Как избавиться от боли в спине без операции?

Пожалуй, это один из самых распространенных запросов в сети. И это не бездушная статистика: практически каждый знает, как это тяжело, больно и портит нам жизнь!

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Без спойлеров, но, действительно существует метод безоперационного и неинвазивного лечения и межпозвонковых грыж в том числе, который помог огромному числу пациентов!

Почему люди сталкиваются с болью в спине? Поднял что-то тяжелое, посидел за компьютером на "правильном" стуле, "выспался" на неудобном матрасе, слишком рьяно начал дачный сезон и так далее.

Что чаще всего случается дальше? Все терпят какое-то время, в надежде, что пройдет само.

А дальше — мучительное ожидание приема у врача, который для постановки диагноза назначит множество, порой дорогостоящих исследований, ожидание в очередях на эти исследования, ожидание результата и далее снова ожидание визита к врачу уже с результатами исследований.

Ожидание, ожидание, ожидание! Это занимает месяц, а может и дольше. Таковы реалии. И все это время вы испытываете боль!

Налево пойдешь…направо пойдешь…





Не будем гадать и пройдем этими двумя путями по очереди.

Итак, что предлагает интернет?

Вот несколько выдержек: "Акции на внутрисуставные препараты", "Малоинвазивные методики лечения грыж диска. Звоните!"

Ну, и так далее. Внимательно все изучаем, немного сходим с ума от обилия информации и в итоге все же отправляемся к врачу, чтобы пройти долгий и мучительный квест: боль, ожидания, исследования, лечение и снова боль. Иногда она возвращается, и круг замыкается.

Долго, дорого и нет результата!

Ну, серьезно?! Какие операции, нам ведь отчет квартальный готовить, дебит с кредитом сводить, детям уроки помогать делать, нам операции — некогда! Лечение должно возвращать к привычной жизни, а не выбрасывать из нее.

Но обо всем по порядку.





Каждый второй пациент с болями в спине при вопросе: "Что вас беспокоит?" — отвечает: "У меня грыжа!"

Дело в том, что у взрослых людей межпозвонковый диск не имеет кровоснабжения, и его питание происходит осмотически, то есть при движении, например, при ходьбе. Соответственно, при малоподвижном образе жизни питания диску недостаточно, и со временем он теряет влагу и становится хрупким. Также нельзя обесценивать влияние наследственности.

Если человек живет чрезмерно аккуратно, не поднимая ничего тяжелей кошелька, не ведет сидячий образ жизни, не таскает тяжестей, то питания межпозвонковых дисков ему хватает. Правда такого несуществующего, идеального человека можно встретить, пожалуй, только во всемирной палате мер и весов.

Довольно часто встречаются снимки МРТ людей старшей возрастной группы без изменений позвоночника. Но обращаются-то они почему-то с болью в спине и порой довольно сильной. Как правило, мышцы у таких пациентов практически не работают даже при банальных нагрузках.

Людям с активной жизненной позицией нужно активное питание позвоночника, им помогут специальные упражнения для мышц спины. А мы рассматриваем на МРТ обезвоженные и высохшие межпозвонковые диски, которые из-за нарушения питания рассыпались и разрушились.

То есть, мы вернулись к банальному, но, к счастью, от этого не ставшим менее справедливым утверждению: "Движение — жизнь!".

Наибольшая часть заболеваний опорно-двигательного аппарата, развивается из-за недостатка движения либо от чрезмерной физической нагрузки.

Но как же двигаться, если больно?





Вам могут посоветовать операцию, мол, тогда все пройдет…

Но это не точно, и это о-пе-ра-ция!

Ученый, врач, писатель, человек, который мог оказаться в инвалидной коляске, но победивший свой недуг, Сергей Бубновский в своей книге "Скорая помощь при острых болях на все случаи жизни" пишет:

"Операция на суставе, даже самая гуманная, часто создает иллюзию восстановления его функции. Но даже после самой высокотехнологичной и малотравматичной операции на суставе необходимо заниматься физической реабилитацией с использованием тренажеров."