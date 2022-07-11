О том, что пандемия разрушила или осложнила работу многих отраслей, мы уже устали читать. Впрочем, даже получив «пандемическую подножку», многие отрасли не только полностью от нее оправились, но и сумели показать рост. Если говорить о финтех-индустрии, то, по данным аналитической компании CB Insights, в 2021 году глобальный объем инвестиций в эту индустрию достиг исторического рекорда, составив 132 миллиарда долларов. Это, а также рост цифровых услуг делает финтех перспективной отраслью для развития бизнеса.

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О том, как развивается финтех в Латвии, как финтех-компании быстро выйти на рынок и завоевать свой рыночный сегмент, мы поговорили с руководителем Департамента продаж и регионального развития LPB Bank Станиславом Синяковичем.

Финтех в Латвии: что интересного?

В отрасли латвийского финтеха — как и везде — есть хорошие и плохие новости. В 2018 году Латвия оказалась на пороге "серого списка" Moneyval, что потенциально могло привести к понижению финансового рейтинга страны. Благодаря активной работе ответственных государственных органов, Латвия в "серый список" не попала, однако ее финансовый престиж существенно пострадал.

"Но есть и хорошие новости. В довольно короткие сроки Латвии удалось перестроить регулирование финансового сектора таким образом, чтобы соответствовать высоким требованиям по борьбе с отмыванием денег. Если у страны и осталась репутация ненадежного регионального финансового центра, то это можно объяснить недостаточной информированностью. Именно поэтому мы активно участвуем в разных отраслевых мероприятиях, в том числе в крупнейшей европейской выставке Money20/20, сотрудничаем с FKTK и зарубежными партнерами, чтобы улучшать финансовую и технологическую репутацию Латвии на международном рынке", — поясняет ситуацию в индустрии руководитель развития сотрудничества с финтех компаниями Станислав Синякович.

Он добавляет, что Литва и Эстония получают значительную государственную поддержку для того, чтобы демонстрировать и продвигать свои финтех-отрасли на международной арене, и эта поддержка осуществляется системно и централизованно. Стоит отметить, что Литва несколько лет подряд была одним из мировых лидеров по выдаче лицензий на предоставление финансовых услуг, которые являются обязательными для кредитных и платежных учреждений, а также эмитентов электронных денег.

Пока что латвийский финтех не может похвастаться подобным лидерством или сильной поддержкой со стороны государства, однако, по мнению Синяковича, отрасли хватает и технологической экспертизы, и знаний, и опыта для того, чтобы оказывать финансовые технологические услуги на самом высоком уровне.

"В определенном смысле потенциальная потеря финансовой репутации сыграла положительную роль, заставив ужесточить финансовое регулирование — в Латвии сейчас наиболее строгие антикоррупционные и правовые нормативы, а также система управления внутреннего контроля. Это делает латвийских поставщиков финансовых услуг надежным партнером для компаний и инвесторов со всего мира. Видя интерес со стороны рынка, мы стали развивать услугу Banking as a Service (BaaS), то есть банкинг как услугу. Наряду с решениями для электронной коммерции BaaS является нашим стратегическим приоритетом. Несмотря на то, что в Латвии доступен широкий выбор финансовых услуг, на данный момент LPB Bank — это единственный банк, который предоставляет полный спектр услуг BaaS", — подчеркивает Станислав Синякович.

Как LPB Bank помогает финтех-компаниям быстро выйти на рынок?

Ни один бизнес не любит терять деньги. Зачастую проволочки во времени означают именно это — потерять определенную часть финансовых вложений или инвестировать больше, чем планировалось. Благодаря сотрудничеству с LPB Bank, финтех-компании или стартапы могут в кратчайшие сроки создавать продукты для своих конечных пользователей под своим брендом.

"У предпринимателя всегда есть выбор — строить собственную инфраструктуру с нуля или использовать готовые решения. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, все зависит от бизнес-стратегии, опыта и масштаба компании. Надо понимать, что своя инфраструктура — это независимость, большая гибкость и свобода, однако ее создание потребует 1-2 года и столько же миллионов евро. Если же предприниматель делает выбор в пользу готовых решений, то он экономит финансовые средства и может планировать более быстрый выход на рынок. Именно поэтому мы разработали комплексную инфраструктуру для небанковских финансовых компаний — если они выбирают наше решение BaaS, то им не нужно внедрять десятки различных интеграций, каждый раз перед этим проводя оценку поставщика той или иной услуги. Таким образом, мы гарантируем быстрый и более экономичный выход на рынок для платежных учреждений или эмитентов электронных денег под своей финансовой лицензией. Процесс выхода на рынок можно сократить до считанных месяцев", — объясняет преимущества сотрудничества с LPB Bank Станислав Синякович.

Какие услуги входят в решение Banking as a Service в LPB Bank?

В рамках Banking as a Service LPB Bank предоставляет все необходимое для того, чтобы платежные системы (PI, EMI, PSP) могли запуститься и начать обслуживать своих клиентов. Для этого банк предоставляет такие услуги, как раздельные счета, прием платежей Visa, Mastercard и Apple Pay, адресуемый BIC в SEPA, SEPA Instant, TARGET2, виртуальный IBAN, а в скором времени также BIN спонсорство. Чтобы подключиться к платежной инфраструктуре LPB Bank и вышеупомянутым сервисам, платежная компания получает доступ к API банка и проводит интеграцию быстро и безопасно.

Впрочем, это уже последний этап в процессе формирования сотрудничества. До этого финтех-компания должна пройти тщательную оценку и проверку на соответствие применимых к ней законодательных требований.

"Техническая сторона — это самое простое. Самый длительный и трудоемкий процесс в сотрудничестве — так называемый онбординг. Сначала компания представляет нам свою бизнес-модель, рассказывает, кто ее клиенты, где они проживают и чем занимаются, какова планируемая средняя величина платежа, в чем они видят риски и т.д. Мы изучаем AML и другие процедуры компании, ее бизнес-процессы, а затем переходим к видео-демонстрации, где компания "вживую" показывает жизненный цикл своего клиента — начиная с того, как он регистрируется в платежной системе, и заканчивая отправкой платежа. Цель такого глубокого анализа — убедиться, что платежное учреждение не только создало правильную документацию, но действительно соответствует всему описанному и способно успешно реализовать свою бизнес-модель. Только после этого мы можем подключить клиента к своим услугам." — описывает начало сотрудничества Синякович.

Можно сказать, что, осуществляя онбординг, LPB Bank верифицирует жизнеспособность бизнес-модели своего потенциального клиента и, благодаря накопленному опыту, может предоставить рекомендации, которые помогут эффективнее развивать бизнес.

"Одна из самых важных услуг BaaS — это раздельные счета. Согласно требованиям регуляторов в разных странах счет клиента должен быть отделен от хозяйственных средств компании, платежное учреждение попросту не сможет получить лицензию на предоставление финансовых услуг, если у него не будет раздельных счетов. Вторая важная вещь, касающаяся счетов, это адресуемый BIC в SEPA. Эта услуга позволяет платежному учреждению стать доступным в международных платежных системах и осуществлять платежи своих клиентов, используя свой собственный уникальный BIC, а также это дает возможность присваивать своим клиентам собственные уникальные IBAN.

Еще одна актуальная услуга, которая стала доступна нашим клиентам весной этого года — подключение к SEPA Instant и Target 2. Мгновенные платежи позволяют платежному учреждению осуществлять перечисления в считанные секунды. Клиенты платежного учреждения могут совершать мгновенные платежи между счетами в тех банках, которые присоединились к европейским схемам мгновенных платежей.

В начале августа мы запускаем виртуальный IBAN — это подвид обычного банковского номера счета. Отличие в том, что виртуальный IBAN является указателем на другой физический счет. Виртуальные IBAN номера можно привязывать к одному реальному счету и он служит как инструмент для разделения денежных потоков. Виртуальный IBAN номер пригодится компаниям, которые принимают платежи за различные услуги, где необходимо указывать дополнительную информацию (номер договора, месяц и т.п.).

Важная услуга, необходимая платежным учреждениям для маркетинга и повышения узнаваемости бренда, — BIN спонсорство. В скором времени банк завершит процесс создания и запуска своего процессингового центра, что расширит наши возможности в работе с платежными картами. Соответственно, мы прогнозируем запуск BIN спонсорства в первом квартале следующего года. С помощью этой услуги наши клиенты смогут быстро и просто эмитировать виртуальные и пластиковые карты под их собственным брендом, а также подключиться к решению для процессинга карт. Клиентам не нужно напрямую связываться с Visa или MasterCard: мы уже являемся членом этих платежных систем и как посредник можем подключать к ним своих клиентов. Это экономит не только время, но и средства.

Есть много поставщиков услуг с более узкой специализацией — в эмиссии карт, в наборе валют для платежей и т.д. Если платежное учреждение становится клиентом нескольких провайдеров, то будет платить за подключение и ежемесячную подписку несколько тысяч евро каждому из них. Для того, чтобы окупить такие расходы, необходима большая клиентская база. Также нужны ресурсы, чтобы поддерживать "тяжелую" инфраструктуру с множественными интеграциями. Обычно идти таким путем могут себе позволить крупные компании. Среднему и малому бизнесу, а также стартапам мы рекомендуем выбирать BaaS. Затраты на разовую интеграцию с одним поставщиком услуг значительно меньше, а для поддержания инфраструктуры потребуется меньше человеческих ресурсов и дополнительных вложений", — рассказывает Станислав Синякович.

Чтобы получить консультацию насчет подключения услуг BaaS, заполните форму обратной связи на сайте LPB Bank или напишите на baas@lpb.lv.