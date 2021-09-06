Как подготовить спальню к крепкому зимнему сну?

Наступают дни, когда мы в темноте не только ложимся спать, но и просыпаемся. Поэтому в этот период года особенно важно хорошо высыпаться.

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Если в последнее время ты чувствуешь, что сон стал более поверхностным, а просыпаться каждое утро все более невыносимо, то мы практически точно можем сказать, что виной этому твоя кровать и ее принадлежности. Хороший матрас, одеяло и подушка — "святая троица", которая охраняет твой сон. Только комбинация всех трех обеспечивает лучшие условия сна. Посмотри, как JYSK рекомендует выбирать каждый товар для сна, чтобы утреннюю бодрость больше не омрачали ночи с недосыпом. Ты наверняка уже это слышал, но нам действительно ЕСТЬ что предложить!

МАТРАС: ЖЕСТКИЙ ИЛИ МЯГКИЙ?

Чтобы найти подходящий тебе матрас, нужно углубленно изучить весь ассортимент и подойти к выбору максимально практично. Зачастую мы ошибочно допускаем, что очень мягкий матрас будет более удобен — чаще всего так происходит только в первые минуты, после чего мы начинаем чувствовать такие места своего тела, о которых раньше даже не задумывались. Поэтому матрасы JYSK различаются не только видами наполнителя, но и степенями жесткости. Одним из наиболее реальных показателей, который поможет тебе выбрать нужную степень жесткости матраса, является та поза, которую ты любишь принимать во сне: если более мягкие матрасы лучше адаптируются к тем, кто спит на боку, то те, кто спят на животе или на спине, оценят матрасы пожестче.

Выбирая наполнитель матраса, нужно учесть несколько условий. Если тебе важно иметь прочную и не меняющую форму опору под спиной, то рекомендуем начать с изучения пружинных матрасов JYSK. Различные пружинные системы, обработанные разнообразными качественными материалами, изготовлены так, чтобы обеспечить пользователю максимально правильный и удобный изгиб тела во время сна. Однако по-прежнему самыми популярными в нашем ассортименте являются пенные матрасы. Их чисто пенный или смешанный с пружинными системами наполнитель выполняет несколько функций одновременно. Особенно мы хотим выделить пену Memory, которая способна великолепно принимать естественные очертания тела и адаптироваться к позам во время сна, в то же время поддерживая стабильность тела.

ОДЕЯЛО: ТОНКОЕ ИЛИ ТОЛСТОЕ?

Как ты спишь осенью и зимой? Натягиваешь одеяло на голову, высовываешь ногу из-под одеяла, "воруешь" одеяло у своей второй половинки?.. Что бы ты ни выбрал и как бы ты ни спал, в любом случае важную роль играет одно ключевое слово — ОДЕЯЛО. Ассортимент JYSK удобнее изучить, ориентируясь на вид наполнителя одеяла — натуральный или полиэстеровый. Натуральный наполнитель отличается хорошим впитыванием влаги, воздухопроницаемостью материала и теплоизоляцией. В свою очередь, искусственный наполнитель понравится тем, кому важны гипоаллергенные материалы, подходящие для чувствительной кожи, и изделия, за которыми легко ухаживать и которыми можно долго пользоваться. Помни о том, что эффективность любого одеяла определяется и правильным уходом за ним: важно часто его вытряхивать и проветривать на свежем воздухе, чтобы в одеяле не накапливалась пыль.

ПОДУШКА: ВЫСОКАЯ ИЛИ НИЗКАЯ?

Несмотря на то, что подушка не занимает много места, она играет такую же важную роль в улучшении качества сна, как одеяло и матрас. Чаще всего это можно заметить ночью во сне, если мы часто ворочаем головой. Твоему телу может быть вполне комфортно на выбранном матрасе и под одеялом, а вот голова по-прежнему не находит себе места. Хорошая подушка — это то, что обеспечивает поддержку позвоночника и удерживает его в естественном положении в течение всего сна. Подушка должна быть достаточно высокой и жесткой, чтобы во время сна на боку позвоночник оставался ровным. А выбирать наполнитель нужно после оценки преимуществ, которые предоставляет каждый из них. Полиэстеровые наполнители будут чуть мягче, и это правильный выбор для людей с аллергическими реакциями и чувствительной кожей. За такими наполнителями легко ухаживать и содержать их в чистоте. Натуральный наполнитель (перо, пух или шерсть) станет хорошо абсорбирующей и воздухопроницаемой опорой для головы, при этом прослужит долго. Также доступен широкий выбор анатомических подушек: они изготовлены из пены Memory и предназначены для тех, кому необходима дополнительная поддержка шейного отдела позвоночника.

Если, прочитав эту статью, ты понял, что многое из прочитанного относится к тебе и соответствует твоим привычкам сна, приходи в один из магазинов JYSK или посети JYSK.lv! В магазине ты сможешь поговорить с нашими опытными консультантами, чтобы найти наиболее подходящий тебе продукт, а в интернет-магазине найдешь советы в наших подробных руководствах JYSK.