Как модернизировать IT-хозяйство своей компании и сэкономить?

Когда речь идет об обновлении компьютерного оснащения компании, решающим фактором нередко является цена, часто даже без учета желания работников работать на устройствах конкретного производителя. Однако покупка устройства является лишь одной стороной медали, между тем аренда оборудования позволяет за те же деньги использовать более дорогие и хорошие устройства.

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Дороже, но дешевле

Хотя качественные компьютеры от известных производителей стоят дороже, при немедленной оплате полной суммы компаниям важно учитывать не только начальную цену, но также расходы на содержание и обслуживание такого оборудования. Иными словами, общую величину целевых затрат (по-английски — Total Cost of Ownership или TCO) — все связанные с активом затраты, как краткосрочные, так и долгосрочные. Это переворачивает данную ситуацию с ног на голову.

"Данные, полученные в рамках нового исследования "Forrester", показывают, что, с учетом расходов на оборудование и программное обеспечение в течение трех лет, в целом расходы владельцев Mac примерно на 50 евро меньше, чем у сопоставимого персонального компьютера (PC), хотя в среднем Mac стоит на 560 евро больше, чем компьютер для бизнеса аналогичной средней категории. Если сравнивать с устройствами с подобной функциональностью, то цена покупки такая же, а расходы на содержание ниже, поэтому долгосрочная экономия будет еще больше", — отмечает сертифицированный системный инженер устройств Apple Андрей Михайлов.

Он добавляет, что при выборе компьютерного оборудования компаниям дополнительно следует учитывать также остаточную стоимость оборудования, например, за сколько можно будет продать компьютер, когда придет время его замены. Предприятия обычно меняют компьютеры один раз в 3–5 лет, и продукты Apple в таком возрасте можно продать значительно дороже, чем подобные устройства, предлагаемые другими производителями. К тому же некоторые поставщики оборудования сами выкупают подержанные компьютеры, поэтому предприятиям даже не придется о них беспокоиться, и им будет легче экономить, а также планировать свои расходы.

Остаточная стоимость Apple на треть выше

Системный инженер устройств Apple Андрей Михайлов подчеркивает, что более высокая остаточная стоимость предоставляет дополнительные преимущества компаниям, решившим взять устройства в аренду, а не покупать их. "Более высокая остаточная стоимость оборудования означает более низкие арендные платежи. Однако не у всех производителей оборудование одинаково сохраняет свою стоимость, и по окончании аренды освободиться от оборудования известных брендов оказывается дороже. Тем более что остаточная стоимость продуктов Apple примерно на 30% выше, чем у аналогичных производителей", — объясняет Михайлов.

Аренда оборудования не только выгодна в финансовом плане, она также позволяет избежать "скрытых" расходов, например, меньшей удовлетворенности и продуктивности работников в процессе старения устройств, более частых сбоев в работе, простоев и т.д. Кроме того, это еще и социально ответственная модель действия, поскольку большинство подержанных устройств находят новое применение, а не скапливаются на складе.

Устаревшее оборудование вызывает дополнительное беспокойство

Несмотря на то, что предприятия в Латвии компьютерное оборудование чаще покупают, все больше компаний открывают для себя выгоду, которую дает аренда оборудования, и в долгосрочной перспективе эта пропорция будет меняться в пользу аренды, приближаясь к ситуации в Скандинавских странах, отмечает Михайлов.

"Недавно мы заметили, что все большее количество предприятий просит включить в предложение устройства Apple. Этого производителя выбирают также многие работники в нашей „Услуге свободного выбора", где им предоставляется возможность выбрать лучшие устройства и разделить с предприятием расходы на аренду", — говорит системный инженер устройств Apple.

Когда приходит время модернизации, каждое предприятие решает судьбу устаревшего оборудования индивидуально — одни отдают или продают его работникам по номинальной стоимости, другие стараются продать на рынке, еще кто-то просто хранит его на складе или отправляет на повторную переработку. В любом случае это дополнительная нагрузка на предприятие, работникам также приходится уделять этому время. В случае аренды забота об устаревших устройствах полностью ляжет на поставщика услуг, включая очистку жесткого диска с помощью соответствующего программного обеспечения, чтобы предприятие не подверглось риску из-за того, что оставшиеся на жестких дисках данные могут попасть в чужие руки.