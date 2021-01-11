Как не погрузиться в тьму

Семь советов офтальмолога тем, кто не хочет рисковать зрением. Рассказывает руководитель службы офтальмологии многопрофильной клиники хирургии AIWA Сlinic Даце ЛИЕТУВИЕТЕ.

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1. Опасность потери зрения — кто об этом серьезно задумывается? Однако многие патологии, связанные с глазами, очень долго не дают о себе знать, что в конечном итоге может привести даже к потере зрения. Нам, офтальмологам-хирургам, до обидного часто приходится встречаться с запущенными случаями развития как катаракты, так и глаукомы.

Поэтому советую всем, кто сегодня старше 40 лет, раз в год проверять здоровье глаз у компетентного врача-офтальмолога (не оптометриста), который должен измерить глазное давление, исследовать состояние глазного дна, проверить все структуры глаза. Замечу, что у нас в клинике новейшие диагностическое оборудование и операционная аппаратура. С каждым пациентом мы работаем индивидуально, вдумчиво и профессионально.

2. Среди всех заболеваний органа зрения катаракта и глаукома занимают лидирующие позиции. Именно эти патологии чаще всего становятся причиной значительного ухудшения остроты зрения, чаще — в пожилом возрасте. Однако первые звоночки проблемы появляются намного раньше, но зафиксировать эти сигналы может только врач — при тщательном обследовании. И сохранить зрение на будущее.

3. Если говорить о катаракте, это помутнение хрусталика глаза, сопровождаемое различными расстройствами зрения.

Хрусталик представляет собой природную линзу, которая преломляет световые лучи и равномерно направляет их на сетчатку. Пораженный катарактой хрусталик постепенно теряет прозрачность, становится плотным, что вызывает постепенное ухудшение видимой картинки: человек воспринимает окружающий мир словно сквозь темную пелену, грязное стекло, густой туман. Как правило, человек достаточно долго не замечает, что к вечерней усталости глаз добавляется какая-то непонятная туманность. Постепенно изображение, которое он видит, становится все более расплывчатым. При взгляде на яркий источник света — это может быть горящая свеча, светящийся фонарь или неоновая реклама и др. — изображение как бы раздваивается или растекается.

Бывает, что при катаракте цвета кажутся тусклыми и блеклыми; появляются круги вокруг источников света; возникает двоение или повышенная чувствительность к солнечному свету или просто яркой лампе; человек вдруг отмечает ухудшение зрения в ночное время суток или, наоборот, в яркий солнечный день. Как вариант, может возникнуть потребность в более ярком освещении при чтении, шитье.

В группе риска — пациенты с сахарным диабетом, суставными болезнями, бронхиальной астмой, аллергиями. Катализатором проблемы может стать также курение, прием некоторых медикаментов длительное время — в том числе тех, которые назначаются при химиотерапии. Иногда катаракта появляется после радиологических облучений, травмы глаз или головы.

4. Если вы уже осведомлены о том, что у вас появилась катаракта, не тяните с лечением! В обществе еще есть мнение, что катаракту надо растить… Это опасное заблуждение! Дело в том, что в начале 70-х годов офтальмологи действительно часто ждали, когда хрусталик глаза совсем помутнеет и затвердеет. Это было важно потому, что разрез тогда делали большим и вылущивали хрусталик. Для лучшего захвата испорченной части глаза хирургам было необходимо, чтобы катаракта была зрелой, а хрусталик — плотным. Потом рана зашивалась.

В нашей клинике операция проходит совершенно безболезненно для пациента, занимает всего 15-20 минут. Риск осложнений минимальный, срок реабилитации — короткий. В течение первой недели запрещено смотреть на экран компьютера и телефона, нельзя читать и поднимать тяжести. Процесс заживления полностью завершается за месяц.

В нашей AIWA Сlinic мы оперируем по Кельману (название метода) с помощью ультразвука, это общепринятая современная практика. Замечу, что вместе со сменой хрусталика мы можем исправить зрение пациента и сделать так, что он в основном сможет читать даже без очков!

После операции пациент отдыхает в комфортных условиях, а в обед уже отправляется домой. Замечу, что мы имеем возможность оперировать в нашей прекрасной клинике по госквотам!

5. Единственный верный способ "поймать" глаукому — пройти тщательное обследование у офтальмолога! Глаукома — повреждение зрительного нерва. К сожалению, эту патологию вылечить невозможно, но можно остановить на той стадии, которая была зафиксирована при осмотре у врача. Поэтому, еще раз повторю, фактор своевременности начала лечения и педантичное соблюдение пациентом всех назначений доктора в деле борьбы с глаукомой — это самое главное. Глаукома, если с ней не бороться точно, по пунктам, как рекомендует офтальмолог, будет неуклонно прогрессировать, и потеря зрения становится уже неотвратимой. В случае постоянной терапии прогноз для пациента, как правило, очень хороший.

Катаракта и глаукома — два совершенно разных по происхождению, клиническим признакам и принципам лечения заболевания. Но часто они идут параллельно и утяжеляют друг друга. Ходите к офтальмологам, это дальновидное решение! Поверьте мне, теряют зрение те пациенты, которые не соблюдают назначения врачей, отказываются от хирургического лечения и просто не проверяют глаза.

Записала Мила ГЛАДИЛОВА

СПРАВКА. Доктор Даце Лиетувиете проводит лечение глаукомы, операции по удалению катаракты, занимается лечением дистрофии сетчатки и другими видами терапии и хирургии глаза.

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AIWA Clinic, строго соблюдая противоэпидемиологические меры, обеспечивает возможность получать все медицинские услуги по рекомендации Министерства здравоохранения. В том числе операции, консультации и диагностические обследования (также оплачиваемые государством).

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