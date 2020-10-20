Как ЕC фонды и государство стимулируют карьерный рост?

Новая профессия за 40 — 70 Евро? Это возможно!

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В рамках пятого этапа программы профессиональных курсов для взрослых "Mācības pieaugušajiem", осуществляемой Госагентством развития образования (VIAA) совместно с ЕС фондами, Вам предлагается получить самые современные знания и навыки оплачивая только 5-10% от стоимости обучения. 90-95% финансируют ЕВ фонды и государство. Заявки принимаются до 22 октября. https://viaakursi.mcalfa.lv/programmas/

"Предпринимательская деятельность, логистика, сельское хозяйство, обработка текстиля, а также цифровые технологии и IT-сфера: мы точно знаем, что сегодня востребовано на рынке труда и каких знаний ищут наши студенты!". Лайла Узуле, директор учебного центра "MC Alfa — mācību centrs", участвующего в программе профессиональных курсов для взрослых с 2017 года, уверена: лишних знаний не бывает. Поэтому сама прошла обучение основам садоводства. "Во время предыдущего этапа проекта программу "Основы садоводства" успешно освоили 300 человек. Люди заметили, насколько прекрасны их сады, террасы, подоконники, а наши опытные и замечательные преподаватели помогли им практическими знаниями и полезной информацией!"

Программирование на Java и Python, цифровой маркетинг, основные офисные программы (Word, Excel) от начального до уровня "продвинутого пользователя", AutoCad, тестирование программного обеспечения, использование 3D-принтера в области печати, робототехники и дизайна, конструирование и пошив одежды, э-коммерция, документооборот и архивирование, планирование маршрутов в логистике, практическая бухгалтерия, компьютерная безопасность и требование регулы по 37 программ для взрослых, которые на 90-95% финансируются из средств еврофондов и госбюджета. Обучение проходит не только в столице: к вашим учугам уютные и оборудованные классы в филиалах центра в Лиепае, Мадоне, Резекне и Екабпилсе.

Арта, председатель правления логистического предприятия, прошла курсы повышения квалификации в 2019 году. Она довольна, что в учебной программе "MC Alfa — mācību centrs", по ее словам, "нет воды": "Программа составлена эффективно, логично, от простого к сложному. Для меня учеба по программе профессиональных курсов для взрослых, однозначно, одно было и интересно, и полезно".

На учебу могут записываться работающие и самозанятые лица, а также женщины, находящиеся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком. Претенденту должно быть 25 лет и больше, однако, максимального возрастного ограничения нет, что означает, что даже работающий пенсионер, также, может записаться на обучение и повысить уровень своей конкурентоспособности на рынке труда!

К слову, вы можете претендовать на возврат части транспортных расходов на дорогу к месту проведения практики (до 30 евро в месяц, потраченных на бензин или поездки в общественном транспорте). Людям с ограниченными возможностями оплачиваются услуги ассистента или сурдопереводчика.

Во время регистрации придется ответить на несколько вопросов (например, уровень Вашего образования).

После того, как вы получите подтверждение от VIAA (по э-почте или звонку от координатора), с вами свяжется учебное заведение, чтобы обсудить график занятий. Следующий шаг — подписание договора. Затем останется оплатить свои 5-10% стоимости обучения (как правило, эта сумма варьируется в пределах 40-70 евро), и приступать к учебе! Важная деталь: на время пандемии COVID-19 значительная часть занятий будет проводиться в онлайн-режиме. Так будет лучше всем, а технологическая база и опыт проведения удаленных занятий у "MC Alfa — mācību centrs" имеются.

Успехов в учебе!

"MC Alfa- mācību centrs":

Укомплектованных учебных групп: 200

Профессиональных педагогов: 60

Успешно окончивших обучение: 2,000