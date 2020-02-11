Как поддержать и уберечь коленные суставы

Колено является самым большим суставом в организме человека. Ежедневно колено подвергается большой нагрузке — во время прогулки, беге, во время прыжков, поднимаясь по лестнице, даже когда садимся и вставаем мы опираемся на коленные суставы. Часто суставы страдают от регулярной перегрузки и даже от микротравм, на которые мы обращаем внимание только когда появляется чувство нестабильности и боли в колене, которое уже вызывает сильный дискомфорт или даже ограничивает движение.

Защитить колени- уберечь коленные суставы от травм, поддержать и спасти от боли — теперь может каждый!

Новая модель наколенника для поддержки коленного сустава немецкого производителя Bauerfeind GenuTrein теперь стала одной из самых выдающихся медицинских фиксаторов для колена. Фиксатор для коленного сустава от Bauerfeind можно преобрести у нас: navlaikasapem.lv

В чем скрывается уникальность этого наколенника?

НОВАЯ ТЕХНИКА плетения ткани обеспечивает максимальное прилегание и адаптацию, соответствие формы фиксатора к коленному суставу, обеспечивая стабильность коленного сустава.

КОМФОРТНАЯ КОЛЬЦЕВИДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ ВСТАВКА с помощью дополнительных опорных силиконовых подушечек эффективно снимает боль при натяжении связок.

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ позволяет легко надевать и снимать фиксатор, одновременно сохраняя правильную позицию, правильное размещение на колене даже во время активных движений.

"Воздухопроницаемость на 20% больше. На 19% легче по весу"

Новый фиксатор для колена GenuTrain теперь обеспечивает дополнительный комфорт- на 20%, более эффективную воздухопроницаемость ,способствует дополнительной вентиляции кожи для ощущения комфорта на протяжении всего дня. Инновационный фиксатор теперь стал на 19% легче по весу, что делает его практически незаметным для пользователя.

Показаниями к применению фиксатора колена GenuTrainю

являются следующие симптомы:

чувство нестабильности в колене,

повышенное раздражение,

боль,

скопление жидкости в синовиальной (околосуставной) сумке колена.



Мы рекомендуем GenuTrain в качестве удобного и эффективного терапевтического приспособления для следующих диагнозов:

растяжение связок, смещения коленной чашечки,

артрит, остеоартрит (остеоартроз), другие дегенеративные заболевания суставов,

тендинопатия, тендомиопатия, менископатия

пред- или послеоперационное раздражение и воспаление

болезнь Осгуда-Шлаттера (Osgood–Schlatter disease — остеохондропатия бугристости большеберцовой кости)

неспецифическая боль.



Ответственный подход и активная повседневная жизнь, неутомимая

жизнерадостность и качественная жизнь — это то, что обеспечит GenuTrain. — Вы уже сделали свой выбор?

