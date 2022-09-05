Как начать процесс неплатежеспособности? Отвечает mg.iur. Матисс Гутманис

С ростом инфляции все большее количество людей испытывают сложности с оплатой всех ежемесячных платежей. Когда приходится выбирать между выплатой кредита и содержанием своей семьи, конечно, выбор делается в пользу семьи. Подобную ситуацию может помочь решить процесс неплатежеспособности, который предусматривает прозрачный план уплаты долговых обязательств с сохранением большей части ежемесячных доходов без блокирования расчетного счета. Как начать этот процесс? Об этом рассказывает mg.iur. Матисс Гутманис.

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Mg.iur. Матисс Гутманис — квалифицированный юрист с десятилетним опытом в области процессов неплатежеспособности, который представляет общество Baltais bruņinieks. Общество Baltais bruņinieks было создано в 2013 году, чтобы предоставлять юридические услуги полного спектра, в том числе — в нестандартных ситуациях. На счету Гутманиса — более сотни физических и юридических лиц, которым была оказана качественная юридическая помощь по гражданским делам с индивидуально разработанным планом покрытия долговых обязательств.

Что такое процесс неплатежеспособности физического лица?

Это общность мер правового характера, целью которых является наиболее полное удовлетворение требований кредиторов из собственности должника, а также предоставление должнику, имущества и доходов которого недостаточно для покрытия всех долгов, возможности быть освобожденным от невыполненных обязательств и восстановить платежеспособность. Таким образом вам больше не нужно будет беспокоиться по поводу очередного звонка от кредитора или коллектора насчет неуплаченных ежемесячных платежей, а также не нужно будет бояться, что заблокируют банковский счет — в порядке, предусмотренном законом, все кредиторы будут обращаться к вашему администратору по неплатежеспособности, которого вам назначит суд первой инстанции Латвийской Республики.

В каких случаях может помочь процесс неплатежеспособности?

Процесс неплатежеспособности начинается в том случае, если у человека больше нет возможности покрывать долговые обязательства, чей общий объем превышает 5000 евро. Также процесс неплатежеспособности начинается, если происходит изъятие взятой в лизинг машины, недвижимое имущество, принадлежащее должнику, продается на аукционе, если в случае расторжения брака один из супругов больше не может осуществлять платежи по кредиту или если по состоянию здоровья человек частично утратил работоспособность и больше не может покрывать свои долговые обязательства. Процесс неплатежеспособности поможет решить вопрос с выплатой быстрых кредитов, для покрытия которых нет средств или их недостаточно. Процесс неплатежеспособности рекомендуется, если человек более половины своей зарплаты отдает на оплату ежемесячных кредитов.

Когда можно начать процесс неплатежеспособности?

Если вам по меньшей мере 18 лет и у вас скопились долговые обязательства, сумма которых превышает 5000 евро, согласно закону о неплатежеспособности у вас есть право обратиться в суд, который может инициировать процесс неплатежеспособности. Процесс неплатежеспособности можно начать, если долговые дела переданы в крупнейшие коллекторские компании в Латвии — ООО GelvoraSergel, ООО Creditreform Latvija, ООО Julianus Inkasso Latvija и др. или против должника подан иск в суд в связи с взысканием долгов и дело передано присяжному судебному исполнителю.

Что происходит после начала процесса неплатежеспособности?

Объем долга больше не увеличивается, сохраняется большая часть зарплаты и вам не могут заблокировать банковские счета. Если процедура банкротства успешно завершена и утвержден план долговых выплат, то каждый месяц в течение определенного временного отрезка нужно будет выплачивать посильные платежи в размере 1/3 дохода, а по истечению срока вы будете освобождены от всех долговых обязательств. Если сумма долговых обязательств до 30 тысяч евро, то срок выплаты составляет один год, если от 30 до 150 тысяч евро, то два года, а свыше 150 тысяч — три года.

Как начать процесс неплатежеспособности?

Общество Baltais bruņinieks предлагает бесплатную первичную юридическую консультацию, во время которой будет найдено наиболее подходящее решение для покрытия долговых обязательств и будет разработан понятный план действий. После этого квалифицированные юристы на основании доверенности подготовят всю необходимую документацию для подачи заявки в суд по поводу процесса неплатежеспособности.

"Очень много неплатежеспособных людей прошли процесс неплатежеспособности в 2012-2015 годах, а теперь начался новый экономический кризис, которые не столько ориентирован на долги банковского сектора, сколько на стремительно растущую инфляцию. С каждым месяцем ценность денег уменьшается, и больше нельзя позволить себе все то же, что и раньше. Денег у людей становится все меньше, а ежемесячные платежи осуществлять все труднее и труднее. Мы даже не осознаем, как много людей вокруг с неуплаченными долгами — у каждого второго или третьего есть долговые обязательства, которые невозможно покрыть из-за дороговизны жизни. Процесс неплатежеспособности — это отличная возможность решить проблемы, пока они не поглотили вашу жизнь полностью", — поясняет Гутманис.

По схожему принципу проходит процесс неплатежеспособности юридического лица, когда компания больше не может решить финансовые сложности или не может покрыть свои обязательства — перед Службой госдоходов, своими поставщиками, сотрудниками или же при смене бизнес-модели. Таким образом необходим процесс неплатежеспособности или ликвидация.

"Каждая ситуация индивидуальна, нужно учитывать фактические обстоятельства дела, поэтому записывайтесь на бесплатную консультацию, и квалифицированные юристы оценят именно ваш случай и найдут самый подходящий способ, как вам помочь! Процесс неплатежеспособности — это быстрое и эффективное решение с адекватными расходами, которое не только освобождает от головной боли и актуальных платежей сегодня, но и снижает финансовую нагрузку в будущем", — резюмирует Гутманис.

Найти больше информации о процессе неплатежеспособности, а также подать заявку на бесплатную консультацию можно на сайте общества Baltais bruņinieks.