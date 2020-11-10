Как компаниям пережить COVID-19, когда клиенты сидят по домам

Для всего мира, для каждой экономики пандемия коронавируса стала суровым испытанием, а для многих компаний даже фатальным. Однако, как утверждают в LPB Bank (банк работает с 2008 года и специализируется на платежных решениях для э-коммерции), статистика и ежедневные наблюдения показывают, что для части предпринимателей COVID-19 также стал возможностью развить новые направления бизнеса или модернизировать существующий.

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Из-за беспрецедентных эпидемиологических мер коронавирус уже привел в первом полугодии 2020-го к небывалому экономическому спаду. На данный момент Международный валютный фонд прогнозирует, что по итогам года мировой ВВП снизится на 4,3%, в странах Большой семерки — на 5,8%, в Евросоюзе — на 7,6%. Для сравнения: в 2009 году, то есть в год глобального финансового кризиса, мировой ВВП упал меньше, чем на 1%, а в ЕС — на 4,2%.

Пандемия как подарок

Для некоторых отраслей, особенно связанных с перемещением людей, COVID-19 с весенним закрытием границ и сохраняющимися до сих пор ограничениями на пассажирское сообщение стал настоящей катастрофой. Но, как говорит руководитель департамента э-коммерции LPB Bank Эдгар Валмерс, для некоторых клиентов банка пандемия с массовым переводом на удаленную работу, стала своего рода подарком.

"К примеру, по нашей статистике, в марте у клиентов, которые занимаются торговлей электроникой и программным обеспечением, было рекордное количество сделок. Чем это объясняется? Работодатели, у кого была возможность, стали переводить сотрудников на удаленную работу. В какой-то момент в Латвии, например, возник дефицит веб-камер, найти недорогие ноутбуки стало почти невозможно", — рассказывает Э. Валмерс.

Если в торговле электроникой пик был кратковременным — люди купили необходимую им технику, после чего показатели вернулись к более-менее нормальному уровню, то некоторым коммерсантам COVID-19 позволил основательно расширить аудиторию и увеличить оборот.

В частности, в сфере онлайн-развлечений: согласно статистике LPB Bank, этой весной месячный оборот клиентов вырос более, чем в 2,5 раза. Что абсолютно логично: лишившись возможности посещать кинотеатры, театры и другие развлекательные заведения, люди стали искать альтернативу в интернете, где доступны различные онлайн-сервисы. И даже летом, когда коронавирус, казалось, на время отступил, вновь появилась возможность отдохнуть вне дома, оборот сферы онлайн-развлечений, хоть и снизился по сравнению с пиком, но остался более чем на 200% выше по сравнению с "доковидной" нормой.

"Мы видим, что для некоторых сфер бизнеса COVID-19 послужил мощным толчком и поспособствовал развитию электронной коммерции. В сфере развлечений оборот увеличился и вырос более чем на треть вместе с числом уникальных пользователей. То есть появилась масса новых клиентов, которые решили воспользоваться новым для себя сервисом, и многие из них остались", — описывает Э. Валмерс свои наблюдения.

Домашнее задание для коммерсанта

То, что все больше коммерсантов во время пандемии осознали необходимость в развитии электронных услуг, по словам Э. Валмерса, отображает не только статистика, но и ежедневная практика LPB Bank, который как раз специализируется на э-коммерции.

"Мы столкнулись с тем, что заявок от потенциальных новых клиентов стало больше обычного. Люди не видели необходимости в электронной коммерции, пока не столкнулись с тем, что во время чрезвычайной ситуации, если мы говорим о Латвии, привычные продажи в физических местах торговли перестали работать", — говорит он.

Правда, многие из них хотят предлагать услуги в интернете, но на самом деле не могут начать это делать прямо сейчас: сайт не подготовлен для подключения платежного решения или вовсе нет сайта.

"Мы готовы консультировать клиентов по вопросам получения необходимых разрешений для ведения бизнеса в онлайн-среде в рамках закона, готовы работать в ускоренном режиме. Для большинства латвийских торговцев мы предлагаем нулевую плату за подключение и нулевую ежемесячную плату. Стоит отметить, что услугу можно подключить на будущее", — продолжает руководитель э-коммерции LPB Bank.

Необходимость обновить сайт или создать его с нуля, подключить банковские услуги для удаленного приема платежей и прочее — все это требует времени и денежных средств, что в условиях быстро падающих или уже упавших доходов, а также весьма возможных новых "антиковидных" ограничений, становится для коммерсантов дополнительным вызовом. Впрочем, попытка переждать COVID-19, не пытаясь освоить возможности э-коммерции, несет еще большие риски.

Три рекомендации от профессионалов

Во время чрезвычайной ситуации мы наблюдали, как многие компании пытались приспособиться к новым условиям. Фитнес-клубы стали организовывать вебинары, рестораны и кафе — доставку еды, адаптировать меню под изменившиеся нужды потребителей. Такое упорство и готовность меняться и бороться, во-первых, вызывает уважение. Во-вторых, увеличивает шансы пережить это непростое время и даже открыть какие-то новые направления бизнеса.

"Наши базовые рекомендации всем, кто еще размышляет, нужна ли им э-коммерция: во-первых, не ждите, а подключайте интернет-продажи, организуйте доставку. В какой-то момент продажи в онлайн-среде могут стать единственным источником дохода вашей компании. Во-вторых, пересмотрите ассортимент. Например, блюдо, где важна подача, при доставке на дом скорее всего будет выглядеть совсем не так, как в ресторане, соответственно, его стоит заменить чем-то другим.

Распространенная практика латвийских интернет-торговцев — указывать, что товар доступен, даже если его надо неделями ждать со склада. Это плохой подход, а для начинающего э-коммерсанта он может быть фатальным. Вы не только не заработаете, но и испортите репутацию, которая обрежет будущие заработки. Отсюда наша третья рекомендация: трезво оценивайте свои силы и будьте честными с клиентами", -- заключает Эдгар Валмерс.