ацетальдегида, которое продолжает его отравлять, что ведет к новому похмелью и дальнейшим бесконечным мучениям.

Так начинается запой.

Так выглядит первая стадия зависимости, когда зависимый утверждает, что алкоголь для него не опасен, без шампанского не бывает отдыха и т. д.

Но через какое-то время оказывается, что без алкоголя нет ни отдыха, ни работы. Алкогольная зависимость по определению исключает желание не пить.

Кроме того, чем больше и чаще употребляется алкоголь, тем медленнее он усваивается печенью, и человек, в сущности, находится под постоянным токсическим воздействием ацетальдегида, то есть в состоянии "наркотического" дурмана.

У алкоголика метаболизм этилового спирта работает не так, как у здорового человека, поэтому алкоголизм — это физическое специфическое метаболическое заболевание, которое разрушает человека как физически, так и духовно.

Нет такого органа в теле человека, на который бы алкоголь не оказывал разрушительного воздействия.

Как остановить "запой" и улучшить самочувствие

Выйти из состояния похмелья самостоятельно алкоголику чрезвычайно трудно. В тяжелых случаях необходима помощь врача — нарколога, поскольку алкоголизм является сложным и специфическим заболеванием.

К сожалению, самая большая проблема в лечении алкоголизма — это нежелание пациента признаться в свой проблеме самому себе и другим и искать помощи специалистов.

Как помогает FACCEX

Жизнь без алкоголя делает зависимого страдающим человеком, поэтому ученые Латвийского института органического синтеза под руководством профессора Ивара Калвиньша, стремясь найти средство эффективной помощи таким пациентам и облегчить их путь к трезвости, особенно на начальном этапе, разработали натуральный растительный препарат FACCEX. Он предназначен для того, чтобы поощрить на дальнейшую борьбу с вредной привычкой. Способствует восстановлению организма, хорошему самочувствию и снижению тяги к алкоголю, что будет мотивировать к более здоровому и трезвому образу жизни, исключающему чрезмерное потребление алкоголя.

Активные вещества в составе FACCEX способствуют улучшению как физического, так и эмоционального состояния выздоравливающих алкоголиков, так как они способствуют правильному функционированию клеток мозга, нервной системы и катехоламиновой системы вознаграждения, что значительно улучшает самочувствие. FACCEX — это то, на что можно опереться в нелегком деле борьбы с алкоголизмом.

Наблюдения показывают, что использование FACCEX делает людей более спокойными, снижает тревожность, улучшает сон, значительно улучшает физическое самочувствие и сексуальную функцию у мужчин.

Говоря о психическом и физическом здоровье, особо следует подчеркнуть роль активного ингредиента FACCEX, экдистерона, извлекаемого из корня левзеи сафлоровидной. В народе говорят, что этот корень "поднимает человека от 14 болезней и наливает его молодостью". В свою очередь, экстракт грибов рейши способствует улучшению функции печени и значительному улучшению психического состояния.

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