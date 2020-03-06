Как нанокристаллы восстанавливают зубную эмаль: новая паста AdentCare

Главная задача хорошей зубной пасты — очистить поверхность зуба от налета и защитить эмаль. Нанокристаллам под силу даже большее.

Зубная эмаль каждый день испытывает большой стресс — соки, лекарства, повышенная кислотность. В результате возникают микротрещины, которые уже ведут за собой все дальнейшие проблемы — повышенная чувствительность, кариес и разрушение зуба. Повлиять на зубную эмаль теперь можно через уникальный компонент. Нанокристаллы — это биологически активные вещества, которые по своей структуре похожи на натуральные кристаллы эмали. Регулярно взаимодействуя с поврежденной эмалью, они могут заполнять собой микротрещины и укреплять природную структуру зуба. Эффект нанокристаллов доказан клинически — через новую зубную пасту AdentCarе. Теперь такую пасту с нанокристаллами можно купить и в Латвии.

Мощный защитный эффект нанокристаллы показывают в связке с другими компонентами.

Фториды в составе пасты AdentCare укрепляют эмаль, защищают зубы от кариеса и обеспечивают свежее дыхание.

Максимально глубокую и тщательную чистку гарантируют экстракты эхинацеи, дерева мирры и корня имбиря. Они имеют противовоспалительный и антибактериальный эффект, устраняют налет и бережно успокаивают десна. Это важно, потому что здоровые зубы начинаются со здоровья десен.

Еще паста AdentCare содержит в составе один из мощнейших природных веществ для защиты зубов от бактерий и разрушений — ксилитол. Он усиливает процесс поглощения минералов через зубную эмаль и имеет сильный антикариесный эффект.

В сочетании с такими сильными компонентами нанокристаллы показывают удивительный эффект. На основании лабораторных разработок по последним технологиям в мире стоматологии и была разработана паста AdentCare. Она имеет клинически доказанный эффект, который за короткое время становится очевиден для тех, кто регулярно пользуется AdentCare.

Нужно помнить, лучший способ сохранить свои зубы здоровыми — каждый день чистить их не меньше двух раз и не меньше двух минут и использовать правильную зубную щетку и пасту.

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