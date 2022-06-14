Как избавиться от боли в спине без операции?

Пожалуй, это один из самых распространенных запросов в сети. И это не бездушная статистика: практически каждый знает, как это тяжело, больно и портит нам жизнь!
Без спойлеров, но, действительно существует метод безоперационного и неинвазивного лечения и межпозвонковых грыж в том числе, который помог огромному числу пациентов!
Почему люди сталкиваются с болью в спине? Поднял что-то тяжелое, посидел за компьютером на "правильном" стуле, "выспался" на неудобном матрасе, слишком рьяно начал дачный сезон и так далее.
Что чаще всего случается дальше? Все терпят какое-то время, в надежде, что пройдет само.
А дальше — мучительное ожидание приема у врача, который для постановки диагноза назначит множество, порой дорогостоящих исследований, ожидание в очередях на эти исследования, ожидание результата и далее снова ожидание визита к врачу уже с результатами исследований.
Ожидание, ожидание, ожидание! Это занимает месяц, а может и дольше. Таковы реалии. И все это время вы испытываете боль!
Налево пойдешь…направо пойдешь…
Не будем гадать и пройдем этими двумя путями по очереди.
Итак, что предлагает интернет?
Вот несколько выдержек: "Акции на внутрисуставные препараты", "Малоинвазивные методики лечения грыж диска. Звоните!"
Ну, и так далее. Внимательно все изучаем, немного сходим с ума от обилия информации и в итоге все же отправляемся к врачу, чтобы пройти долгий и мучительный квест: боль, ожидания, исследования, лечение и снова боль. Иногда она возвращается, и круг замыкается.
Долго, дорого и нет результата!
Ну, серьезно?! Какие операции, нам ведь отчет квартальный готовить, дебит с кредитом сводить, детям уроки помогать делать, нам операции — некогда! Лечение должно возвращать к привычной жизни, а не выбрасывать из нее.
Но обо всем по порядку.
Каждый второй пациент с болями в спине при вопросе: "Что вас беспокоит?" — отвечает: "У меня грыжа!"
Дело в том, что у взрослых людей межпозвонковый диск не имеет кровоснабжения, и его питание происходит осмотически, то есть при движении, например, при ходьбе. Соответственно, при малоподвижном образе жизни питания диску недостаточно, и со временем он теряет влагу и становится хрупким. Также нельзя обесценивать влияние наследственности.
Если человек живет чрезмерно аккуратно, не поднимая ничего тяжелей кошелька, не ведет сидячий образ жизни, не таскает тяжестей, то питания межпозвонковых дисков ему хватает. Правда такого несуществующего, идеального человека можно встретить, пожалуй, только во всемирной палате мер и весов.
Довольно часто встречаются снимки МРТ людей старшей возрастной группы без изменений позвоночника. Но обращаются-то они почему-то с болью в спине и порой довольно сильной. Как правило, мышцы у таких пациентов практически не работают даже при банальных нагрузках.
Людям с активной жизненной позицией нужно активное питание позвоночника, им помогут специальные упражнения для мышц спины. А мы рассматриваем на МРТ обезвоженные и высохшие межпозвонковые диски, которые из-за нарушения питания рассыпались и разрушились.
То есть, мы вернулись к банальному, но, к счастью, от этого не ставшим менее справедливым утверждению: "Движение — жизнь!".
Наибольшая часть заболеваний опорно-двигательного аппарата, развивается из-за недостатка движения либо от чрезмерной физической нагрузки.
Но как же двигаться, если больно?
Вам могут посоветовать операцию, мол, тогда все пройдет…
Но это не точно, и это о-пе-ра-ция!
Ученый, врач, писатель, человек, который мог оказаться в инвалидной коляске, но победивший свой недуг, Сергей Бубновский в своей книге "Скорая помощь при острых болях на все случаи жизни" пишет:
Речь в первую очередь о многофункциональных тренажерах Бубновского (МТБ).
МТБ дают декомпрессионную и антигравитационную нагрузку. И это позволяет исключить обострения и обеспечить безопасную, не травматичную нагрузку пациенту.
Ключевое слово — безопасность!
Свой многофункциональный тренажер (МТБ) доктор медицинских наук, автор методики лечения и реабилитации заболеваний костно-мышечной системы и работ о лечении опорно-двигательного аппарата Сергей Бубновский создал много лет назад.
Его целью является обучение людей правильным лечебным движениям, которые укрепляют мышцы и соединительную ткань, которая окутывает наши органы, мышцы и связки. А это играет ключевую роль в поддержании здоровья и в качестве основной терапии.
Методика Бубновского помогает людям с остеопорозом, заболеваниями всех отделов позвоночника, включая остеохондроз, грыжи, протрузии и т. д. Снимает острые и хронические боли в спине, решает проблемы коленного, тазобедренного, плечевого и других крупных суставов.
Методика эффективна и в решении проблем с сердечно-сосудистой и нервной системами, в случае ревматоидного артрита, коксартороза, переломов, в послеродовой и в период постменопаузы.
Не менее важно отметить, что данная лечебная программа снижает риск рецидива, когда боль возвращается после завершения занятий.
С начала 2020 года реабилитационные занятия доступны в Риге, в Центре доктора Бубновского В центре работают физиотерапевты, прошедшие дополнительное обучение в институте Кинезитерапии
Все под контролем!
Курс реабилитации в Центре Бубновского проходит под контролем лечащего физиотерапевта. Специалист оценивает результаты и вносит корректировки в программу реабилитации .
«К нам приходят с двумя желаниями: первое — скорее снять боль, и желательно без лекарств, которыми пациент уже насытился. И второе — восстановить полноценную трудоспособность, то есть после проведенного лечения возвратиться к своей профессии, при этом не ограничивая себя в быту. Часто к нам обращаются уже прооперированные пациенты. Наше дополнительное миофасциальное обследование выявляет распространенный гипертонус околопозвоночных мышц в области грудного и поясничного отделов позвоночника, (на которое ранее никто из врачей внимания не обратил. В эпикризе об этом, часто не записано), ригидность связок позвоночника поясничного отдела. У многих пациентов вы выявляем потерю мышцами бедра их антропометрической нормы по задней поверхности, где происходят основные нервно-сосудистые пути (седалищный нерв, артерии, вены).
Наши пациенты уже поняли, что операция не решила их проблему, а обезболивающие лекарства снимают симптомы, не устраняя причину боли.»
Старший физиотерапевт Центра доктора Бубновского в Риге, А. Смирнов
Четкие инструкции, обучение техникам движения и диафрагмального дыхания, внимательный подход лечащего врача и физиотерапевта делают методику Бубновского безопасной, исключая осложнения и травмы. А комбинация упражнений подбирается индивидуально.
В итоге пациент достаточно быстро получает результат, эффективно решая проблему со здоровьем и, что немаловажно, за меньшие деньги, чем на операционном столе и после него!
От мала до велика
Тренажеры подходят для людей любого возраста, начиная 6 лет, и совершенно разного уровня физической подготовки. Методика прекрасно работает и с детскими сколиозами.
Часто среди людей старшего поколения распространена боязнь физической активности. Пациенты ошибочно считают, что могут нанести себе травму или усугубить состояние здоровья. Они уверены в том, что без лекарств, лишь при помощи упражнений не смогут вылечить заболевания позвоночника и суставов.
Шаг за шагом
Полный курс реабилитации в Центре для удобства пациентов разбит на 3 цикла, по 12 занятий в каждом. Прохождение полного курса занимает в среднем 3–4 месяца. В Центре Бубновского в принципе приятно и комфортно проходить лечение, ведь это не только занятия на тренажерах, это еще и саунотерапия, которая вместе с водными процедурами играет немаловажную роль в лечении заболеваний позвоночника и крупных суставов.
Нужно заниматься 2–3 в неделю. Это как регулярный прием лекарственных препаратов, только без препаратов.
При условии соблюдений режима посещений, рекомендаций физиотерапевта во время занятия, которые касаются правильного дыхания и питьевого режима, результат будет быстрым. Острая боль уходит в течение первого цикла, вместе со страхом перед простым движением. Появляется радость от первых результатов.
Методика доктора Бубновского позволяет вылечить заболевание без хирургического вмешательства. Если такое вмешательство все же неизбежно, то методы терапии помогают подготовиться к операции так, чтобы хирургическое вмешательство прошло максимально эффективно, а в послеоперационный период пациент при помощи методики может максимально быстро вернуться к нормальной жизни.
''Не надейтесь на чудо! Чудо — это Вы сами, только научитесь понимать свой организм, а мы Вам поможем!".
С. Бубновский