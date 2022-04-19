Как получать пассивный доход на криптовалюте

Инвестирование с каждым днем становится все популярнее, что вполне логично, так как именно инвестиции можно назвать одним из основных путей получения пассивного дохода. Помимо этого, в последние годы люди начали располагать большим количеством свободных средств, а также повысился уровень финансовой грамотности, что стало одной из ключевых причин популярности инвестирования. Большое количество торговых площадок, путей и способов вложить свои деньги лишь подтверждает сказанное.

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Причина популярности криптовалюты

Одним из таких способов можно с уверенностью назвать криптовалюты, вложение денег в которые стоит чуть ли не на первом месте. Такое положение дел — неудивительно, ведь истории о быстром обогащении с минимальными вложениями, которыми полон интернет и социальные сети — мало кого оставляют равнодушными, поэтому повторить подобный опыт хочется всем и каждому.

Человеческая природа устроена простым образом — получить многое, при этом почти ничего не вкладывая и приложив минимум усилий. По этой причине криптовалюты занимают первые строчки в мысленном списке "Как мне разбогатеть?", который хоть раз в жизни, но, наверняка, составлял каждый из нас.

Если проанализировать истории обогащения, связанные с криптовалютой, с легкостью можно заметить, что почти все они связаны с ранними инвестициями в цифровые монеты — и именно в этом, на то время, и заключался основной риск. Вспомните 2014 год — мало кто мог тогда представить, что цена на биткоин поднимется до невероятных высот уже через год, а в 2011 подобные инвестиции и вовсе казались чем-то невероятным и не заслуживающим внимания.

Какой вывод можно из этого сделать? Риск в те дни потерять все был невероятно высок, и сложно поверить, что все люди, которые достигли успеха, были готовы на него пойти, не имей они хотя бы минимального шанса на благоприятный исход.

Сегодня криптовалюты — это не только инвестирование, но и другие, не менее популярные и важные направления:

Трейдинг.

Майнинг.

Технологии.

Смарт контракты.

Платежные средства.

NFT.

С нынешними знаниями общества о криптовалютах, можно быть уверенным в том, что это следующая версия денег, которая однажды вытеснит все имеющиеся на сегодня валюты в текущей форме. Недаром многие центральные банки наиболее крупных и продвинутых держав работают над созданием собственных цифровых денег. Именно знания и технологии, которые стоят в основе криптовалют, выводят эту работу на качественно новый уровень.

Наша компания занимается как продажей криптовалют, так и более сложными инструментами, связанными с торговлей. Про один из них — копи трейдинг — пойдет дальнейшая речь в статье.

Что такое копи трейдинг?

Суть копи трейдинга можно легко понять из его названия. Если говорить совсем простыми словами — это торговая стратегия, которая помогает трейдерам копировать сделки, совершаемые другими инвесторами на криптовалютных биржах. Копи трейдинг дает возможность использовать чужие инвестиционные знания и опыт. Вам не нужно анализировать движение фондового рынка или тенденции, чтобы решить, какие акции покупать, продавать или держать. Вы можете просто следовать за профессиональным инвестором. Предположим, вы выбрали человека, который постоянно генерирует высокие доходы в своем портфеле. Таким образом, копирование, теоретически, позволит вам добиться того же результата.

Копи-трейдинг в значительной степени пассивен. Вы оставляете тяжелую работу по выбору инвестиций на кого-то другого, что позволит получать прибыль в своем портфеле, не тратя часы вашего времени на изучение рынка. Диверсификация и управление рисками также выполняются, поскольку инвестиционные решения принимает профессиональный трейдер, в интересах которого, разумеется, получить как можно больший доход.

Однако следует помнить о том, что ваш успех зависит от того инвестора, за движениями которого вы будете следить. Ни один инвестор не совершенен, когда дело доходит до понимания того, когда покупать или продавать, или куда инвестировать. Следовательно, копи-трейдинг подразумевает определенную долю риска. Вы надеетесь, что стратегия профессионального трейдера принесет максимальную прибыль, однако стопроцентную вероятность этого не может гарантировать ни один из них. Именно по этой причине следует тщательно подойти к выбору инвестора, чтобы не только не потерять вложенные средства, но и, разумеется, получить прибыль.

Стратегии инвестирования

Следует упомянуть, что, несмотря на разнообразие возможностей заработка на криптовалюте, ее все же сложно назвать легкими деньгами. От вас требуется, как минимум, понимание основных принципов фондового рынка, а также уделенное этому процессу время.

Если инвестировать без какой-то определенной стратегии — это будет напоминать игру в казино — да, шанс есть, но он равняется чистой удаче. Вы помните хоть несколько случаев, когда человек достиг успеха, раз за разом выигрывая у казино огромную сумму? Наверняка нет, потому что они достаточно редки, и являются исключением, которое только подтверждает правило.

Поэтому, если вы хотите, чтобы инвестирование в криптовалюту приносило стабильный пассивный доход, необходимо выработать определенную стратегию. Определиться с ней помогут следующие инструменты.

Тайминг

Определение времени движения рынка часто является ключевым компонентом успешных инвестиционных стратегий, которая по праву может считаться базовой для трейдеров. Другими словами, очень важно правильно выбрать время для покупки и продажи любых активов — будь это криптовалюта, акции или даже природные ресурсы.

Существует множество инструментов, позволяющих предсказать движение рынка — фундаментальные, технические, количественные или экономические данные.

Размер инвестиций

Каждый начинающий инвестор задает себе вопрос — какую сумму необходимо вкладывать в инвестиции? Ответ на этот вопрос одновременно прост и достаточно сложен.

Первое, о чем следует помнить — не нужно вкладывать в инвестиции все средства, которыми вы располагаете, если при этом вам придется во многом себе отказывать. Другими словами, инвестируйте только свободные деньги. И второе — доход от инвестиций будет расти одновременно с вашим инвестиционным портфелем, поэтому крайне важно регулярно его пополнять. Не зря многие инвесторы считают оптимальной следующую стратегию — лучше вкладывать небольшие средства, но делать это на регулярной основе.

Что делать при падении курса?

Любой рынок, будь он фондовым или криптовалютным, цикличен — за взлетом стоимости ваших активов всегда следует падение. Поэтому, чтобы не уйти в минус во время паники на биржах, рекомендуем придерживаться следующих советов.

Не спешите продавать падающую в цене криптовалюту. Рынок восстановится после любой коррекции, а вы лишитесь части своих активов.

Инвестируйте в падающую криптовалюту. Купив ее по более низкой цене, вы сможете нивелировать падение в долгосрочном периоде, а через какое-то время доходность портфеля и вовсе сможет вырасти.

Помните о том, что портфель должен быть диверсифицированным. То есть, не вкладывайтесь только в одну криптовалюту, даже если считаете ее достаточно перспективной.

Усреднение долларовой стоимости

Это достаточно популярная стратегия, при которой инвестор покупает криптовалюту через равные промежутки времени и на одну и ту же сумму независимо от того, насколько ее цена высока или низка на рынке в данный момент. Таким образом, вы игнорируете условия рынка и не подбираете идеальное время для покупки своих активов.

Подобный подход идеально подходит для пассивных инвестиций, а также позволит сглаживать высокую волатильность криптовалют — не придется следить за состоянием рынка и выжидать идеальный момент для продажи или покупки.

Регулярные покупки

Это практическая реализация стратегии "Усреднение долларовой" стоимости. Наша компания предоставляет программное обеспечение для ее осуществления.

Как уже упоминалось, эта стратегия позволяет вам откладывать средства для запрограммированных покупок криптовалюты. Все, что вам нужно — выбрать сумму и периодичность и дать указание бирже выполнить автоматическое действие на покупку того, что вы указали.

По словам некоторых такой подход позволяет облегчить накопление активов и совершить меньшее количество ошибок, особенно если они только начинают свой путь в мире криптоинвестирования. Другие же считают, что это просто удобно, и, к тому же, позволяет не тратить большое количество времени на отслеживание изменений рынка.

Какой бы ни была выбранная вами стратегия, всегда держите в уме, что стоимость криптовалют в долгосрочной перспективе будет расти, а, значит, вы на правильном пути. Главное — следовать заданному плану, основанному на логике и расчетах, а не совершать необдуманных действий на эмоциях.