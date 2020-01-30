Как отдохнуть вдвоём в Эстонии всего за 69 евро?

Супер-преложение эстонского курорта Вярска на выставке Балттур 31.01-02.02

Ужин и завтрак шведский стол, размещение в гостинице, неограниченое пользование водным центром и банями, утреннее плавание и спорт-зал — неужели такой отдых в Эстонии возможно приобрести на двоих всего за 69 евро? Да, возможно!

И речь идёт вовсе не об аскетическом походе под октрытым небом, а о самом настоящем спа-отдыхе на двоих, где всё необходимое включено. Никаких скрытых расходов на дополнительный ужин в ресторане или хитрых ограничений на пользование водным центром. И это еще не всё. Если с вами дети младше 5 лет, то они отдыхают с родителями совершенно бесплатно.

Всё, что бы должны сделать для приобретения отдыха по супер-скидке — найти стенд курортного центра Вярска на Кипсале с 31го января по 2ое февраля. И так вы сможете купить путёвку "Отдых на двоих" за 69 евро, вместо обычных 92 евро!

Как, когда и с кем использовать "Отдых на двоих" за 69 евро, вы сможете решить позже. Предложение действует до конца года — вы можете махнуть на отдых прямо с выставки (при наличии свободных мест), сделать подарок любимой на 8ое марта, забронировать номер на каникулы или летом. В период с февраля по июнь места бронируются только на выходные, а с июля нет ограничений на дни недели.

Специальное выставочное предложение "Отдых на двоих" можно приобрести в Латвии только с 31го января по 2ое февраля на выставке Балттур в Риге. Позже приобрести такую путёвку за эту же цену не будет возможности.