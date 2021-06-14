Как быстро и эффективно восстановить силы весной?

Общеизвестен факт, что весной, при недостатке витаминов и минеральных веществ, снижаются защитные свойства организма, ухудшается иммунитет и многие чувствуют истощение сил. И, хоть природа вокруг нас пробуждается и цветет, именно весенние месяцы приносят нам усиленную усталость, сонливость, обострение различных болезней, вирусные инфекции и многие другие напасти.

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Одной зелени не хватит

Может показаться, что решением этой проблемы может стать усиленное потребление овощей и различной зелени, ведь почти все необходимые витамины и минеральные вещества человеческий организм получает с рационом. Однако, как поясняет фармацевт и представитель "InternetAptieka.lv" Лаурис Бернанс, это, оказывается, не так просто, потому что "к сожалению, в растущих в наших широтах и собранных по осени овощах уже снизилась концентрация витаминов, так что ими не получится компенсировать все необходимые организму весной вещества".

В результате выращенный на подоконнике лучок, хоть сколь красиво он блестит на солнце, является весьма обманчивым средством эффективного восстановления здоровья и сил весной. "Скажу даже больше: чтобы из продуктов питания получить необходимую организму взрослого человека порцию витаминов, каждый день нужно было бы съедать от полутора до двух килограммов овощей, ягод, фруктов и разной зелени. И кто из нас так делает?" — задает риторический вопрос представитель интернет-аптеки.

В витаминах меньше "химии"





Специалист не скрывает, что здоровые и богатые витаминами продукты также не каждому по карману, и родители чаще всего отдают самое лучшее детям, сами довольствуясь тем, что остается. "Мы можем делать вид, что это не так, но я не знаю ни одного родителя, который поступал бы иначе. В то же время фармакологическая индустрия в мире и здесь, в Латвии, создала много хороших и сравнительно дешевых решений, которые могут легко компенсировать все недостающие витамины и минеральные вещества как для взрослых, так и для детей", — рассказывает Лаурис Бернанс.

"К сожалению, в обществе существует довольно распространенный миф о том, что применение различных пищевых добавок равно "есть химию". Хотя на самом деле такие предубеждения — от непросвещенности и незнания, ведь современная пищевая промышленность, стремясь к прибыли, зачастую наносит организму человека куда больший вред, чем большинство фармакологических препаратов со всеми их побочными эффектами. Пищевые добавки специально созданы для того, чтобы компенсировать вещества, недостающие организму, и сделать нас более витальными, а также устойчивыми к разным болезням и вирусам. Так что их употребление весной особо желательно", — советует фармацевт.

Представитель "InternetAptieka.lv", тем не менее, отмечает, что применение пищевых добавок не отменяет физическую активность и другие процедуры для улучшения общего здоровья тела: "Весной пробуждается не только природа, но и человеческий организм. Больше движения, больше времени на свежем воздухе, а также немного спорта еще никому не навредило!"

Какой витамин нужен больше всего?





Фармацевт Лаурис Бернанс считает, что главным весенним витамином можно уверенно считать витамин D, потому что его дефицит есть практически у каждого. Этот витамин обладает гормональными функциями. К тому же он обеспечивает многие важные функции организма, например, поддержание нормального уровня кальция в крови, таким образом, укрепляя здоровье костей.

Также витамин D оказывает важное влияние на иммунную систему. Нужно отметить, что мы очень нуждаемся в этом витамине не только в весенние месяцы.

Среди биологически активных добавок доступных на "InternetAptieka.lv" витамин D встречается в следующих препаратах:

"Nateo 4000SV", "Nateo 1000SV", "Nateo 400SV" в каплях и капсулах.

Капсулы "D-pearls 3000", "D-pearls MEGA" и "D-pearls".

Аэрозоли "LYL": "D3 2000SV" и "4000SV".

Рыбий жир из Исландии "Lysi Immunity Forte" с витаминами D3 и E.

Рыбий жир производства "Mollers", который теперь доступен также в капсулах "Mollers D vitamin extra" и "Omega-3".

"Vitiron D3 Olive SUN 4000SV", "Vitiron D3 Olive SUN 2000SV" и "Vitiron D3 Olive SUN 1000SV".

Самый популярный — витамин С





Вторым весенним витамином можно считать аскорбиновую кислоту или явно наиболее популярный в обществе витамин С, являющийся отличным помощником иммунитета и источником энергии. В природе витамин С встречается в свежих овощах и ягодах. Много витамина С содержится в клюкве, черной смородине, плодах шиповника, киви, шпинате и брюссельской капусте. Весной его можно получать также из замороженных ягод, например. В свою очередь, среди продукции в ассортименте "InternetAptieka.lv" его можно найти в следующих препаратах:

Витамины группы В

Третьими по важности стоит считать витамины группы В. Например, тиамин, или витамин В1, помогает обеспечить нормальный основной обмен веществ для получения энергии, а также способствует работе нервной системы, нормальной психологической функции и нормальной работе сердца. О дефиците витамина В1 в организме могут свидетельствовать такие симптомы как быстрая утомляемость, вялость мускулатуры и когнитивные нарушения.

Среди ассортимента пищевых добавок с витаминами группы В в "InternetAptieka.lv" можно отметить следующие:

Пищевые добавки "Multi B Strong N30", "Multi B Strong N50" и "Multi B Strong N100".

"Doppelherz Aktiv" магний "400" + фолиевая кислота + витамины группы В "N80".

Препараты "Orthomol Vital" группы "F", "M" и "N30".

В-витаминный комплекс Floradix, 250 мл

Увеличивается ультрафиолетовое излучение





Нужно сказать, что в весенние месяцы увеличивается также интенсивность ультрафиолетового излучения, в то время как защитные свойства кожи в противостоянии ему за зимние месяцы значительно ослабли. Поэтому обязательно стоит употреблять также витамин Е, который способствует защите клеток от оксидативного стресса.

В природе витамин Е встречается в орехах, цельном зерне и жирной рыбе. В свою очередь, среди препаратов витамина Е в "InternetAptieka.lv" достойны упоминания:

Капсулы "Витамин Е" (30 шт).

Капсулы "Витамин Е" (20 шт).

Капсулы "Actavit A+E".

Капсулы "Lysi Immunity Forte".

Отдельно можно выделить также две пищевые добавки, которые советует фармацевт для бодрости и общего укрепления организма:

"Vitamax Q" — содержит витамины и минералы, а также женьшень и "Q10" для энергии и иммунитета.

"Dias Forte" — способствует нормальному образованию коллагена, необходимого для полноценного функционирования кожи, суставов и костей. Этот препарат также способствует защите клеток от оксидативного стресса.

"Наконец, важно помнить, что получить все необходимые организму вещества даже из пищевых добавок и препаратов нельзя. Поэтому не только в весенние месяцы, но и целый год нужно питаться разнообразно и сбалансированно. Тогда дефицит витаминов в организме не будет столь большим, и по весне его нужно будет меньше компенсировать", — подчеркивает представитель "InternetAptieka.lv" и фармацевт Лаурис Бернанс, в очередной раз напоминая о здоровом образе жизни, который весной так же важен, как все названные выше витамины.

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет сбалансированное и полноценное питание.