Как право интеллектуальной собственности может помочь вашему бизнесу расти?

Бизнес еще никогда не был настолько глобален. Предприниматели знают, что границы, океаны или знание языка больше не являются препятствием для успешного развития. Умные предприниматели знают, что одним из ключей к успеху в бизнесе является уникальное торговое предложение и создание конкурентных преимуществ. О том, как компании благодаря защите интеллектуальной собственности обеспечить конкурентное преимущество и занять лидирующие позиции на рынке, мы поговорили с представителями компании Pētersona Patents — AAA Law. Этот разговор особенно важен именно сейчас, когда у предприятий возникают проблемы или нет понимания, как дальше развивать бизнес в ситуации, когда в Украине идет развязанная Россией война.

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Pētersona Patents — AAA Law — это юридическая фирма, которая занимается правами интеллектуальной собственности (далее в тексте — ИС) и консультирует клиентов со всего мира по вопросам, связанным с правами интеллектуальной собственности, их реализацией и защитой. 28 апреля этого года компания отпраздновала свое 30-летие, к этому моменту в ее портфеле насчитывается более 10 000 клиентских дел. Компания успешно сотрудничала с такими мировыми брендами, как Chanel, Martel, Hennessy и такими местными брендами, как Orklа, Dobeles dzirnavnieks, Bigbank и пр. Накопленный опыт и годами нарабатываемая безупречная репутация побудили компанию сделать свой вклад в образование латвийских предпринимателей, в результате чего было создано это краткое руководство. В нем описаны актуальные рыночные тенденции и 4 конкретных шага, которые следует сделать компаниям в сфере защиты ИС, чтобы получить конкурентное преимущество в Латвии, Балтии и во всем мире.

Создаем стратегию

Гатис Мержвинскис, управляющий партнер Pētersona Patents — AAA Law, патентный поверенный, объясняет основные понятия и описывает процесс, проходя через который у предприятий появляется возможность создать свой бренд, повысить его узнаваемость и за счет этого повысить ценность компании.

Для начала нужно понять, что значит интеллектуальная собственность как таковая. ИС — это не только патенты (изобретения), а также промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау и другие правовые объекты ИС, такие как авторское право, смежное право, права на программное обеспечение и т. д. ИС или объекты творчества, которые возникают в каждой компании в результате рабочего процесса, является уникальными и индивидуальными для каждого предприятия. Они особым образом защищаются. Это обеспечивает государство, предоставляя предприятию право использовать специальное обозначение ИС таким образом, что компания также может запретить использовать его другим, зарегистрировав объект ИС в Патентном ведомстве (Patentu valdе). Здесь мы говорим о патентах на изобретения, промышленных образцах и товарных знаках.

ИС, которая не принадлежит никому другому, приносит компании большую ценность как при производстве товаров, так и при предоставлении услуг. В сущности, ИС создает, формирует и развивает имидж компании и ее ценность.

Среди наших клиентов есть крупные, средние, малые компании и частные лица, которые только рассматривают возможность стать предпринимателями. Для всех клиентов первичным вопросом является бизнес-стратегия. Помимо бизнес-показателей, которые планируется достичь, в стратегию должны быть включены права ИС и план по их защите в случае конфликтов. Поэтому, сотрудничая с клиентами, которые хотят защитить существующую или будущую ИС, мы производим так называемый аудит ИС. Многолетняя практика позволяет нам очень быстро определить ИС, то есть, мы понимаем, что именно изобретает компания, что уже было изобретено, или, может быть, у компании есть некая торговая марка или создан некий визуально привлекательный продукт, который нужно защитить с помощью промышленного образца.

С помощью этого аудита клиент в том числе узнает о таких вещах, как условия конфиденциальности, коммерческая тайна и др. Итоги аудита помогают создать ту часть корпоративной стратегии, которая касается ИС. Стратегия защиты прав ИС определяет статус ИС и включает в себя план действий на ближайшие 3 года, а именно — как компании защитить все то богатство, которое у нее уже есть, и то, которое только создается.

Важно оценить жизненный цикл потенциального продукта. Если компания создала некий товарный знак или продукт, внешний облик которого можно защитить с помощью промышленного образца, то важно понимать, как долго клиент хочет его использовать. Зная, как долго соответствующий продукт будет существовать на рынке, можно понять, каким образом строить стратегию защиты продукта.

Создаем конкурентное преимущество

Др. Артис Кроманис, партнер Pētersona Patents — AAA Law, оценщик ИС и европейский патентный поверенный, убежден, что интеллектуальная собственная – это неотъемлемая часть любого предприятия, которое хочет быть современным, инновационным и финансово успешным.

Патент, товарный знак или промышленный образец служит доказательством того, что право производить или продавать некий продукт есть только у его владельца и что правообладатель может наказать нарушителя прав ИС. Таким образом можно получить коммерческое преимущество, поскольку только правообладатель вправе продавать товары или услуги на соответствующей территории и правовым образом запретить делать это другим.

Патент — это инструмент для повышения своей конкурентоспособности, поскольку с его помощью можно сделать так, что конкурент вообще не сможет выйти на рынок с аналогичной продукцией. Запрет может длиться вплоть до 20 лет, а если речь идет о лекарствах, то срок запрета может быть продлен еще на 5 лет.

Почти любая компания может производить товары на более дешевых рынках, например, в Китае, или искать более дешевые товары для перепродажи, и в этой ситуации компания участвует в сложной ценовой конкуренции. Умные предприниматели идут другим путем и ищут возможности, как сделать свой продукт уникальным и превзойти конкурентов с помощью уникального предложения или инноваций на определенном рынке.

Положительная тенденция в Латвии — это глобальное мышление. Страна проживания для бизнеса больше не важна. Океан стал очень маленьким, а предприниматели воспринимают весь мир как свой дом. У нас есть клиенты, которые смотрят на арабские страны как на регион для новых возможностей. США, Япония, Китай теперь воспринимаются как Литва или Швеция c точки зрения досягаемости, и мы видим, что предпринимательская деятельность ведется даже в далеких и экзотических регионах.

Один из важных фактов насчет изобретений, которые мы наблюдали на практике: инвесторы начали следить за патентными базами данных. Каким бы инновационным ни был стартап по его собственным словам, все заинтересованы в доказательстве этой инновационности. Заявка на патент и сам патент являются хорошим доказательством того, что стартап действительно производит инновации, ведь пустая декларация неподтвержденных инноваций ни одного инвестора не интересует.

Илон Маск как-то сказал, что для устойчивого развития важна скорость инноваций. А как же измерить эту скорость? Одним из таких инструментов является объем и частота регистраций патентов, патентных заявок и промышленных образцов. Это хороший количественный и качественный индикатор для определения, что стартап действительно инновационный и продолжает развиваться.

Следим за тенденциями на рынке

Кристине Вилькина, партнер Pētersona Patents — AAA Law, старший юрист и патентная поверенная, объясняет, почему нужно следить за тенденциями на рынке и какую пользу организации могут дать патенты и глобальное мышление, особенно если есть желание привлечь инвесторов.

Из положительных тенденций я заметила, что в компаниях растет осознанность насчет того, что товарные знаки следует защищать. Поэтому я рада за те компаний, которые стремятся быть творческими и создают продукты с очевидными отличительными признаками, ведь именно это помогает создавать уникальный имидж и бренд.

Разговор о тенденциях на рынке в настоящее время не может начаться без констатации того факта, что Россия вторглась в Украину. Каждый коммерсант, который уже работает или у которого до войны был интерес работать в России, должен принять бизнес-решение, принимая во внимание как экономическую ситуацию, так и этические принципы. Работая и платя налоги в России, предприятие поддерживает войну.

Мы не хотим быть категоричными и не говорим клиентам, что они не должны там работать, потому что у многих клиентов есть дочерние компании в России или субконтракторы, которые, например, производят детали для оборудования. Поэтому компания должна самостоятельно понять, хочет ли она уйти с российского рынка или продолжать работать, принимая правила игры.

У нас есть много клиентов, у которых в России есть защищенные торговые марки. Это и крупные, и малые, и средние латвийской компании. Права ИС могут быть предоставлены путем регистрации и могут быть обновлены по истечению определенного срока. Сейчас клиентам нужно сделать выбор: продолжать поддерживать эти права в силе или нет, оценивая текущую ситуацию в России.

В сложившейся ситуации мы рекомендуем ничего не делать, учитывая два фактора риска: во-первых, права ИС могут быть изъяты в любой момент, потому что в России есть тренд на национализацию ИС. Во-вторых, права на интеллектуальную собственность в России в настоящее время трудно реализовать. Выбрав стратегию "ничего не делать", клиент достигает две вещи. Первая: плата за обслуживание прав ИС не идет в российский бюджет, то есть ни один цент не уходит на поддержку войны. Вторая: если не вносить плату за обслуживание прав ИС, то у патента, товарного знака или промышленного образца срок действия заканчивается сам по себе. А мы прогнозируем, что российский рынок будет недоступен или заблокирован, по крайней мере, еще 10 лет.

Избегаем ошибок

Гунта Зариня, старший юрист Pētersona Patents — AAA Law и патентная поверенная, рассказывает о камнях преткновения, с которыми зачастую сталкиваются местные и зарубежные предприниматели.

В Латвии компании учатся на своих ошибках и, только набив свои шишки, обращаются к профессионалам, поэтому мы стремимся распространять знания в бизнес-среде. Сотрудничаем с LIAA, LTRK, бизнес-инкубаторами и пр., чтобы создать понимание среди предпринимателей, что права ИС являются одной из важнейших вещей, которые нужно учесть в разработке продукта. Торговая марка или продукт, внешний вид (промышленный образец) являются одними из тех отличительных ценностей, которые будут сопровождать компанию по мере ее роста. Чем сильнее ИС и чем лучше защищены права ИС, тем больше будет интерес к компании со стороны инвесторов.

Одной из наиболее распространенных ошибок является то, что предприниматели не включают патент или другие права ИС, а также их защиту в свою бизнес-стратегию. К сожалению, в тот момент, когда компания обращается к нам с конкретной проблемой или конфликтом, чаще всего уже слишком поздно. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас есть новая ценная идея, то не нужно стесняться задавать вопросы профессионалам: каждый месяц у нас есть день бесплатных консультаций. Мы говорим с владельцами потенциальных предприятий и определяем, есть ли в их идеях что-то такое, что может быть защищено с помощью прав ИС.

Еще одна наиболее частая ошибка с патентованием изобретений или промышленных образцов — это проволочка с регистрацией. Патентовать можно те изобретения, которые были строго конфиденциальными до момента подачи патентной заявки, и эта заявка может быть подана не позднее 12 месяцев после первой огласки промышленного образца.

Есть конкретные случаи, особенно в исследовательской среде, когда сначала изобретение предается огласке, и только после этого изобретатель задумывается, как защитить изобретение. До отправки патентной заявки в Патентное ведомство описываемое изобретение никоим образом не должно быть предано публичной огласке. Это далеко не всегда знают и помнят. Если огласка произошла, то патентовать что-то уже поздно или даже излишне. Поэтому очень важно соблюдать конфиденциальность и защищать ноу-хау именно в процессе развития идеи и до момента подачи заявки.

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В офисе Pētersona Patents — AAA Law, где состоялся этот разговор, царит деловая и в то же время непринужденная атмосфера: чувствуется, что ежедневно здесь плечом к плечу работают профессиональные и отзывчивые коллеги. Чтобы убедиться в этом лично, приходите на ежемесячные бесплатные консультации, а также записывайтесь на индивидуальные встречи, где можно обсудить все вопросы, связанные с правами ИС.

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